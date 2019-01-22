Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1 Yoga. Ноутбук нового поколения

В последнее время пользователи привыкли думать, что единственным рабочим ноутбуком является MacBook. Но, это совершенно ошибочное мнение, ведь есть масса ситуаций, в которых данный ноутбук не предоставляет того уровня возможностей, который вам необходим. Да и не будем забывать, что яблочная техника обычно продается с громадной стоимостью, которая даже для фанатов качественной техники иногда слишком завышена. Именно благодаря этим недостаткам многие пользователи смотрят в сторону других устройств, более пригодных для повседневной использования в работе и жизни. Ярким примером отличного решения в данной ситуации является ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Yoga, который шикарно себя зарекомендовал и продемонстрировал, насколько китайские компьютеры могут быть качественными и надежными. Собственно, давайте посмотрим на то, что же этот гаджет умеет и почему он настолько крут.

Характеристики

По каким-то своим причинам производитель решил не называть точную модель процессора данного ноутбука. У нас есть лишь информация, что это процессор Intel Core и он относится к восьмому поколению процессоров данного бренда. Поддерживать производительность данного процессора будет оперативная память на 16 гигабайт. Этого вполне достаточно, чтобы вы могли работать и с документами, и с видео, и с фотографиями в высоком разрешении. Конечно, есть ноутбуки с большим запасом оперативной памяти, но большинству пользователей хватит и этого объема. Тем более, если вы покупаете ноутбук для активной мобильной работы, а не для монтажа в студии. Информации о дискретной видеокарте обнаружить не удалось. Возможно, производитель планирует в ближайшем будущем реализовать модель с дискретной видеокартой, но пока что официальной информации об этом нет.

Устанавливать свои программы и прочий контент вы будете на накопитель PCIe SSD объемом до 2 терабайт. Естественно, это вариант для тех, кто хочет прямо максимальный набор возможностей и пространства для хранения личного контента. Конечно, если вам нужно меньше памяти и вы не собираетесь таскать с собой в рюкзаке целую россыпь фильмов, то можно без труда взять вариант на минимальный объем. Это, естественно, будет заметно дешевле и сэкономит вам деньги. С другой стороны, если в будущем памяти вам станет мало, то расширить ее уже не получится, только внешними накопителями. Это стоит учитывать.

Дизайн корпуса

Ноутбук выглядит довольно интересно и реализован в фирменном стиле компании, который так давно нравится фанатам бренда. Производитель понимает, что некоторые элементы корпуса настолько удобны и приятны потенциальным покупателям, что можно просто ничего не переделывать — просто сделали ноутбук в том же корпусе, что и все предыдущие. Конечно, здесь есть возможность откидывать дисплей в обратную сторону и это позволяет вам работать с ноутбуком в качестве планшетного компьютера. Но, назвать это ярким преимуществом не могу, так как аналогов на рынке тьма.

Итог

Несмотря на очевидные преимущества данного ноутбука, конструкция с откидным дисплеем на сенсорной основе стоит своих денег. Кроме того, производитель позиционирует данную модель как топовое решение на рынке, которое подойдет как бизнесменам, так и студентам. Начальная стоимость за базовую версию составляет 1900 долларов, это довольно дорого, хотя тот же яблочный ноутбук стоит даже дороже. Хотя, у него там нет сенсорного дисплея и массы других преимуществ. Будем надеяться на то, что у нас устройство будут продавать не со слишком уж высокой ценой в рублях.