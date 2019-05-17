Предварительный обзор In Win 928. Очень большой корпус

2019-05-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - In Win 928; [99]
Достаточно часто пользователи жалуются на то, что они хотят собрать производительную систему с крутой видеокартой и хорошей системой охлаждения, но у них банально не хватает пространства внутри корпуса. В таких ситуациях приходится идти на разного рода компромиссы, дабы получить необходимые комплектующие и характеристики. Однако, что делать, если вы не хотите идти на эти компромиссы и мечтаете о ультимативной системе? У нас для вас шикарные новости — есть корпус In Win 928, который выглядит очень круто, у него внутри достаточно много пространства и в целом это настоящий монстр даже по меркам современного рынка. Мы сегодня поговорим о данной модели более подробно, расскажем вам о преимуществах и недостатках данного решения, чтобы вы понимали, почему эта новинка так заинтересовала пользователей и почему она, по нашему мнению, стоит потраченных денег. Для многих это будет интересно.

Дизайн корпуса

На фронтальной стороне корпуса вы можете заметить сплошную панель, которая выполнена из металла и смотрится крайне привлекательно. Стоит отметить, что фронтальная панель плавно переходит в нижнюю и верхнюю грани, что тоже довольно круто и дорого выглядит. Пока что говорить о практичности данного решения мы не будем, так как это отдельный момент. На боковой грани, слева, находится стеклянная панель достаточно больших размеров. Это вполне понятный декоративный элемент, ведь сейчас практически каждый компьютерный корпус строят на основе именно стекла. Закреплена стеклянная панель на четырех специальных выгнутых креплениях, которые цепляются на винты с накатанной головкой. Сам же корпус выполнен полностью из серебристого металла с темным оттенком — очень строгий дизайн получился, хотя это только на руку конечному пользователю. Подсветка внутри корпуса будет смотреться только круче.

Шасси

Теперь о главном преимуществе данного корпуса — внутреннем пространстве. Внутри корпуса очень много места, благодаря его габаритам, и вы сможете без труда поместить сюда абсолютно любую материнскую плату. Производитель заявил о поддержке материнских плат формата EEB, E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, хотя даже с самой большой платой у вас еще останется масса места для установки остальных компонентов корпуса. В этом, пожалуй, главная фишка новинки — вы можете не экономить пространство и делать все так, как вам действительно хочется.

В конструкции корпуса используется достаточно дорогой анодированный алюминий с толщиной 4 миллиметра — это очень надежная штука. Конечно, взамен пришлом заплатить высоким весом, ведь такой корпус весит целых 23,2 килограмма. А ведь это без комплектующих! Если поставить сюда все необходимые вам компоненты, то вес корпуса легко может достигнуть 30 килограмм. Такую штуку лучше ставить на пол, ведь ваш стол может не выдержать такой нагрузки. Зато это самый прочный компьютерный корпус на рынке, который вы только сможете найти. В этом тоже есть определенное преимущество, правда?

Итог

За корпус In Win 928 производитель просит 999 долларов — космические деньги по меркам современного рынка. Даже самые дорогие корпуса Corsair стоят долларов триста, а здесь целая тысяча. Но, производитель и не планировал делать данную модель массовой. Нет, это решение для тех, кто уже купил крутое железо и готов отдать много денег за корпус, который будет впечатлять абсолютно во всех отношениях. Для многих пользователей это лишняя трата денег, но есть и тот сегмент игроков, которые готовы отдавать тысячу долларов за корпус, которого больше ни у кого нет.

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