Предварительный обзор LG Gram 2018. Новое поколение

Ноутбук LG Gram никто и не ожидал уже увидеть в этом году, однако в сети появился анонс и пользователи стали обсуждать этот гаджет. Мы решили тоже не оставаться в стороне и высказать свое мнение относительно этого устройства, которое компания планирует выпустить в продажу в 2018 году. Это совершенно новая версия ноутбука 2016 года, так что путать устройства не стоит и в этом варианте производитель постарался показать все свои новинки и наработки, дабы привлечь пользователей на свою сторону. Однако, есть ощущение, что лагерь пользователей разделился на тех, кто покупает MacBook и тех, кто покупает игровые ноутбуки, третьего варианта не дано и лично я не видел в последнее время пользователей в рабочих задачах с Windows-ноутбуками неигрового типа. Теперь давайте посмотрим на то, что из себя представляет этот ноутбук и почему производитель на него возлагает большие надежды. И почему мы с этим не согласны.

Начинка

Дизайн корпуса

За основу производительности ноутбука взят процессор Intel Core i5 или i7 восьмого поколения. В принципе, никто не сомневался, что сюда поставят именно восьмое поколение, но вот точное название модели никто не говорит. В принципе, производительности для казуальных задач у ноутбука хватит точно, а вот про видео сказать не могу - в FullHD может и потянет, но в 4К монтировать видео вы будете с большими проблемами. Поддерживать производительность этого процессора будет оперативная память до 16 гигабайт. Стоит отметить, что можно будет и варианты меньшим объемом приобрести, но я бы не советовал - 8 гигабайт уже вроде мало. Хранить личный контент вы сможете на встроенном накопителе до 512 гигабайт, это SSD конечно же, так что скорость работы устройства и объемы позволяют с комфортом работать или отдыхать, просматривая любимые фильмы.

Бонусы

Компания LG определенные недостатки предыдущего ноутбука исправила, а некоторые только усугубила. Например, рамки вокруг дисплея стали заметно меньше и из-за этого общие габариты ноутбука уменьшились, он стал компактнее и современнее. Но, клавиатуру почему-то решили не вдавливать в корпус, дабы крышка прилегала вплотную, они находятся над плоскостью корпуса. Плюс, сенсорная панель очень маленькая, хотя пространства явно достаточно для того, чтобы поставить сюда громадную панель. И, больше всего позабавило, на нижней грани ноутбука есть небольшая выемка для того, чтобы вы открывали свой ноутбук одной рукой. Прямо как на MacBook, только мелкая такая.Производитель представил сразу три варианта ноутбуков - с диагональю дисплея 13,3, 14 и 15,6 дюйма. То есть, у вас будет возможность выбрать один из этих вариантов диагонали исходя из собственных запросов. Правда, в любом случае диагональ будет составлять FullHD, никакого вам 2К или 4К сюда не поставили. Длительность автономной работы - 10 часов, но есть мнение, что это работа с текстом на 50% яркости дисплея, то есть в реальном сценарии использования ноутбук проживет часов 6-8, максимум. И, конечно, младшая версия весит всего 965 грамм. Меньше килограмма.

Итог

Стоимость ноутбука пока что не названа, так как его планируют продавать в 2018 году, но есть ощущение, что ценник составит около тысячи долларов. Все же, производитель целится на рынок ультрабуков, где Apple с другими компаниями именно за эти деньги свои гаджеты и продает. Вот только купите ли вы именно эту модель? Учитывая определенные странные недостатки в дизайне и вполне стандартную производительность? Думаю, на этот вопрос каждый ответит себе сам, но у нас большие сомнения.