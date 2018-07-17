Предварительный обзор Lenovo IdeaPad D330. Интересный ноутбук

2018-07-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Lenovo IdeaPad D330; [110]
В последнее время мы наблюдаем повышенный интерес к гибридным устройствам на операционной системе Windows 10. Здесь все просто — пользователям нужно рабочее устройство для повседневной жизни, но и сериалы перед сном в постели посмотреть никто не откажется. Ярким примером хорошего гибрида является новинка Lenovo IdeaPad D330. Сама компания позиционирует продукт как ноутбук, хотя это скорее планшет с клавиатурой. Но, суть не в этом — новинка получилось весьма тонкой, легкой и производительной. Можно использовать в образовательных сферах, в журналистике, работе с документами и как основное устройство для того, кто не планирует играть в игры. Сегодня мы решили посмотреть на новинку и рассказать вам о ее преимуществах. Думаю, такой вот продукт многим будет интересен, так как у него действительно много преимуществ по сравнению с конкурентами. Осталось только разобраться каких именно.

Характеристики

За основу производительности продукта взята платформа Intel Gemini Lake. Используется процессор Pentium Silver N5000 с четырьмя вычислительными ядрами, работающими на частоте 1,1 гигагерц в режиме простоя. Под нагрузкой тактовая частота вырастает до 2,7 гигагерц, то есть получается очень даже производительный процессор. Конечно, здесь нет дискретной видеокарты, так что про монтаж видео говорить мы не будем, но большинство задач новинка явно одолеет. За графику здесь отвечает новая интегрированная карта Intel UHD Graphics 605. Это шикарная новинка, которой хватит даже для воспроизведения видео в высоком разрешении. Данных про оперативную память или встроенный накопитель никто не предоставляет, так что как-то оценивать продукт исходя из этих параметров мы не можем. Но, нужно понимать, что к такому процессору мало ОЗУ точно не поставят, в этом нет смысла.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида новинка мне очень понравилась, хотя есть определенные вопросы к рамкам вокруг дисплея. В 2018 году ставить такие рамки — кощунство настоящее. Они ну слишком толстые, хотя большинство производителей стремятся к обратному. На фронтальной панели помимо дисплея и широкой рамки больше ничего нет, да и тыльная сторона устройства тоже особо дизайнерскими изысками не выделяется. Зато порадовала клавиатура — она разделенная, островного типа, клавиши довольно интересно размещены и есть даже сенсорная панель. То есть, вы получаете полноценный ноутбук в формате гибрида.

Особенности

Стоит отметить наличие двух USB 3.0 портов — это большое преимущество для современных реалий рынка. Вы можете подключить к своему планшету внешний накопитель, мышку или что-то в таком духе, при этом двух портов обычно хватает с большим запасом для всех задач, связанных с ноутбуком. Помимо этого, порт для зарядки планшета расположен на самом планшете, то есть порты на панели клавиатуры всегда свободны. И, конечно, разрешение 1920 на 1080 точек позволит вам получить достойную картинку — читать или смотреть фильмы будет удобно.

Итог

Пока что производитель не называет стоимости данного мобильного телефона, так что говорить о потенциальных конкурентах довольно сложно. С другой стороны, если вы хотите себе универсальное устройство сразу для всех задач, то эта новинка явно лучше всех остальных подойдет. Здесь у вас производительный процессор, большой дисплей с хорошим разрешением, удобная для печати клавиатура и масса других всевозможных бонусов. Для работы и отдыха он подходит просто идеально, особенно если вы не ставите перед собой цель играть в топовые игрушки. Тогда все в порядке.

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