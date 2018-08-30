Предварительный обзор ID-Cooling ZoomFlow 240. СЖО с подсветкой

2018-08-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - ID-Cooling ZoomFlow 240; [82]
В последнее время пользователи стали больше времени уделять приобретению красивых комплектующих для своего компьютера. Сейчас каждый второй покупает оперативную память или материнскую плату с подсветкой, не говоря уже про СВО. Большинство пользователей хотят не просто играть в игры, а получать приличное охлаждение вкупе с красивой подсветкой и минимальным количеством лишнего внутри корпуса. Сейчас в продажу поступила новая система ID-Cooling ZoomFlow 240, которая выглядит шикарно, сжит не очень много денег и подходит для большинства пользователей. Мы решили рассказать вам об этом продукте, чтобы вы понимали, что система охлаждения может быть доступной, стильной и производительной. Особенно этот обзор будет полезен тем, кто еще только выбирает комплектующие для своего компьютера и не знает, на чем ему остановиться. В этой ситуации лучше всего к новинке сразу присмотреться.

Дизайн

Начнем с помпы — она круглая, с серебристой окантовкой по контуру. Окантовка глянцевая и выглядит это довольно привлекательно, особенно если вы будете частенько протирать внутренности своего компьютера от пыли. В центре помпы находится полоса подсветки и логотип компании. Светится данный элемент всеми цветами радуги, то есть RGB, и вы сможете на компьютере настроить подходящее свечение. Хотя, даже без настройки выглядит данный элемент весьма и весьма привлекательно. От помпы к радиатору идут две трубки в серебристой оплетке, которые в меру гибкие. Вы сможете разместить помпу под нужным углом и поставить радиатор на переднюю или верхнюю грань корпуса. Радиатор здесь на две секции, он не очень толстый и его без труда можно установить в любой корпус. Там же установлены и два фирменных вентилятора по 120 мм с подсветкой. Выглядит круто, особенно если не переборщить с RGB.

Характеристики

Производитель утверждает, что ему удалось создать совершенно новую конструкцию помпы и теперь она гоняет жидкость со скоростью 2100 оборотов в минуту. Весьма неплохой показатель, получается примерно 100 литров в час. Цифра внушительная, хотя она для большинства ничего не значит. Уровень шума по документам не превышает 25 дБ, хотя замеры могли проводить в закрытом корпусе. По данным производителя данная система способна справиться даже с процессорами, у которых TDP выше 250 Вт. То есть, для Intel от шестого до восьмого поколения вам такой системы хватит за глаза.

Особенности

Радиатор в 240 мм идеален для сборки компьютера. Конечно, сейчас стало модно устанавливать три секции радиатора, но это создает массу проблем. Во-первых, не у каждого корпуса есть посадочные места для трех секций радиатора. Лишь на дорогих и массивных вариантах есть возможность поставить 360 мм. Во-вторых, три вентилятора производят больше шума, это уже проверено на практике не один раз. Даже на минимальной нагрузке. В-третьих, это банально дешевле. Так что для большинства сборщиков игрового или рабочего компьютера данная модель будет идеальным приобретением.

Итог

В сентябре продукт обещают уже отправить в магазины, то есть ждать осталось совсем чуть-чуть. Стоимость системы составляет 110 долларов, что более-менее адекватно, хотя вы с легкостью сможете найти более доступные модели. Здесь вы переплачиваете за новую мощную помпу, за подсветку и бренд. Для компактных корпусов это шикарный выбор, тоже самое можно сказать и про сборку в большом корпусе. Хорошие показатели охлаждения, более-менее тихая модель, подсветка есть с возможностью настройки. Чего еще можно требовать от системы охлаждения?

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