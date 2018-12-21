Предварительный обзор Lenovo Z5 Pro GT. Мощность и стиль

2018-12-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Lenovo Z5 Pro GT; [110]
Какое-то время назад аналитики мобильного рынка говорили, что китайские компании совсем скоро не только догонят крупные бренды вроде Apple и Samsung, но и обгонят их в плане технологий. Тогда это казалось чем-то нереальным и смешным, но уже сейчас именно это и происходит — состоялся релиз смартфона Lenovo Z5 Pro GT, который на голову выше потенциальных конкурентов в плане производительности, плюс у него намного больше интересных технологий и фишек, чем у той же компании Apple. Все потому, что компания понимает — привлечь современного пользователя можно исключительно крутыми технологиями, интересными особенностями и привлекательным корпусом. Просто хорошего процессора и камеры уже недостаточно. Удивительно, но разработчикам китайской компании удалось реализовать крутой продукт, который может уделать даже самых сильных игроков на рынке. Давайте о нем и поговорим.

Характеристики

За основу производительности нового смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 855. Да-да, это первый смартфон в мире, который получил новую модель флагманского процессора данной компании. Работает система-на-чипе на восьми вычислительных ядрах Kryo 485, максимальная тактовая частота достигает 2,82 гигагерца. За графику продукта отвечает графический ускоритель Adreno 640, его возможностей предостаточно, чтобы показывать графику самого высокого уровня. За подключение к сотовой сети отвечает новый сотовый модем Snapdragon X24 LTE, у него скорость передачи данных достигает 2 Гбит/с. Этого хватит, чтобы передавать данные на 5G, хотя данная технология здесь и не поддерживается. И это лишь часть того, чем продукт будет нас удивлять.

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания Samsung вроде как планирует добавить в свой будущий флагман 12 гигабайт оперативной памяти. Это казалось невозможным, но у Lenovo получилось — у Lenovo Z5 Pro GT в максимальной комплектации установлено 12 гигабайт оперативной памяти. Даже страшно представить, что можно запустить на таком количестве ОЗУ, но сама возможность очень радует. Помимо этого, производитель предоставил более простые версии, если вдруг вам столько памяти не нужно. Встроенная память представлена накопителями разного объема от 128 до 512 гигабайт. Каждый сам волен выбирать, сколько ему нужно памяти и как он ее будет использовать в будущем.

Особенности

Разработчики представили дисплей, который занимает всю площадь фронтальной панели. Это стало возможным из-за технологии слайдера — фронтальная камера выдвигается при необходимости. Диагональ дисплея составляет 6,39 дюйма при разрешении 2340 на 1080 точек. Это просто шикарный дисплей для игр, просмотра фильмов или сериалов — площадь огромная, качество картинки отличное, ничего не закрывает обзор, как в случае с моделями с вырезом в дисплее. Дизайн продукта выглядит довольно привлекательно и свежо, он точно будет привлекать внимание окружающих. Дизайнеры явно постарались.

Итог

Теперь о самом главном преимуществе данного продукта — стоимости. У базовой версии смартфона установлено 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти. Этого предостаточно, чтобы вы не ощущали дискомфорта и пользовались всем контентом, который вам интересен. Стоит такая версия смартфона всего 390 долларов. У самой старшей модели, у которой 12 гигабайт ОЗУ и 512 встроенной, ценник составляет 640 долларов. Это тоже шикарная цена за флагман, который предоставляет высокую производительность в играх, программах и прочих развлекательных сценариях.


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