Предварительный обзор LG K12+. Защищенный смартфон

2019-04-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - LG K12+; [121]
Сегодня мы поговорим о достаточно непривычном для нас гаджете под названием LG K12+, который недавно был анонсирован широкой публике. Дело в том, что если взглянуть на этот продукт, то вы даже не догадаетесь о том, что у него защищенный от всего на свете корпус — выглядит новинка как совершенно обычный смартфон среднего класса. На деле же все совершенно иначе и продукт переживет столько погодных катаклизмов, сколько вы, скорее всего, не сможете. Вот об этом и поговорим.

Дизайн корпуса

Мы все привыкли к тому, что современные защищенные смартфоны выглядят как настоящий танк в образе мобильного телефона. Здоровенные рамки вокруг экрана, масса металлических элементов и прочих декоративных штук, которые делают устройство просто здоровенным. Но, у LG K12+ такой проблемы нет — этот смартфон полностью защищен от массы всевозможных воздействий, хотя выглядит как совершенно стандартное решение. На фронтальной панели устройства расположен дисплей с тонкими рамками справа и слева. В нем нет абсолютно ничего удивительного, но рамки тонкие и нет челки — производитель решил все камеры и динамики вынести на верхнюю панель, чтобы вам было комфортно. На тыльной стороне продукта расположена система из камеры и вспышки, плюс там же есть сканер отпечатков пальцев. Ничего невероятного в этом нет, но смотрится гораздо красивее, чем большинство защищенных смартфонов.

Характеристики

Нужно понимать, что у компании LG не было желания делать смартфон флагманского уровня, так что и характеристики здесь более-менее простые. Внутри смартфона установлен процессор MediaTek Helio P22, который работает на тактовой частоте 2,0 гигагерца и может похвастаться сразу восемью вычислительными ядрами ARM Cortex-A53. Этого предостаточно, чтобы вы могли работать с устройством каждый день и получать от него только удовольствие. Пусть это и не флагманский процессор, но у него предостаточно мощности, чтобы запускать абсолютно любые игры и приложения. За графику смартфона отвечает ускоритель IMG PowerVR GE8320, который неплохо себя показал в синтетических тестах и реальных сценариях использования. То есть, здесь очень мощное железо, которое пусть и не флагманское, зато и стоит гораздо дешевле. Хотя, никаких ограничений в плане игр или программ нет.

Особенности

Конечно, главной фишкой данного смартфона является его защищенный корпус, который получил сертификат MIL-STD-810G. Это значит, что устройство не боится сильной вибрации, падений на твердые поверхности, влаги, пыли, грязи и повышенных температур. Вы можете с этим устройством легко отправиться в путешествие или работать на заводе, к примеру, при этом не отрываясь от связи с внешним миром и не переживая о том, что устройство рано или поздно просто выйдет из строя. Это важно, на самом деле, так как для некоторых пользователей обычные смартфоны просто не подходят по целому ряду параметров. Да и защита в таком стильном корпусе тоже привлекает, как не крути.

Итог

Теперь о самом главном — стоимости. За данную модель смартфона просят всего 300 долларов, что вполне логично и ожидаемо. Дело в том, что обычно защищенные смартфоны стоят дороже, чем «обычные» при том же наборе железа. Все дело в том, что защитный корпус тоже стоит своих денег и за него нужно доплачивать определенную сумму денег. Кроме того, это известный бренд с мировым именем, который может похвастаться не только качественной сборкой, но и сервисным обслуживанием на довольно высоком уровне. Для тех, кто хочет защищенный смартфон известного бренда, это лучшее решение.

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