Предварительный обзор Lenovo ThinkBook Plus. Уникальный гаджет

Дизайн корпуса

Самое время поговорить об интересных ноутбуках, которые выделяются на фоне конкурентов не только своими характеристиками и производительной начинкой, но и массой других параметров. Начнем с уникального гаджета, аналогов которому на рынке электроники просто нет. Хотя, конечно, это не массовый продукт, а устройство для узкой аудитории фанатов.

Характеристики

Естественно, когда создаешь столь уникальное устройство, то нужно тратить время и силы на продумавшие дизайна, так как стандартные варианты здесь не подходят. В итоге разработчики продукта Lenovo ThinkBook Plus вместе с дизайнерами приняли решение на тыльной стороне устройства, то есть с обратной стороны от полноценного дисплея, разместить дополнительный дисплей, вокруг которого располагается черная рамка. Выглядит довольно необычно, но об этом пункте мы поговорим немного позже. Далее, внутри ноутбука все так же, как и всегда — клавиатура слегка утоплена в корпус и имеет стандартную форму клавиш, плюс рамка вокруг дисплея минимальная, чтобы уменьшить общие габариты гаджета. Нельзя сказать, что ноутбук действительно тонкий, ведь есть на рынке и более тонкие решения, но у него есть преимущество, которого также ни у кого нет. Да и дизайнеры не думали удивлять нас корпусом.

Особенности

Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus построен на процессоре Intel Core десятого поколения, но точную модель производитель пока что не называет. Вероятно, это связано с тем, что обычно такого рода устройства представлены в формате прототипа, тогда как до релиза добирается версия с другим железом. Кроме того, производитель обещает, что пользователь сможет собрать на официальном сайте ту комплектацию, которая ему больше подходит. К примеру, вы сможете выбрать объем оперативной и встроенной памяти, что крайне важно — не всем нужна максимальная комплектация. К сожалению, информации о возможности поставить сюда дискретную видеокарту у нас нет, так что, скорее всего, ноутбук будет использовать встроенную графику. С другой стороны, назвать это минусом тоже нельзя, так как ноутбук все же не является рабочей станцией — это скорее печатная машинка.

Итог

Конечно, главным преимуществом продукта является дополнительный дисплей на тыльной панели, который превращает ноутбук в настоящую электронную читалку. Дисплей построен на электронных чернилах, он достаточно качественный и не вызывает нареканий, плюс у него совершенно нет проблем с диагональю — это один из самых больших дисплеев на данной технологии на рынке. Вы можете в любой момент закрыть крышку, взять в руки ноутбук и читать книги или газеты, получая заметно меньше нагрузки на глаза. Это действительно серьезное преимущество, особенно если учитывать, что на рынке таких решений больше нет. Хотя, конечно, таскать ноутбук в форме электронной книги не очень удобно — на диване или в кресле читать с тяжелого ноутбука весом полтора килограмма явно не очень комфортно. Но, конечно, это лишь первое устройство такого рода и в будущем вес уменьшат.

Естественно, пока что производитель не называет ни дату старта продаж, ни стоимость продукта, ни его точные характеристики и варианты комплектации. Все это — лишь презентация возможности выпускать ноутбук с дисплеем на тыльной панели, который может собой заменить электронную книгу. Будем надеяться, что эксперименты в данном направлении увенчаются успехом и пользователи получат доступ к интересному продукту за вполне разумные деньги. Пока что новинка выглядит как слишком дорогая игрушка для гика.