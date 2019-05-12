Предварительный обзор Lenovo ThinkPad T495. Доступный ноутбук

2019-05-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - ThinkPad T495; [38]
Довольно длительное время пользователи считали, что современные ноутбуки могут быть исключительно на процессорах от Intel. Если вы посмотрите на все свежие релизы, то там буквально каждая вторая новинка основана именно на «синих» процессорах — профессионалы и геймеры тоже привыкли работать именно на этой платформе. Но, время идет, ситуация меняется и уже сейчас компания AMD настигает своего основного конкурента. Например, сейчас компания Lenovo официально анонсировала ноутбук ThinkPad T495, который основан на процессоре «красной» компании — это отличное решение для работы и развлечений. Сегодня мы поговорим о данной модели, чтобы вы понимали, насколько это удачное устройство и стоит ли тратить на него свои деньги. Для пользователей, которые планируют прикупить себе новый ноутбук и не знают, что им нужнее, это идеальная новинка — она открывает глаза на совершенно другую сторону рынка.

Характеристики

Как я уже сказал, за основу производительности данного ноутбука взят процессор AMD Ryzen Pro второго поколения. К сожалению, точную модель производитель не называет, может будет несколько комплектаций или просто сейчас процессор еще не утвердили. Но, «райзены» второго поколения отлично себя зарекомендовали и в плане платформы для ноутбука это идеальное решение. Оперативная память здесь представлена объемом до 32 гигабайт, чего предостаточно как для работы, так и для игр на встроенной графике. Конечно, если вы считаете, что это много, то можно смело заказать модель с меньшим объемом оперативной памяти — такая возможность есть и она не может не радовать. Сама же память формата DDR4-2400 и если для Intel это почти ничего не значит, то AMD, как мы все знаем, зависит от оперативной памяти. Есть мнение, что с данной ОЗУ процессор будет работать намного эффективнее.

Встроенная память представлена твердотельным накопителем PCIe SSD, объем может достигать 1 терабайта. То есть, если вы хотите хранить много контента вроде фильмов или сериалов, то у вас будет такая возможность, плюс работает такой накопитель на крайне высокой скорости. Кроме того, есть еще дополнительный модуль памяти SATA SSD с объемом до 256 гигабайт, если вдруг вам нужно два накопителя или что-то еще в таком духе. Кастомизация ноутбука это всегда хорошо, особенно если на этом можно сэкономить и собрать недорогую базовую модель. Не всем же нужно море оперативной памяти.

Дизайн корпуса

Внешний вид ноутбука максимально классический для компании — корпус полностью выполнен в черном цвете без ничего лишнего. Это крайне практичное решение, ведь такой материал, да еще и в таком цвете, очень плохо царапается и вы можете не переживать о внешнем виде своего устройства. Клавиатура выполнена тоже в фирменном стиле, есть все характерные особенности сенсорной панели и дополнительных контроллеров. Также стоит отметить, что петли ноутбука позволяют раскрыть его на 180 градусов. Не совсем понимаю кому это нужно, но такая функция у вас тоже будет.

Итог

За ноутбук ThinkPad T495 просят всего 940 долларов, что по современным ценам достаточно низкая цена. Если вы посмотрите на другие ноутбуки на более-менее производительном железе, то заметите, что они стоят от тысячи долларов и выше, что для нас кажется не совсем доступным вариантом. Если есть пользователь, который нуждается в ноутбуке с хорошей ценой и абсолютно всем набором функций, которые нужны для повседневного использования, то на ThinkPad T495 точно стоит обратить свое внимание. Очень крутой продукт, который за свои деньги не стыдно порекомендовать.

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