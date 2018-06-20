Предварительный обзор Lenovo ThinkPad P52. Ноутбук для работы

Мы привыкли к тому, что производительные ноутбуки обычно позиционируют как игровые решения. Большинство новинок на рынке именно так и продают — как устройство с подсветкой, большим дисплеем и мощной видеокартой под капотом, дабы потом запускать крутые игрушки и получать от этого массу удовольствия. Новинка под названием Lenovo ThinkPad P52 тоже обладает неплохим потенциалом в играх, но разработчики решили сделать рабочую станцию, чтобы потенциальный покупатель мог взять с собой девайс в любую точку мира и получить комфорт в работе. Сегодня я расскажу обо всех характеристиках новинки, преимуществах и явных недостатках, а вы потом сами решите нужна вам такая железка в рюкзаке или нет. Собственно, ноутбуки давно получили достаточно производительности для запуска тяжелых приложений, но эта новинка прямо на голову выше всех своих конкурентов. На нем действительно можно работать.

Характеристики

Производитель указал лишь максимальную комплектацию своего ноутбука, так что говорить о начальной или базовой мы просто не можем. В максимально прокачанном ноутбуке установлен процессор Intel Xeon с шестью вычислительными ядрами и высокой тактовой частотой. Его хватит с головой на все задачи, которые вы перед собой ставите, тем более это новое поколение процессоров, которое потребляет меньше энергии батареи. Видеокартой здесь выступает профессиональная модель NVIDIA Quadro P3200, которую можно использовать как при монтаже видео, так и при работе с какими-то объемными объектами в специальных приложениях. Это одно из ярких преимуществ устройства, ведь конкуренты с игровыми картами в таких программах задыхаются. Поддерживать производительность ноутбука может оперативная память до 128 гигабайт, встроенной памяти сюда поставили до 6 терабайт.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида данный ноутбук от остальных устройств компании вообще ничем не отличается. Черный корпус с логотипом на тыльной стороне крышки не меняется вот уже сколько лет, фирменная клавиатура с красным элементом по центру тоже остается прежней. На панель клавиатуры добавили сканер отпечатков пальцев, так что вы можете защитить свои данные от посторонних, но во всем остальном это классика. Для настоящих фанатов ноутбуков этой компании новинка будет идеальным выбором. Да и в плане габаритов, веса и компактности тоже все очень даже хорошо.

Бонусы

Диагональ дисплея данного ноутбука составляет 15,6 дюймов. Этого предостаточно для комфортной работы, плюс производитель дает вам возможность выбрать разрешение дисплея. В базе у нас FullHD, но вы можете заказать себе 4К монитор и работать на очень высоком разрешении. Это идеально для монтажа видео или работы с фото. Есть даже вариант сенсорной панели, но лично я не понимаю в какой ситуации такой дисплей будет удобно использовать на ноутбуке, которые не складывается пополам в обратную сторону. На корпусе новинки имеется масса портов для подключения периферии, что очень радует. Не все профессиональные ноутбуки могут этим похвастаться.

Итог

На данный момент производитель не называет стоимости своего устройства. Есть лишь информация о том, что вес достигает 2,5 килограмма, но когда он поступит в продажу не сообщают. Но, нужно понимать, что это далеко не доступный ноутбук. Сюда поставили крутой процессор, производительную видеокарту профессионального уровня, тьму оперативной памяти, хороший дисплей и прочие бонусы. Вполне логично, что за такой вот продукт будут просить много денег, так как это девайс для продуктивной работы.