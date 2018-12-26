Предварительный обзор LG UltraGear 38GL950G. Широкий формат для игр

Игровых мониторов в последнее время стало крайне много — производители выпускают разнообразные модели буквально каждую неделю. С одной стороны, это очень хорошо, так как пользователи могут подобрать именно то, что им нужно. С другой, сейчас геймеры может легко запутаться в громадном количестве разнообразных моделей и характеристик, так что если вы не сильно разбираетесь в мониторах, вам будет крайне тяжело. Помимо этого, разработчики мониторов поняли, что им уже тяжело привлекать внимание потенциальных покупателей — все основные фишки уже использованы, что дальше давать маркетологам для рекламы? Ответ, как оказалось, очень простой — нужно делать широкоформатные мониторы и удивлять диагональю. Например, у LG UltraGear 38GL950G это главная фишка. Зачем морочить себе голову с характеристиками и качеством картинки, если можно просто сделать экран больше?

Характеристики

Диагональ дисплея у данного монитора составляет 38 дюймов, но не стоит думать, что это прямо громадный монитор. Нет, разработчики решили, что соотношение сторон 21:9 будет более подходящим, чем привычное 16:9, и растянули экран на довольно широкий формат. В итоге получается, что дисплей вроде как и не большой, но если смотришь на цифры, то 38 дюймов звучит очень внушительно. Данное соотношение сторон идеально подходит для фильмов и некоторых игр. Да, не все современные проекты оптимизированы под широкий формат, но большая часть ААА-проектов покажет вам действительно хорошую картинку. Для геймеров, которые проходят одиночные игры это идеальный вариант — можно и большее широкий угол обзора получить, и фильмы посмотреть с комфортом. В мультиплеере будет уже не так комфортно, но в целом никаких проблем не возникнет. Даже инди-студии оптимизируют свои новинки под 21:9.

Дизайн корпуса

Разрешение экрана составляет 3840 на 1600 точек. И да, это не 4К в том понимании, в котором вам хотелось бы. Фактически, это 2К разрешение, которое растянули по горизонтали. Картинка чуть-чуть плотнее, чем FullHD, но до плотности пикселей 4К-разрешения ей еще далеко. Этим разработчики убили сразу двух зайцев — вам не нужен мощный ПК, который мог бы воспроизводить игры в 4К, плюс найти фильмы для данного разрешения будет намного проще и легче. Но, конечно, хотелось бы уже нормальное разрешение на широком формате. Отдельно порадовала яркость — 450 кд/м2 это шикарный показатель.В плане внешнего вида ничего необычного не произошло — рамки вокруг монитора довольно тонкие, хотя ничего нереального нет. Матрица монитора загнутая, чтобы вам было комфортнее смотреть на такой широкий формат. На тыльной стороне довольно большая панель, куда крепится ножка подставки. Ножка прочная, толстая, на такой монитор будет стоять надежно и шататься не должен. Подставка имеет С-образную форму, занимает минимум места на рабочем столе и совершенно не мешает правильно распределить девайсы. Здесь нет никаких подсветок и прочих мелких бонусов, но это не мешает монитору выглядеть крайне привлекательно.

Итог

Монитор получился крайне интересным, но сказать, что он как-то изменил положение вещей на рынке я не могу. Он выглядит интересно и кому-то точно понравится, но в целом прорыва нет — характеристики такого уровня вы уже не раз видели, дизайн выполнен в характерном для компании стиле, ничего невероятного. Да, это неплохой монитор для того типа геймеров, которые хотят получить широкий формат и иногда еще и фильмы смотреть. Но, стоит ли отдавать за это такие приличные деньги — совершенно иной вопрос, на который вы уже сами себе ответите.