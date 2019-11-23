Предварительный обзор Lian Li Lancool II. Дорого и круто

Дизайн корпуса

Создать красивый корпус, у которого не будет проблем с охлаждением, довольно трудная задача, практически невыполнимая. Однако у некоторых компаний получается создать такой продукт, что не может не радовать. Сегодня об одном таком корпусе мы и поговорим — он выглядит крайне интересно, дорого и круто, хотя проблем с продувом комплектующих нет вообще.

Каркас

Производитель порадовал нас достаточно интересным решением, которое и выглядит стильно, и собрано практично. К примеру, на фронтальной стороне корпуса расположена сплошная панель, которая при этом оборудована двумя большими сетками радиатора справа и слева, что позволяет воздуху в достаточном количестве попадать на вентиляторы фронтальные и проходить через корпус. Это действительно очень приятная особенность, ведь многие корпусы со сплошной лицевой панелью ухудшают поток воздуха. Также на боковой панели имеется стеклянная вставка, сквозь которую можно будет наблюдать за стильным железом. Не сказать, что это серьезный бонус, ведь сейчас таких решений на рынке очень много, но все же мелочь приятная. И, конечно, корпус представлен в двух вариантах — в черном и белом, так что потенциальный покупатель может выбрать то, что ему нравится больше всего.

Особенности

Внутри корпуса довольно много свободного пространства, что тоже играет на руку потенциальному покупателю. Ведь вы можете не переживать о том, что ваша видеокарта не поместится внутри данного корпуса или что возникнут еще какие-то трудности. Благодаря отсутствию отсека для оптического привода и лотков для накопителей, внутри очень много свободного пространства. Это позволяет спокойно проходить воздушному потоку, охлаждая процессор и видеокарту, плюс вы сможете установить столько вентиляторов внутри корпуса, сколько захотите — посадочных мест очень много. Более того, у вас всегда будет быстрый доступ к комплектующим своего компьютера благодаря наличию дверцы на петлях — достаточно легкого движения, чтобы вы открыли панель и получили доступ ко всей начинке. Добавляем сюда прочный и довольно толстый металл каркаса, получая стильное решение высокого качества.

Итог

Очень понравилось решение производителя в отношении панели, которая закрывает блок питания и накопители от взора пользователя. Данная панель обычно находится внутри корпуса, но здесь она расположена на внешней стороне и вы можете открыть эту панель, ведь она тоже на петлях установлена. Открывая панель пользователь получает доступ к накопителям и может посмотреть на боковую панель блока питания. Конечно, толку в этом мало, но зато вы можете быстро и легко добраться до накопителей. Также порадовало наличие фильтров, которые блокируют попадание пыли внутрь корпуса. Они расположены везде, где пыль в принципе может пройти. Да и широкие массивные ножки тоже выглядят крайне привлекательно — они расположены по краю корпуса и позволяют ему устойчиво стоять на столе. Если вы ставите компьютер именно на стол, а не на пол, это преимущество довольно важное.

Корпус достаточно привлекательно выглядит, у него внутри тьма пространства для установки любого компьютерного железа, плюс вы можете наладить отличное охлаждение за счет большого количества вентиляторов, системы жидкостного охлаждения и так далее. Производитель потратил уйму времени и сил, чтобы сделать корпус не только красивым, но и практичным, что у него и получилось. Вам же придется просто выбрать цвет корпуса, после чего подождать, пока его завезут на территорию нашей страны.