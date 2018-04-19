Предварительный обзор Jinga Pass. Недорогой и очень интересный

Большинство крупных производителей стараются получить со своих смартфонов максимальную прибыль. В принципе, это достаточно логично, ведь любой бренд в первую очередь хочет заработать денег, но в последнее время флагманы рынка стали слишком дорогими. Для примера — во 2013 году iPhone 5S, который тогда был флагманом и показал рынку сканер отпечатков пальцев, стоил 600 долларов, да и то у нас. В США цена была даже ниже, 549 долларов. И это был флагман. Сейчас яблочный флагман стоит 1300 долларов, то есть почти в три раза дороже, хотя «цена» доллара не изменилась. По этой причине смартфоны вроде Jinga Pass меня интересуют больше потенциальных известных конкурентов — этот продукт позволяет вам за совершенно небольшое количество денег получить удовольствие от использования всех современных технологий. Зачем платить больше, да еще и в несколько раз, если все необходимые функции можно получить тут?

Характеристики

Давайте для начала поговорим о производительности. Конечно, сегодня каждый второй смартфон на рынке обладает приличной мощностью, но многих этот вопрос интересует. Внутри установлен процессор MTK 6737, который работает на тактовой частоте 1,3 гигагерца. Это модель на четыре ядра и на большинстве смартфонов среднего класса из Китая именно такой процессор и установлен. Поддерживать производительность устройства будет оперативная память на 1 гигабайт, встроенной памяти поставили 8 гигабайт. Кстати, пространство для хранения личного контента вы можете расширить за счет карты памяти до 32 гигабайт, этого будет предостаточно для любимых игр и фильмов. Стоит отметить, что хотя это и не самый мощный продукт на рынке, но ему хватит с запасом производительности для всех программ и казуальных игр. Думаю, для столь доступного девайса, этого предостаточно.

Дизайн корпуса

Внешний вид смартфона меня порадовал в первую очередь своей практичностью. Это именно тот продукт, который вы захотите носить с собой каждый день, при этом не будет страха, что он быстр поцарапается или будет пачкаться от любого прикосновения. На фронтальной стороне расположен дисплей, снизу установлены три сенсорные клавиши управления. Вы будете смеяться, но мне их очень не хватает на современных девайсах. Сверху от экрана у нас камера и динамик, всё как всегда. На тыльной стороне расположилась камера, вспышка, сканер отпечатков пальцев и логотип компании.

Бонусы

Главным преимуществом данного девайса лично я считаю наличие датчика NFC и поддержку платежной системы Google Pay. Сегодня у каждого пользователя по три-пять кредитных карт, носить все с собой не очень удобно, а так вам для оплаты в супермаркете или кинотеатр нужен лишь смартфон, это круто. Второй бонус — дисплей на 5 дюймов с HD разрешением очень даже хорошо передает цвета, картинка выглядит сочно и плотность пикселей тоже на достаточно высоком уровне. Имеется современная операционная система Android 7.0, батарея на 2350 мАч и масса дополнительных мелких преимуществ.

Итог

Собственно, очень важным параметром при выборе смартфона является его стоимость. Для кого-то это ключевой момент, ведь не каждый готов отдавать за мобильный телефон тысячу долларов. Так вот, новинка стоит всего 5990 рублей, это самый доступный смартфон на рынке с поддержкой данной платежной системы. Думаю, если вы активный пользователь и хотите получать максимум комфорта от жизни, то эта модель вам обязательно понравится. Плюс, это шикарный вариант для рабочего смартфона — все необходимые функции и характеристики имеются.