Предварительный обзор LG 34WK95C-W. Новый шикарный монитор

Характеристики

Компания LG представила свой новый монитор, который имеет вытянутую форму и загнутую матрицу. Новинка предназначена для довольно широкого спектра пользователей — разрешение и диагональ позволяют заниматься как работой с видео, так и просмотром фильмов из интернета. Сегодня мы поговорим о сильных и слабых сторонах LG 34WK95C-W, чтобы вы понимали, почему эта новинка стоит своих денег и почему она так интересна. Стоимость, правда, пока что никто не называет, а жаль.

Как вы уже догадались из названия монитора, диагональ дисплея у него составляет 34 дюйма. Этого предостаточно для того, чтобы вы работали с самым разным контентом и получали от этого не только удовольствие, но и комфорт. Для тех, кто редактирует фотографии или работает с монтажом видео это отличная диагональ, позволяющая видеть на одном полотне больше необходимой информации. Разрешение при этом составляет 3440 на 1440 точек. Фактически, это два 2К монитора, которые поставили рядом. То есть, у данного монитора не 4К разрешение, как многие могли подумать, и плотность пикселей при такой большой диагонали не впечатляет. С другой стороны, работать с монитором вы будете с расстояния как минимум в 50 сантиметров, а в этом случае проблем с картинкой нет. Разрешение вполне подходит для того, чтобы длительное время работать с контентом и глаза не уставали.

Дизайн корпуса

Соотношение сторон составляет 21:9, то есть монитор немного вытянут по горизонтали. Это полезно как при работе с видео, так и при просмотре фильмов — черные полосы будут заметно меньше. Производитель заявил о яркости в 400 кд на квадратный метр, что на сто единиц выше, чем у большинства потенциальных конкурентов. И это большой плюс, ведь вы даже в солнечные дни возле окна будете отлично видеть картинку без выгорания цветов. Учитывая, что данный монитор вполне может использовать на студии для монтажа видео, данное преимущество считаю довольно важным. Контраст при этом составляет всего 1000:1, время отклика — 5 мс. В этом плане монитор никак не удивляет своего потенциального владельца, хотя характеристики очень даже достойные. Также заявлена поддержка HDR на программном уровне. Характеристики монитора очень достойные — никакого прорыва нет и близко, но есть все необходимое для комфортной работы.

Итог

Фронтальная панель монитора выглядит крайне привлекательно — разработчики отказались от каких-то дополнительных дизайнерских решений и просто сделали рамку черного цвета симметричной по всем сторонам от дисплея. Смотрится просто, но лаконично. Здесь больше ничего нет и пользователь сразу фокусируется на контенте и работе с ним, а не на красивых узорах или подсветке. На тыльной стороне, которую вы увидите два раза в своей жизни, расположены порты для подключения периферии и там же установлено крепление для ножки. Ножка сама выполнена в форме цилиндра, она довольно большая и прочная, окрашена в серебристый цвет. Подставка имеет С-образную форму, это фирменная фишка компании LG.

Монитор очень интересный и явно найдет своего покупателя. Может на профессиональных студиях по монтажу видео новинка и не будет пользоваться спросом из-за своих характеристик среднего класса, но вот в более простых задачах продукт покажет себя с идеальной стороны. Здесь отличный набор характеристик, достойное качество картинки и высокая плотность пикселей, плюс стильный дизайн корпуса и масса портов для подключения периферии. Для большинства дизайнеров и обычных пользователей этого будет предостаточно, чтобы полюбить монитор.