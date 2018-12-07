Предварительный обзор ID-Cooling Auraflow X 120. Недорого и стильно

2018-12-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - ID-Cooling Auraflow X 120; [86]
В последнее время системы жидкостного охлаждения стали неимоверно популярными — производители выпускают массу интересных новинок, которые способны охладить ваш процессор и сделать корпус чуточку красивее. Правда, большая часть подобных продуктов стоит довольно больших денег и не каждый может себе это позволить. Особенно проблематично купить СЖО в бюджетный компьютер, который собирается для каких-то простых задач или игр вроде Dota 2. Но, на рынке есть несколько интересных продуктов, которые за свои деньги могут удовлетворить потребности большинства пользователей. Яркий тому пример — ID-Cooling Auraflow X 120. Это шикарная система жидкостного охлаждения, которая стоит вполне адекватных денег. Для геймеров, которые хотят получить крутой продукт и при этом не разорить свой бюджет, это наиболее оптимальный вариант. Сегодня я детальнее расскажу, почему я так считаю.

Дизайн корпуса

Начнем с того, что система охлаждения построена, условно, из двух элементов — помпы и радиатора. Помпа здесь выполнена из черного цвета, она имеет круглую форму при виде сверху. Там же, сверху помпы, имеется логотип компании, который обзавелся подсветкой. Выглядит это крайне интересно и красиво, особенно если у вас в корпусе есть боковое окно и вы сможете смотреть на яркую подсветку. Далее, от помпы идет две трубки, они защищены тканью с глянцевым покрытием, неплохо гнутся и в целом смотрятся довольно привлекательно. Стоит отметить, что глянец в темноте отлично преломляет свет от подсветки помпы. Радиатор здесь на одну секцию, он размещается на фронтальной или тыльной стороне корпуса. Хотя, трубка не очень длинная и дотянуть радиатор до фронтальной панели может и не получится. На радиаторе установлен вентилятор с подсветкой, очень неплохо смотрится в корпусе.

Характеристики

На радиаторе установлен вентилятор с диаметром лопастей 120 миллиметров, скорость вращения у него составляет от 700 до 1800 оборотов в минуту. Есть возможность контролировать скорость вращения. На максимальных оборотах вентилятор издает 35 дБ шума, воздушный поток достигает 74,5 CFM. Помпа здесь довольно мощная, она способна перегонять 106 литров в час. Это отличный показатель, у некоторых систем этот же параметр составляет 80-90 литров. Заявлен срок службы в 50 тысяч часов непрерывной работы. Естественно, на деле получается больше.

Особенности

Стоит понимать, что подобные системы стоит ставить на процессоры с низкой теплоотдачей. Что-то вроде процессоров Intel с шестого по девятое поколение, да и новые Ryzen тоже подойдут. Одного вентилятора и радиатора на одну секцию будет предостаточно, чтобы вы охлаждали свой процессор даже при разгоне. Конечно, некоторым геймерам хочется получить еще больше мощности от «камня». Для повышенного разгона просто поднимайте обороты вентилятора на максимум, тогда СЖО будет издавать больше шума, но и проблем с процессором у вас не возникнет вовсе. Если брать модель для бюджетной сборки, то охлаждения хватит с головой.

Итог

Теперь о главном преимуществе продукта — стоимость системы составляет всего 80 долларов. Это действительно дешево, если учитывать, что конкуренты стоят почти в два раза дороже. За эти деньги вы получаете стильное решение с красивой подсветкой, которая позволяет не только играть и не переживать о повышенных температурах, но и получать эстетическое удовольствие от созерцания того, что происходит у вас в корпусе. Для ограниченного бюджета при сборке системы это идеальное решение, которое вам точно понравится.

Комментарии:
Новые функции Messenger Lite ...
Новые функции Messenger Lite Если вы пользователь Android и используете Messenger Lite, для вас появилось важное обновление. Новых фун...
Asus ZenFone Max Pro M1 получит Android ...
Asus ZenFone Max Pro M1 получит Android Долгоиграющий смартфон Asus ZenFone Max Pro (M1), который вышел в июне с предустановленной ОС Android 8.1...
Стартовал бета-тест Android 9.0 Pie на X...
Стартовал бета-тест Android 9.0 Pie на XКомпания Xiaomi дала старт бета-тестированию прошивки MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie для смартфона Xiaom...
Sony Xperia XZ4 Compact показали на ренд...
Sony Xperia XZ4 Compact показали на рендНедавно в сети появились рендеры флагманского смартфона Sony Xperia XZ4, а сегодня известный искатель уте...
Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая моб...
Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая мобЯ играл почти во все части Kingdom Rush и могу сказать, что новая история получилась очень крутой. Разраб...
Xiaomi Mi 9 и его характеристика ...
Xiaomi Mi 9 и его характеристика Компания Xiaomi выпустила смартфон бюджетного варианта. Сердцем гаджета станет пока не представленный ч...
Новинка Redmi 6 и его функции ...
Новинка Redmi 6 и его функции Компания Xiaomi выпустила интересную модель. Прочие спецификации Redmi 6 включают сканер для распознаван...
Бюджетный флагман Nokia 8.1 с Snapdrago...
Бюджетный флагман Nokia 8.1 с SnapdragoHMD Global объявила о скором поступлении смартфона Nokia 8.1 на российский рынок. Как сообщили в компании...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор RAZER NARI (RZ04-02680100-R3M1). Лучшие беспроводные наушники для игрОбзор RAZER NARI (RZ04-02680100-R3M1). Лучшие беспроводные наушники для игр
Обзор корпуса THERMALTAKE Versa J25 TG (CA-1L8-00M1WN-00)Обзор корпуса THERMALTAKE Versa J25 TG (CA-1L8-00M1WN-00)
Обзор Яндекс.Телефон: плюсы и минусы смартфонаОбзор Яндекс.Телефон: плюсы и минусы смартфона
Обзор Philips 328E9FJAB. 32 дюймовый QHD-монитор с изогнутой VA-матрицейОбзор Philips 328E9FJAB. 32 дюймовый QHD-монитор с изогнутой VA-матрицей
Обзор GPS-видеорегистратора CARCAM Q7 с матрицей OmniVision 4689Обзор GPS-видеорегистратора CARCAM Q7 с матрицей OmniVision 4689
«Лаборатория Касперского»: Злоумышленник...
«Лаборатория Касперского»: ЗлоумышленникЕсли бичом 2017 года были программы-вымогатели, то теперь вектор киберпреступлений сместился в сторону кр...
Обзор Marvel's Spider-Man: Turf Wars. Во...
Обзор Marvel's Spider-Man: Turf Wars. ВоМне очень понравилась игра Marvel's Spider-Man — можете почитать наш детальный обзор на сайте, чтобы поня...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. Мульти...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. МультиНе так давно мы опубликовали обзор мультитула LEATHERMAN SURGE, выполненного в форм-фактор 19-в-1. Тестир...
Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS. Мультитул 17...
Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS. Мультитул 17Не так давно мы изучили два мультитула LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI и LEATHERMAN SURGE, сегодня продолжая и...
Обзор LEATHERMAN SURGE. Мультитул 21-в-1...
Обзор LEATHERMAN SURGE. Мультитул 21-в-1Сегодняшний обзор ориентирован в первую очередь на мужскую аудиторию нашего сайта. В центре внимания буде...
Обзор Volcan Defend the Tower. В такое в...
Обзор Volcan Defend the Tower. В такое вКак вы относитесь к космосу в игровых новинках? Думаю, очень сложно не любить технологии будущего, космич...
Предварительный обзор MSI Oculux NXG251R...
Предварительный обзор MSI Oculux NXG251RЗа последние несколько месяцев на рынок вышло столько игровых мониторов, что даже сосчитать трудно. Буква...
Обзор Flashing Lights. Работаем на благо...
Обзор Flashing Lights. Работаем на благоСтоит отметить, что через нашу редакцию проходит очень много игр — вы даже не представляете, насколько мн...
Пресс-конференция совместной программы С...
Пресс-конференция совместной программы С4 декабря в г.Казань, в главном здании Сбербанка на улице Бутлерова д.44, состоялась пресс-конференция, п...
Предварительный обзор DJI Osmo Pocket. К...
Предварительный обзор DJI Osmo Pocket. КСовременный рынок экшн-камер способен порадовать абсолютно любого пользователя. Кто-то купит дорогую GoPr...
Обзор Escape Doodland. Нестандартный ран...
Обзор Escape Doodland. Нестандартный ранМы привыкли к тому, что разработчики игр на ПК не делают раннеров, так как это прерогатива мобильных плат...
Предварительный обзор ZTE Nubia Red Magi...
Предварительный обзор ZTE Nubia Red MagiВ последнее время на рынке игровых смартфонов появилось довольно много интересных моделей — компании поня...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor