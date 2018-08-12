Предварительный обзор LG Q8 (2018). Недорого и стильно

В последнее время можно заметить большую популярность смартфонов среднего класса от популярных производителей. Это обусловлено тем, что современному пользователю не нужен флагман — топовая камера и мощный процессор это хорошо, но когда за смартфон требуют больше тысячи долларов, то как-то сразу хочется более простой вариант. Например, официально анонсирован LG Q8 (2018) — смартфон среднего класса с довольно неплохими характеристиками и высокой производительностью, который стоит адекватных денег. Конечно, сравнивать продукт с китайскими смартфонами за одни и те же деньги мы не станем, так как в Поднебесной могут и в убыток себе работать. Мы решили рассмотреть сильные и слабые стороны этого продукта, чтобы все могли понимать, что гаджет умеет и для каких целей его стоит покупать. Уверен, что многим такое решение будет по душе, особенно если вы любите продукцию LG.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Snapdragon 450 от компании Qualcomm, который работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 1,8 гигагерца. Этого предостаточно, чтобы вы могли спокойно играть в игры, запускать разнообразные приложения и получать удовольствие от использования продукта. За графику отвечает контроллер Adreno 506, мы его уже не раз видели в разнообразных смартфонах и синтетических тестах, там проблем с производительностью нет. Поддерживать мощность продукта будет оперативная память на 4 гигабайта. Это характеристики неплохого такого смартфона для всех повседневных задач. Проблем с запуском развлекательного или рабочего контента точно не возникнет, особенно если вы не планируете играть в топовые шутеры на максимальных настройках графики. Со всем остальным новинка справится.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида ничего нового разработчик нам не показал — фирменный стиль и все ключевые моменты остались на своем месте. Собственно, это достаточно хорошая новость, ведь компания решила и челку в верхней части экрана не устанавливать, так что у вас на передней панели полностью цельный дисплей. На фронтальной панели помимо дисплея и динамика больше ничего нет. На тыльной же расположена камера со вспышкой, сканер отпечатков пальцев и логотип компании. Выглядит очень даже привлекательно, особенно если вы большой фанат скромного внешнего вида и удобства в использовании.

Бонусы

Важным преимуществом смартфона является его дисплей с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 2160 на 1080 точек. Это шикарная диагональ для тех, кто играет в игры, читает книги или заниматься какими-то другими вещами. Большой экран с хорошим разрешением позволяет не перегружать глаза, а это полезное преимущество. С камерой ничего особенного не произошло, это довольно простенький сенсор, который вполне подходит для каких-то обычных задач вроде фото в путешествиях. Нужно понимать, что смартфон среднего класса и ставить сюда крутую систему из двух или трех камер просто неразумно.

Итог

Пока что производитель не называет стоимости продукта, да и про ценник для отечественного рынка тоже ничего не известно. Но, это будет более-менее адекватное решение за 400 долларов, плюс-минус, которое выглядит интересно, стоит своих денег и привлекает внимание окружающих. Для среднего класса устройств это отличное решение с мощным процессором, но без лишних дополнений вроде камеры двойной или слишком высоко разрешения экрана. Думаю, смартфон сможет завоевать пользователей благодаря своим преимуществам и логотипу, который многие любят.