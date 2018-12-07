Предварительный обзор ID-Cooling Auraflow X 120. Недорого и стильно

В последнее время системы жидкостного охлаждения стали неимоверно популярными — производители выпускают массу интересных новинок, которые способны охладить ваш процессор и сделать корпус чуточку красивее. Правда, большая часть подобных продуктов стоит довольно больших денег и не каждый может себе это позволить. Особенно проблематично купить СЖО в бюджетный компьютер, который собирается для каких-то простых задач или игр вроде Dota 2. Но, на рынке есть несколько интересных продуктов, которые за свои деньги могут удовлетворить потребности большинства пользователей. Яркий тому пример — ID-Cooling Auraflow X 120. Это шикарная система жидкостного охлаждения, которая стоит вполне адекватных денег. Для геймеров, которые хотят получить крутой продукт и при этом не разорить свой бюджет, это наиболее оптимальный вариант. Сегодня я детальнее расскажу, почему я так считаю.

Дизайн корпуса

Начнем с того, что система охлаждения построена, условно, из двух элементов — помпы и радиатора. Помпа здесь выполнена из черного цвета, она имеет круглую форму при виде сверху. Там же, сверху помпы, имеется логотип компании, который обзавелся подсветкой. Выглядит это крайне интересно и красиво, особенно если у вас в корпусе есть боковое окно и вы сможете смотреть на яркую подсветку. Далее, от помпы идет две трубки, они защищены тканью с глянцевым покрытием, неплохо гнутся и в целом смотрятся довольно привлекательно. Стоит отметить, что глянец в темноте отлично преломляет свет от подсветки помпы. Радиатор здесь на одну секцию, он размещается на фронтальной или тыльной стороне корпуса. Хотя, трубка не очень длинная и дотянуть радиатор до фронтальной панели может и не получится. На радиаторе установлен вентилятор с подсветкой, очень неплохо смотрится в корпусе.

Характеристики

На радиаторе установлен вентилятор с диаметром лопастей 120 миллиметров, скорость вращения у него составляет от 700 до 1800 оборотов в минуту. Есть возможность контролировать скорость вращения. На максимальных оборотах вентилятор издает 35 дБ шума, воздушный поток достигает 74,5 CFM. Помпа здесь довольно мощная, она способна перегонять 106 литров в час. Это отличный показатель, у некоторых систем этот же параметр составляет 80-90 литров. Заявлен срок службы в 50 тысяч часов непрерывной работы. Естественно, на деле получается больше.

Особенности

Стоит понимать, что подобные системы стоит ставить на процессоры с низкой теплоотдачей. Что-то вроде процессоров Intel с шестого по девятое поколение, да и новые Ryzen тоже подойдут. Одного вентилятора и радиатора на одну секцию будет предостаточно, чтобы вы охлаждали свой процессор даже при разгоне. Конечно, некоторым геймерам хочется получить еще больше мощности от «камня». Для повышенного разгона просто поднимайте обороты вентилятора на максимум, тогда СЖО будет издавать больше шума, но и проблем с процессором у вас не возникнет вовсе. Если брать модель для бюджетной сборки, то охлаждения хватит с головой.

Итог

Теперь о главном преимуществе продукта — стоимость системы составляет всего 80 долларов. Это действительно дешево, если учитывать, что конкуренты стоят почти в два раза дороже. За эти деньги вы получаете стильное решение с красивой подсветкой, которая позволяет не только играть и не переживать о повышенных температурах, но и получать эстетическое удовольствие от созерцания того, что происходит у вас в корпусе. Для ограниченного бюджета при сборке системы это идеальное решение, которое вам точно понравится.