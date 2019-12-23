Предварительный обзор LG 32UN880. Необычное реение

2019-12-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - LG 32UN880; [125]
Совсем скоро на выставке CES 2020 нам покажут очень много интересных продуктов, которые существенно отличаются от того, что вымажете приобрести на рынке сейчас. Однако если вы интересуетесь темой новых технологий и хотите получить от них максимум удовольствия, то стоит обратить свое внимание на данную новинку. За свои деньги она точно порадует.

Дизайн корпуса

Стоит сказать, что производителям мониторов довольно трудно удивить потенциальных покупателей дизайном своего монитора, так как просто нет пространства, дабы этот дизайн реализовать. Например, у данного монитора на фронтальной стороне расположен дисплей с тонкими рамками — они настолько тонкие, что их почти не заметно при выключенном дисплее. С другой стороны, нужно понимать, что при таких тонких рамках как-либо удивить пользователя дизайном тоже не выйдет. На тыльной стороне у нас просто сплошная панель черного цвета из пластика, на которой расположены порты для подключения монитора к ПК, то есть ничего красивого там тоже нет. Да и подставка у данного монитора не шибко привлекает к себе внимание внешним видом — она очень простая, пусть и функциональная. Так что если вы покупаете монитор для эстетического удовольствия — эта модель не подойдет.

Характеристики

А вот в плане характеристик монитор очень даже хорош — у него есть абсолютно все, что необходимо для пользователя. К примеру, диагональ дисплея достигает 31,5 дюйма, то есть продукт действительно большой и на нем будет вполне комфортно играть в игры, смотреть фильмы, программировать, наслаждаться различными интересными программами, листать браузер и так далее. Более того, у монитора разрешение достигает 3840 на 2160 точек, то есть это полноценное 4К-разрешение, которое отлично справляется с поставленными задачами. Правда, нужно понимать, что не все ноутбуки умеют на такой монитор картинку выводить в родном разрешении. Качество картинки довольно высокое, ведь матрица качественная и дорогая. Для пользователей, которые хотят от монитора максимум возможностей эта модель точно подойдет, ведь у нее нет проблем с картинкой, а это главное.

Особенности

Важной особенностью данного монитора является подставка, которую обычно пользователи покупают отдельно. Дело в том, что данная подставка представлена в форме довольно прочной трубы, которую нужно закрепить на столе. От трубы к монитору идет такое же прочное крепление, которое поддерживает монитор. Вы можете передвигать монитор, наклонять его, сдвигать в сторону для комфорта и так далее — подставка довольно практичная в плане вариантов использования. Да, она выглядит не очень привлекательно и на рынке есть просто море более привлекательных вариантов, но в плане прочности и практичности это точно лидер. Конечно, нужно будет присоединить подставку к столу или другой поверхности, но после этого вы сможете совершенно спокойно делать с монитором абсолютно все, чего душа пожелает, и при это он не упадет и не будет шататься. Громадное преимущество на самом деле.

Итог

Пока что производитель не говорит о старте продаж данного устройства и о том, сколько данная модель будет стоить. Однако это отличный вариант для тех, кто хочет получить максимальную гибкость во время работы и не пожалеет на это денег. Да, в плане внешнего вида модель не очень уж радует, но это не главное — производитель и не планировал удивлять нас этим параметром. Намного важнее, чтобы монитор выдавал качественную картинку в 4К и был при этом практичным решением. С этим у новинки все отлично, а большего мы и не требуем.

Комментарии и отзывы LG 32UN880
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