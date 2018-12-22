Предварительный обзор Lenovo S5 Pro GT. Со стильным вырезом

В последнее время мы привыкли к тому, что большинство флагманов или даже продуктов среднего класса стоят каких-то нереальных денег. Далеко не каждому по карману смартфон, который стоит 1000 и более долларов, согласитесь. Тем более, некоторые продукты, мягко скажем, не выглядят на эти деньги и продаются только с учетом популярности бренда. В этом плане выгодно покупать продукты той компании, которая пока что не смогла стать лидером на рынке и стоимость не сильно накручивает. Например, очень интересно выглядит смартфон Lenovo S5 Pro GT, который компания уже выпустила в релиз. Это гаджет среднего класса, который точно стоит своих денег и позволит вам за адекватную цену прикоснуться к действительно крутому продукту. Будем надеяться, что компания будет двигаться дальше в этом же направлении и покажет нам массу интересного, а пока что давайте посмотрим на данный гаджет и решим, почему он такой крутой.

Характеристики

За основу производительности данного смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 660, который от флагманской модели отличается только немного урезанными тактовыми частотами. Здесь также установлено восемь вычислительных ядер с тактовой частотой 2,2 гигагерца, за графику отвечает ускоритель Adreno 512, а за сотовую связь — модем X12 LTE. Система-на-чипе получилась очень даже производительной, это действительно то решение, которое можно назвать оптимальным — за свои деньги это очень крутой процессор. Помимо этого, производитель предлагает три варианта комплектации устройства. Вы можете взять смартфон на 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайт встроенной, плюс есть возможность взять продукт на 6 гигабайт ОЗУ и 64 или 128 гигабайт встроенной памяти. Отличный вариант выбрать ту комплектацию, которая вам подходит по деньгам или требованиям к железу.

Дизайн корпуса

К сожалению, компания Apple заложила фундамент для козырька, который теперь суют везде, где только можно. Например, у данного смартфона тоже есть вырез в дисплее, хотя на нем установлены две небольшие камеры и динамик. Они не занимают и половины места, которое производитель отвел под эту вставку в экран. Помимо этого, внизу, под дисплеем, имеется громадная «борода» толщиной в пять миллиметров. Зачем вырезать часть дисплея, если можно спокойно сделать его полноценным? На тыльной стороне расположена система из двух камер, вспышка и сканер отпечатков пальцев. Ничего необычного.

Особенности

Очень порадовал смартфон с диагональю дисплея 6,2 дюйма — на нем будет приятно смотреть фильмы, играть в игры и так далее. Разрешение составляет 2246 на 1080 точек, этого предостаточно, чтобы вы с удовольствием пользовались устройством и не замечали больших пикселей на экране. Помимо этого, двойная камера состоит из сенсора Sony IMX476 на 20 мегапикселей и второстепенной камеры на 8 мегапикселей, эта система снимает крайне привлекательно даже при плохом освещении. Вот чего точно никто не ожидал от данного устройства.

Итог

Помимо этого, продукт готов удивлять вас стоимостью — за базовую модель просят всего 170 долларов. Это дешевле, чем большинство бюджетных смартфонов от китайских компаний, чье название вы не сможете выговорить. За типовую модель просят 200 долларов, что тоже вполне адекватно. Если вы хотите современный смартфон от известного бренда, который точно стоит своих денег, то обязательно посмотрите на этот продукт — он выглядит очень интересно и необычно, плюс за эти деньги найти что-то более привлекательное просто не получится. В это тоже свой плюс.