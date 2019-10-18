Предварительный обзор Jonsbo TR03. Нестандартный корпус

2019-10-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Jonsbo TR03; [46]
В последнее время крупные производители компьютерных корпусов стали буксовать на месте из-за отсутствия свежих идей. Да, кто-то добавляет больше подсветки, кто-то делает упор на разного рода дополнительных бонусах, но общий формат корпуса никто не меняет. Благо, есть еще производители, которые способны повлиять на развитие событий и показать нечто совершено уникальное.

Дизайн корпуса

Производитель решил немного усложнить себе задачу и сделал корпус не прямоугольным, как многие привыкли, а треугольным. На фронтальной панели, которая довольно скошена и занимает львиную долю внешних граней, расположена либо металлическая сплошная панель, либо стеклянная. Оба варианта смотрятся крайне привлекательно, но есть один важный момент — воздух через стекло или металл проходить не умеет. Да, на краях панели есть небольшая перфорация, но она не позволит вентиляторам на фронтальной панели пропускать через себя свежий воздух, а это плохо для охлаждения. Боковая панель здесь, естественно, тоже выполнена из стекла и позволяет наблюдать сна своими красивыми комплектующими, наслаждаясь внешним видом устройства. Стоит отметить, что в таком дизайне корпуса есть только у Dell, но и они выглядят не настолько привлекательно, как этот вариант.

Каркас

Ничего невероятного в плане шасси у корпуса Jonsbo TR03 нет — производитель просто решил немного изменить форму каркаса. Материнская плава устанавливается вдоль задней панели, а блок питания и накопители установлены в специальных отсеках в правой нижней части корпуса, прямо в углу. Получается довольно компактно, при этом корпус построен в форме треугольника и это очень стильно смотрится. Внутри предостаточно места для установки материнской платы формата ATX, плюс блока питания стандартной формы, двух видеокарт длинных и так далее. Производитель ни в чем вас не ограничивает и предоставляет возможность с комфортом собирать компьютер, который можно будет легко собрать. Внутри очень много места, есть куда кинуть кабели, есть возможность не переживать о том, подойдут ли комплектующие или нет. В целом, такой подход мне нравится, хотя общие габариты корпуса получаются весьма приличными.

Особенности

Радует, что производитель решил не делать упор только лишь на внешнем виде своего корпуса и представил массу других мелких бонусов. Во-первых, абсолютно все отверстия в каркасе, через которые вы будете бросать кабели, защищены резиновыми прокладками. Благодаря этому кабели не будут перетираться со временем и это очень круто. Понравилась установка стеклянных панелей на винтах с накатанной головкой — три винтика можно открутить руками и снять стекло для доступа к комплектующим компьютера или для очистки железа от пыли. И, конечно, посадочных мест для вентиляторов здесь просто уйма — можно поставить один на нижней грани, два на накопителях, три на фронтальной панели и один на тыльной стороне. С таким количеством вентиляторов у вас не будет проблем при охлаждении начинки своего компьютера, так как воздушный поток просто шикарный.

Итог

Пока что информации о корпусе нет — производитель не сообщает ни стоимость новинки, ни примерную дату продаж, ничего. Вероятно, это модель далеко не для всех геймеров, а лишь для энтузиастов, так что стоимость будет крайне высокая и производитель просто не хочет пугать нас раньше времени. Но, в целом, хотелось бы сказать, что новинка очень даже отличная — много места внутри, продуманный каркас, отсутствие ненужных декоративных элементов и треугольный дизайн выглядят весьма интересно.

Комментарии и отзывы Jonsbo TR03
Huawei продолжает торги несмотря на запр...
Huawei продолжает торги несмотря на запрНесмотря на то что, компания Huawei была добавлены в список организаций которым запрещено сотрудничать с ...
Стали известны системные требования для ...
Стали известны системные требования для Electronic Arts опубликовала системные требования к релизу игры Need for Speed Heat. ...
Складной смартфон Moto Razr получил дату...
Складной смартфон Moto Razr получил датуКомпании Lenovo и Motorola объявили дату выхода гибкого смартфона Moto Razr, который, как обещает произво...
OnePlus 8 Pro c дырявым дисплеем и камер...
OnePlus 8 Pro c дырявым дисплеем и камерИнсайдер OnLeaks продолжает делится изображениями будущих смартфонов OnePlus. ...
Samsung устранит уязвимость безопасности...
Samsung устранит уязвимость безопасностиРанее на этой неделе пользователи Samsung Galaxy S10 обнаружили, что ультразвуковой датчик отпечатков пал...
Мэри Олсон покинула Halo Infinite ...
Мэри Олсон покинула Halo Infinite За последние годы Halo Infinite, испытывает небольшие трудности. Студию покинул креативный директор игры ...
Redmi K20 Pro Premium Edition с 12 ГБ ОЗ...
Redmi K20 Pro Premium Edition с 12 ГБ ОЗБренд Redmi дал старт китайским продажам самой продвинутой версии смартфона Redmi K20 Pro, получившей наз...
ZTE Blade 20 Smart с квадратной камерой...
ZTE Blade 20 Smart с квадратной камеройКомпания ZTE анонсировала новый бюджетный смартфон Blade 20 Smart. ...


Обзор Philips 326M6VJRMB. 4К-монитор с DisplayHDR 600Обзор Philips 326M6VJRMB. 4К-монитор с DisplayHDR 600
Обзор Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1. Игровые наушники с четким микрофономОбзор Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1. Игровые наушники с четким микрофоном
Обзор Honor 9X 4/64GB. Китайская или европейская версия?Обзор Honor 9X 4/64GB. Китайская или европейская версия?
Обзор OPPO Reno 2Z 8/128GB. Среднебюджетный смартфон во флагманском исполненииОбзор OPPO Reno 2Z 8/128GB. Среднебюджетный смартфон во флагманском исполнении
Обзор Dunobil Active Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор Dunobil Active Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Monkey King: Hero is back. С шутка...
Обзор Monkey King: Hero is back. С шуткаСамое время передохнуть от шутеров и попробовать весьма оригинальный проект под названием Monkey King: He...
Предварительный обзор Olympus PEN E-PL10...
Предварительный обзор Olympus PEN E-PL10Официально представлена новая камера Olympus PEN E-PL10, которая выглядит стильно, снимает отлично и при ...
Представлен новый сервис по защите от ки...
Представлен новый сервис по защите от киРазвитие цифровых технологий неминуемо приводит к росту киберпреступлений, а это значит, что защита от ки...
Обзор PUBG Lite. Упрощенная версия...
Обзор PUBG Lite. Упрощенная версияЕсли вы всегда мечтали поиграть в PUBG и попробовать эту самую атмосферу выживания в открытом поле, когда...
Предварительный обзор Google Pixel 4. Не...
Предварительный обзор Google Pixel 4. НеКомпания Google представила свой новый флагманский смартфон, который выглядит довольно необычно и интерес...
Обзор Occupy White Walls. Стильно и стра...
Обзор Occupy White Walls. Стильно и страРазработчики некоторых игр умею удивлять нас до глубины души и данная игра именно из таких. Мы привыкли, ...
Предварительный обзор Corsair i145. Мощн...
Предварительный обзор Corsair i145. МощнВ последнее время компактные готовые компьютеры стали пользоваться повышенным спросом и это позволило про...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo Switch...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo SwitchDragon Quest XI стала первой игрой, которую анонсировали более четырех лет назад для загадочной еще тогда...
Обзор Frostpunk: Console Edition. Теперь...
Обзор Frostpunk: Console Edition. ТеперьК сожалению, на консолях практически нет стратегий — разработчикам не очень удобно их портировать на данн...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91Давайте поговорим о старшей модели в линейке Samsung Galaxy A, которая выглядит очень круто, оборудована ...
Обзор Sennheiser GSP 670, Sennheiser MOM...
Обзор Sennheiser GSP 670, Sennheiser MOMНа днях, в Центре цифрового лидерства SAP прошло мероприятие Sennheiser Day 2019, на котором были предста...
Предварительный обзор Canon IVY REC. Ком...
Предварительный обзор Canon IVY REC. КомОфициально представлена пожалуй самая компактная видеокамера на рынке. Она настолько небольшая, что ее мо...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor