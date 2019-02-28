Предварительный обзор LG Q60. Стильная новинка

Рынок смартфонов в последнее время существенно изменился — производители стали радовать нас большими качественными дисплеями с высоким разрешением, качественными камерами и производительными процессорами. Далеко не всем, конечно, нужен именно флагман, но хочется все же получить крутой смартфон за адекватные деньги. В этом нам поможет новинка под названием LG Q60. Телефон получился крайне привлекательным, у него стильная тыльная панель, отлично реализована система камер и, что самое главное, смартфон относится к среднему классу. Это значит, что цена у него будет более-менее демократичная и позволит вам приобрести устройство, не подрывая бюджет слишком уж сильно. Итак, давайте посмотрим на то, что же умеет LG Q60 и почему его так активно обсуждают в интернете. Обычно смартфоны компании LG, да еще и среднего класса, не пользуются такой уж популярностью.

Характеристики

За основу производительности данного смартфона взят процессор, построенный на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,0 гигагерца. К сожалению, производитель решил не называть точную модель процессора, что кажется весьма странным решением. Определить модель «камня» по характеристикам можно, но если LG использует какой-то нестандартный процессор, то эти гадания никому не помогут. Будем надеяться, что к релизу информации будет чуть больше. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память объемом 3 гигабайта. да, вам может показаться, что это крайне мало для современного смартфона, но не будем забывать, что данный продукт не является флагманом, от него не стоит ожидать каких-то невероятных параметров. Встроенная же память представлена накопителем на 64 гигабайта, который позволит вам хранить личный контент и есть возможность расширить пространство за счет карты памяти.

Дизайн корпуса

На фронтальной панели устройства расположен дисплей, который занимает приличную площадь. Сверху, справа и слева рамка сведена к минимуму, но снизу имеется приличных размером «борода», что сильно портит ощущение от созерцания устройства. Сверху, кстати, имеется вырез под камеру, который тоже кажется не очень уж и необходимым. На тыльной же стороне продукта установлена система из камер, она расположена горизонтально. Там же имеется сканер отпечатков пальцев. Не скажу, что продукт прямо вызывает восторг, но в целом для среднего класса дизайн очень даже привлекательно смотрится.

Особенности

Диагональ дисплея составляет 6,26 дюйма при разрешении 1520 на 720 точек, то есть соотношение составляет 19:9. Не могу сказать, что это шедевр, ведь сейчас даже китайские компании стараются использовать FullHD+ разрешение, а здесь просто HD+. Конечно, это не флагман, а средний класс, но разрешение мне кажется слишком уж низким для такого уровня продукции. На тыльной стороне расположена система из трех камер и вспышки, которая снимает очень интересные фото и позволяет действительно оторваться от конкурентов по рынку. Но, это весьма слабое преимущество, как по мне.

Итог

Информации о стоимости смартфона, естественно, нет. Производитель просто уточнил, что это гаджет среднего класса и все. Однако, если посмотреть на характеристики устройства, то помимо камеры ничего выдающегося у новинки нет. Даже более того — это характеристики начального класса, который у компаний вроде Meizu или Xiaomi стоят порядка 250-300 долларов, а то и дешевле. Остается лишь надеяться, что LG тоже поставит адекватную стоимость и позволит заполучить классное устройство.