Предварительный обзор Lenovo Chromebook S345. На процессоре AMD

Характеристики

Сегодня мы поговорим о достаточно странном ноутбуке, который стоит весьма адекватных денег, но при этом не совсем понятно, кому в нашей стране он будет интересен. И это, пожалуй, главный вопрос к новинке. Во всем остальном устройство очень крутое и стоит вашего внимания, даже если операционную систему от Google вы не очень любите. Итак, давайте приступать.

Дизайн корпуса

За основу производительности ноутбука взят процессор AMD A6-9220C, который является весьма неплохим решением для доступного устройства. Процессор работает на двух вычислительных ядрах, у него частота в базовом режиме достигает 1,8 гигагерца, а в режиме повышенной нагрузки достигает 2,7 гигагерц. Этого предостаточно, чтобы вы работали с какими-то приложениями и не ощущали проблем с производительностью. Кроме того, нужно понимать, что это крайне доступный процессор и у него нет проблем с конкуренцией, ведь любая модель от Intel стоит дороже. За графику ноутбука отвечает видеокарта Radeon R5 Graphics, которая создана специально для того, чтобы запускать видео или какие-то картинки. Это, естественно, видеокарта не для работы с видео или фото — слишком мало мощности. С другой стороны, кто-то действительно думал работать на хромбуке с видео?

Особенности

У ноутбука максимально простой внешний вид, который говорит нам о том, что это доступная модель и что производитель не планировал создавать нечто флагманское. Клавиатура здесь утоплена в корпус, у нее такой же цвет, как и у всего остального устройства и это немного сбивает с толку. Все же должен быть какой-то контраст, чтобы легче было привыкать к клавиатуре и работе с ней. Имеется сенсорная панель, которая очень маленькая и разочаровывает своими размерами. При покупке ноутбука многие хотят отказаться от мышки, но с такой сенсорной панелью это будет очень тяжело сделать. Рамки вокруг экрана тоже очень уж здоровые и смотрятся достаточно грустно — хотелось бы на современном ноутбуке современный дизайн, а не рамки толщиной с палец. Вероятно, бюджетность проявилась и в дизайнерском плане, ведь внешний вид устройства ни о чем хорошем нам не говорит.

Итог

Начнем с самого главного — ноутбук построен вокруг операционной системы Chrome OS, которая сама по себе не является полноценной настольной системой. Там нет тьмы приложений, некоторые из важных программ требуют постоянного подключения к интернету, а говорить про серьезную работу на данном продукте вовсе не приходится. С другой стороны, устройство должно быть достаточно доступным и его будут покупать для сферы образования — для школьников и студентов это прямо идеальное решение на каждый день. Нет ничего лишнего, что сделало бы ноутбук более дорогим, а лишь те функции, которые и правда необходимы. И если в вашем учебном заведении есть Wi-Fi, то вообще проблем не будет — учиться можно с комфортом. Конечно, данная ОС понравится далеко не всем, но в США такие ноутбуки разгребают с полок с невероятной скоростью именно ученики школ. Им нравится доступный вариант получать знания.

Теперь давайте о самом главном преимуществе устройства — стоимость составляет всего 330 долларов. Ни один современный ноутбук известной компании не стоит дешевле, уж поверьте. Это очень доступное решение для тех, кто хочет учиться или просто не нуждается в мощном ноутбуке. За эти деньги можно разве что смартфон доступный купить, но точно не ноутбук с большим экраном и вполне нормальной клавиатурой. Обязательно посмотрите на новинку — она может вас заинтересовать своими возможностями.