Предварительный обзор Jonsbo CR-901-RGB. Необычная башня

2019-02-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Jonsbo CR-901-RGB; [24]
Если вы следите за рынком игрового железа, то заметили, что в последнее время очень активно продаются системы жидкостного охлаждения. Это новый тренд и с этим ничего не поделаешь — производители выпускают очень красивые системы с подсветкой и прочими бонусами, которые стоят более-менее адекватных денег и позволяют преобразить ваш компьютер. Но, все же, для сборки бюджетной системы СЖО решительно не подходит, так как это пусть и доступная система, но стоит она гораздо дороже бюджетных башен. Как же решить эту проблему, если хочешь доступную модель охлаждения с подсветкой и красивым дизайном? Думаю, Jonsbo CR-901-RGB подойдет просто шикарно — это одна из самых интересных систем охлаждения, которая стоит адекватных денег и занимает минимум места в вашем корпусе. Сегодня мы посмотрим на эту модель и изучим её более детально, чтобы вы понимали, почему новинка так всех заинтересовала.

Дизайн корпуса

Внешность у данного продукта довольно необычная — производитель отказался от классической башни с вентилятором на большом радиаторе и представил продукт, который напоминает гриб. На процессор устанавливается радиатор, прямо как на боксовом кулере, а уже сверху на него добавляется вентилятор. Он направлен в сторону пользователя и выглядит достаточно интересно, плюс у этого вентилятора имеется своя система RGB подсветки, что только украшает вашу сборку. Приятное преимущество данного решения в том, что система охлаждения довольно компактная — вам не нужно покупать очень глубокий корпус, чтобы получить достаточно места для установки этой системы охлаждения. Кроме того, вам не нужно переживать о том, что система охлаждения как-то помешает оперативной памяти — можно даже плашки с высоким профилем поставить и все будет отлично функционировать.

Характеристики

В основе данной конструкции лежит вентилятор с диаметром 120 миллиметров. Это весьма приличные размер для столь компактной системы охлаждения, обычно даже в более громоздкие системы ставят 90 миллиметров, например. Большой диаметр лопастей позволяет нагонять воздух без дополнительного шума, что тоже является довольно важным преимуществом. Если вы собираете компактную систему, а эта модель в небольшой корпус заходит идеально, то пониженный уровень шума будет дополнительным бонусом. Производитель заявил, что на максимальных оборотах уровень шума не привесит 30 дБА.

Работает вентилятор на скорости от 1200 до 2500 оборотов в минуту, чего предостаточно для охлаждения даже довольно горячего процессора под разгоном. Конечно, если у вас Intel Core без разгона, то можно и на начальной скорости работать без перегрева, шума от вентилятора вы вообще не услышите. Использовать новую систему охлаждения можно на процессорах на LGA 1366/1156/1155/1151/1150/775 от компании Intel и на моделях AMD на сокетах AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+). То есть, любой современный процессор подходит, да и некоторые старые модели тоже не обошли стороной.

Итог

На текущий момент информации о стоимости данной системы охлаждения нет, но производитель явно не планирует делать новинку слишком уж дорогой. Скорее всего, это будет бюджетная система, которая на 10-15 долларов дороже своих конкурентов из-за наличия красивой подсветки и действительно качественного аккумулятора. Я уверен, что подобные системы в будущем будут пользоваться огромным спросом — на определенных процессорах даже начального уровня охлаждения предостаточно, зачем покупать дорогую СЖО. А здесь вам и красивый необычный дизайн, и яркая подсветка.

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