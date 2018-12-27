Предварительный обзор KFA2 GeForce RTX 2080 Ti HOF. Уникальная видеокарта

Производителям компьютерного железа приходится крайне тяжело — им нужно как-то привлекать внимание со стороны пользователей, которые уже насмотрелись и на подсветку, и на красивые декоративные элементы. Как привлечь покупателя, если он уже все видел и пробовал? Каждый выкручивается как может — некоторые производители делают упор на разгон графического процессора прямо из коробки, другие стараются удивить красивой подсветкой, которая выделяется на фоне конкурентов. Разработчики видеокарты KFA2 GeForce RTX 2080 Ti HOF пошли еще дальше и показали продукт с очень нестандартным элементом корпуса, который сильно отличается от всего того, что вы видели ранее. Именно это и заинтересовало потенциальных покупателей, которые хотят не прост окупить крутую видеокарту, но и получить дополнительные бонусы. Все же, когда платишь такие деньги за карту, то хочется всего и сразу.

Дизайн корпуса

Видеокарта выполнена в белом цвете, что уже выделяет ее на фоне конкурентов — обычно все карты либо черные с красным, либо черные с несколькими цветами. Белых видеокарт на рынке не так уж много, а те, что выглядят круто, вовсе появляется раз в пять лет. У данной карты с дизайном все очень хорошо — KFA2 GeForce RTX 2080 Ti HOF выглядит очень стильно, дорого и необычно. Белые вентиляторы, белый декоративный кожух на системе охлаждения, вставки золотистого цвета. Все это смотрится крайне интересно и позволяет получать вам эстетическое удовольствие от того, что происходит у вас в корпусе. Но, на этом разработчики решили не останавливаться и добавили сюда подсветку, которая подсвечивает заднюю панель карты. И, конечно, главной изюминкой данного продукта является информационный дисплей на торце, который выдает разную информацию о состоянии видеокарты.

Характеристики

На торце видеокарты размещен небольшой дисплей с синей подсветкой, которая выглядит крайне привлекательно с учетом того, что корпус видеокарты белого цвета. На данном мониторе выводится информация о температуре ,скорости вращения вентиляторов и так далее. Это довольно полезная информация, хотя если компьютер стоит у вас под столом, к примеру, то смотреть на экран вы точно не будете. В целом, довольно интересная и необычная фишка, но нельзя сказать, что она прямо меняет отношение к видеокарте. Просто уникальный элемент, которого ни у кого нет. Кто-то еще может сказать, что у него на видеокарте есть монитор?В плане производительности ничего удивительного не обнаружено — за основу видеокарты взят графический процессор NVIDIA TU102 поколения Turing, который установлен на всех видеокартах RTX 2080 Ti. Тактовая частота графического процессора здесь немного выше — если у референсов всего 1350 МГц, то у данной видеокарты частота составляет 1635 МГц. Это довольно ощутимая прибавка к производительности, которая подарит вам немного больше кадров. С другой стороны, у конкурентов есть и более высокие частоты. Это не самая мощная видеокарта на рынке, если уж на то пошло.

Итог

Данная видеокарта выглядит крайне интересно и необычно, никто не спорит. В плане характеристик ничего невероятного, но тоже впечатляет — поиграть в 4К точно можно. Проблема лишь в том, что за эту модель просят 1900 евро, а это громадные деньги даже для текущего поколения видеокарт. Видимо, разработчики вложили очень много денег в создание экрана для видеокарты, если уж она столько стоит. За 1900 евро у нас карту точно никто не купит, разве что какие-то отельные геймеры, которые обладают неограниченным бюджетом. Но, новинка интересная, тут не поспоришь.