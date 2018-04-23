Предварительный обзор Lian Li PC-O11 Dynamic. Красиво, но бессмысленно

Корпуса Lian Li всегда были достаточно странными и дорогостоящими. Не всегда понятно по какой причине производитель считает, что корпус из стекла без лишних элементов дизайна стоит 150 евро или даже дороже, но так уж оно устроено. Сейчас на рынок вышла новая модель под названием Lian Li PC-O11 Dynamic, которая не только выглядит стильно и круто, в кавычках конечно же, но и стоит достаточно болит денег. Мы решили рассказать вам о данной модели не потому, что сейчас будет откровенный хейт, а это всегда набирает больше просмотров, а потому что разработчику пора взяться за голову. Большинство конкурентов показывают корпуса в разы круче Lian Li PC-O11 Dynamic, но они стоят дешевле и пользуются гораздо большим спросом. Думаю, стоит посмотреть и на эту новинку, чтобы понять, что именно планирует делать производитель в будущем и почему эта модель никак не наберет заветное количество фанатов.

Дизайн корпуса

Производитель поставляет свой корпус в двух вариантах цвета — белом и черном. МНе больше понравился белый вариант, так как у него есть хоть какие-то шансы на успех и он выглядит более свежо, что ли. На лицевой стороне корпуса установлена глухая панель из стекла, которая выглядит круто, просвечиваются вентиляторы и все в таком духе, вот только воздух туда не пробивается вообще, это глухая панель без вырезов. На боковой панели тоже расположено окно на всю панель, оно тоже наглухо перекрывает поток воздуха и говорить про адекватный поток уже нельзя. На верхней грани у нас имеется небольшая перфорация, сквозь которую будет проходить воздух внутрь, если вы туда вентиляторы поставите, плюс аналогичные отверстия имеются на противоположной боковой панели. Зато на лицевой стороне есть клавиши включения и перезагрузки с подсветкой, это важно и очень помогает в повседневной жизни.

Внутри шасси разделяет корпус на две половины — в первой расположена материнская плата и крепление под нее, видеокарта с процессором, система охлаждения и вентиляторы. Во второй секции, которая расположена с тыльной стороны, расположен блок питания, при том он устанавливается боком, а не как вы привыкли, плюс там есть слоты под накопители и все в таком духе. В каком месте это две секции я не могу понять, ведь большинство корпусов также разделены на две панели для скрытия кабелей и блока питания от взора пользователей. Думаю, просто маркетинг заиграл в голове.

Недостатки

Сразу хочу поговорить про охлаждение. Производитель полностью перекрыл фронтальную панель и боковую сторону, так что воздух вдувать внутрь нельзя никак. Даже если вы поставите на верхнюю панель вентиляторы, то они будут очень маленького диаметра и просто не дадут вам того объема воздуха, который нужен для охлаждения такого большого корпуса. Получается, воздух отсюда можно только выдувать, что сказывается на общей температуре. Плюс, мне не очень понравилась реализация второй секции с блоком питания и накопителями — не очень удобно прокладывать кабели, когда блок лежит на боку.

Итог

Стоимость данного корпуса составляет 130 евро или 160-170 долларов. Учитывая, что данный корпус в Россию попадет только посредством частных магазинов, цена поднимется до 190-200 долларов. На этом ценнике можно конкурировать если не с самыми дорогими корпусами в мире, то с большинством — точно. Топовые корпуса от AeroCool или DeepCool стоят дешевле, есть масса крутых вариантов от Corsair и все в таком духе. Выбрать есть из чего, да и конкуренты будут явно интереснее того, что мы сегодня рассмотрели. Корпус очень сильно разочаровал, если честно.