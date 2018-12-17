Предварительный обзор LG 32QK500-W. Идеален для работы

2018-12-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - LG 32QK500-W; [193]
Большой монитор позволяет получать больше радости и комфорта во время работы, изучения интернета или общения в социальных сетях. Это я уже ничего не говорю про фильмы или сериалы — чем больше диагональ, тем приятнее смотреть. Некоторое время назад мы думали, что 27 дюймов это условный предел и делать мониторы для компьютера большей диагонали нет смысла. Сейчас на рынке новый стандарт — 32 дюйма. Яркий тому пример — LG 32QK500-W. Новинка поступила в продажу относительно недавно, но уже завоевала внимание массы пользователей по всему миру. Дело в том, что это действительно крутой продукт, который за свои деньги дает вам массу возможностей для работы или отдыха. Сегодня мы детальнее изучим данный продукт, чтобы вы понимали, почему он настолько хорош и почему его действительно можно рекомендовать большинству потенциальных покупателей. Итак, погнали.

Характеристики

Диагональ дисплея составляет 31,5 дюйма, а не 32, как вы могли подумать. Дело в том, что для более красивого названия иногда производители округляют цифры. Разрешение при этом составляет 2560 на 1440 точек. Это честное 2К разрешение на большом мониторе, которое выглядит заметно лучше привычного FullHD, что позволяет с большим комфортом читать тексты, изучать статьи, работать с документами, смотреть видео и так далее. До 4К еще далеко, но зато такое разрешение требует заметно меньше производительности системы. Матрица выполнена по технологии IPS с широкими углами и хорошей цветопередачей. Производитель славится своими качественными дисплеями, так что если вы переживаете за качество картинки, то не стоит. LG мировой лидер на этом рынке и делает лучшие мониторы на планете. То, что здесь нет 4К, не делает продукт плохим или неинтересным.

Яркость монитора достигает 300 кд/м2. Это стандартная яркость для мониторов современного уровня, очень редко попадаются модели с более ярким дисплеем, но они и стоят дороже. Контраст при этом составляет 1000:1, что тоже никого не удивит, но и не разочарует. Время отклика у матрицы 5 мс, так что на нем даже можно играть в игры, а частота обновления составляет 75 Гц. Характеристики у данной модели отличные — это та необходимая норма, которая позволит вам работать с комфортом. Требовать от устройства большего не стоит, ведь при такой стоимости получить более крутые параметры просто невозможно. Да и зачем обычному пользователю еще что-то?

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида к монитору тоже нет никаких вопросов. Вокруг дисплея симметричная серебристая рамка, она очень небольшая и аккуратная. Если вы решите поставить несколько мониторов в ряд, то рамки не будут сильно мешать восприятию контента. Тыльная сторона монитора выполнена из белого пластика, там у нас имеются порты для подключения периферии и компьютера. Там же находится и ножка, которая надежно закреплена в мониторе и дает вам возможность менять угол наклона. Удобно, хотя с IPS матрицей это вам не понадобится. Подставка имеет С-образную форму, это фирменная фишка LG.

Итог

Далеко не всем нужен 4К монитор, ведь это довольно дорогая техника и если вы не монтируете видео, например, то какой смысл платить такие деньги. Ккнетнта в 4К разрешении нет, сайты под такой формат не оптимизированы и пользоваться ими не очень удобно. У 2К намного больше позитивных особенностей на данный момент и если вы хотите купить крутой продукт за адекватные деньги, то обязательно посмотрите на это устройство. У него действительно неплохие характеристики, цена и дизайн корпуса. Будем надеяться, что новинка вскоре появится на нашем рынке.

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