Предварительный обзор Jonsbo TR03. Нестандартный корпус

Дизайн корпуса

В последнее время крупные производители компьютерных корпусов стали буксовать на месте из-за отсутствия свежих идей. Да, кто-то добавляет больше подсветки, кто-то делает упор на разного рода дополнительных бонусах, но общий формат корпуса никто не меняет. Благо, есть еще производители, которые способны повлиять на развитие событий и показать нечто совершено уникальное.

Каркас

Производитель решил немного усложнить себе задачу и сделал корпус не прямоугольным, как многие привыкли, а треугольным. На фронтальной панели, которая довольно скошена и занимает львиную долю внешних граней, расположена либо металлическая сплошная панель, либо стеклянная. Оба варианта смотрятся крайне привлекательно, но есть один важный момент — воздух через стекло или металл проходить не умеет. Да, на краях панели есть небольшая перфорация, но она не позволит вентиляторам на фронтальной панели пропускать через себя свежий воздух, а это плохо для охлаждения. Боковая панель здесь, естественно, тоже выполнена из стекла и позволяет наблюдать сна своими красивыми комплектующими, наслаждаясь внешним видом устройства. Стоит отметить, что в таком дизайне корпуса есть только у Dell, но и они выглядят не настолько привлекательно, как этот вариант.

Особенности

Ничего невероятного в плане шасси у корпуса Jonsbo TR03 нет — производитель просто решил немного изменить форму каркаса. Материнская плава устанавливается вдоль задней панели, а блок питания и накопители установлены в специальных отсеках в правой нижней части корпуса, прямо в углу. Получается довольно компактно, при этом корпус построен в форме треугольника и это очень стильно смотрится. Внутри предостаточно места для установки материнской платы формата ATX, плюс блока питания стандартной формы, двух видеокарт длинных и так далее. Производитель ни в чем вас не ограничивает и предоставляет возможность с комфортом собирать компьютер, который можно будет легко собрать. Внутри очень много места, есть куда кинуть кабели, есть возможность не переживать о том, подойдут ли комплектующие или нет. В целом, такой подход мне нравится, хотя общие габариты корпуса получаются весьма приличными.

Итог

Радует, что производитель решил не делать упор только лишь на внешнем виде своего корпуса и представил массу других мелких бонусов. Во-первых, абсолютно все отверстия в каркасе, через которые вы будете бросать кабели, защищены резиновыми прокладками. Благодаря этому кабели не будут перетираться со временем и это очень круто. Понравилась установка стеклянных панелей на винтах с накатанной головкой — три винтика можно открутить руками и снять стекло для доступа к комплектующим компьютера или для очистки железа от пыли. И, конечно, посадочных мест для вентиляторов здесь просто уйма — можно поставить один на нижней грани, два на накопителях, три на фронтальной панели и один на тыльной стороне. С таким количеством вентиляторов у вас не будет проблем при охлаждении начинки своего компьютера, так как воздушный поток просто шикарный.Пока что информации о корпусе нет — производитель не сообщает ни стоимость новинки, ни примерную дату продаж, ничего. Вероятно, это модель далеко не для всех геймеров, а лишь для энтузиастов, так что стоимость будет крайне высокая и производитель просто не хочет пугать нас раньше времени. Но, в целом, хотелось бы сказать, что новинка очень даже отличная — много места внутри, продуманный каркас, отсутствие ненужных декоративных элементов и треугольный дизайн выглядят весьма интересно.