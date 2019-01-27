Предварительный обзор In Win 928. Корпус для ценителей мощи

2019-01-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - In Win 928; [35]
В последнее время абсолютно все комплектующие компьютера становятся больше — радиаторы систем охлаждения толще, видеокарты занимают уже три слота и иногда превышают длину в 30-35 сантиметров, планки оперативной памяти становятся выше из-за подсветки. Все эти элементы так или иначе влияют на сложность сборки компьютера, ведь столь громоздкие компоненты тяжело организовать в компактном корпусе или хотя бы стандартной модели. Благо, некоторые производители корпусов идут на совершенно неожиданные решения и выпускают громадные модели. Яркий тому пример — In Win 928. Отличный продукт, который способен удовлетворить все ваши запросы в плане сборки даже самого продвинутого компьютера. И это действительно круто, ведь корпус не просто большой, но и привлекательный. Итак, давайте посмотрим на то, что умеет эта модель и почему она так понравилась геймерам. Должна же быть причина.

Дизайн корпуса

Начнем с того, что производитель отказался от дизайна так называемой «закрытой коробки» и предоставил массу пространства для забора воздуха. Здесь, в буквальном смысле, воздух идет со всех сторон — фронтальная панель хотя и является цельной пластиной, но по ее краям имеются большие отверстия, сквозь которые воздух пробирается внутрь. Стеклянная панель, которая расположена на левой и правой стороне корпуса, тоже слегка выгнутая и предоставляет максимальное количество воздуха для вашего компьютера. Получается, что корпус не герметичен и это положительно влияет на температуры, хотя есть и очевидные минус. О них мы поговорим немного позже. На лицевой стороне имеется металлическая пластина с приятной текстурой, плюс есть логотип компании. На тыльной стороне у нас масса разъемов и выходов для подключения периферии. Основная часть корпуса выполнена из цельного куска металла, то есть отдельных панелей спереди, сзади и сверху нет — это все одно целое.

Размеры у корпуса действительно приличные, благодаря чему удалось реализовать массу площадок для установки вентиляторов и прочих систем охлаждения. К примеру, у большинства современных моделей на тыльной стороне корпуса установлена всего одна платформа для установки вентилятора, тогда как здесь их целых три штуки. На лицевой стороне тоже можно поставить три вентилятора, а на верхней грани имеется целая платформа для установки радиатора системы жидкостного охлаждения на три секции. То есть, с охлаждением здесь действительно нет никаких проблем.

Особенности

Разработчики данного корпуса хотели, чтобы внутри помещалось абсолютно все необходимое — видеокарта любой длинны, материнская плата максимального размера, достаточно жестких диском и кастомная система жидкостного охлаждения. И у них получилось — корпус крайне большой, широкий, из-за чего он устойчиво стоит на столе и даже не думает шататься. Если поставить сюда все необходимые комплектующие, то корпус будет очень тяжелым, а это только плюс — вибрация не так сильно ощущается. Да и реализовать здесь красивую подсветку тоже не проблема, что не может не радовать.

Итог

Нужно понимать, что корпус создавали не для тех, кто хочет сэкономить и купить красивое решение, а для тех, кто хочет получить гиганта с морем пространства внутри. И такой корпус у компании IN WIN получился — модель действительно громадная, в ней можно разместить любой набор комплектующих. За это с вас просят 600 долларов. Да, это довольно большие деньги за компьютерный корпус, плюс за доставку нужно будет доплатить. Но, взамен вы получаете действительно уникальное решение на все случаи жизни.

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