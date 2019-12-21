Предварительный обзор MSI Creator 17. Очень мощно

Дизайн корпуса

На рынке ноутбуков довольно давно не было ничего интересного, так как крупные производители просто повышают производительность компонентов, не меняя даже дизайн корпуса. Сегодня мы с вами поговорим о довольно необычном решении, которое может изменить ситуацию в корне, ведь тут есть уникальные особенности, которыми можно похвастаться. Итак, давайте смотреть.

Характеристики

Стоит сказать, что в плане дизайна производитель решил потенциального покупателя ничем не удивлять, так как это продукт для тех, кто хочет производительность, а не какой-то ультратонкий корпус с декоративными элементами. Корпус данного ноутбука нельзя назвать очень уж тонким, так как внутри установлено достаточно производительное железо, плюс он полностью выполнен в одном цвете — серебристом. На тыльной стороне крышки расположен логотип компании MSI, а клавиатура немного утоплена внутрь корпуса. Это довольно интересное решение, так как некоторые производители в попытках сделать устройство тоньше делают клавиатуру выступающей за пределы корпуса. На боковых гранях можно заметить довольно интересную декоративную решетку, которая позволяет системе охлаждения получать достаточно воздуха. Вот, собственно, и весь дизайн — ничего особенного.

Особенности

К сожалению, производитель не особо горит желанием рассказывать о технических характеристиках данного ноутбука, так что рассказать о видеокарте или процессоре мы пока что ничего не можем. Однако производитель заявил, что ноутбук получит более мощный процессор и видеокарту, чем те, что сейчас установлены в ноутбуках конкурентов, что наталкивает нас на мысль о чем-то действительно серьезном. Естественно, данный ноутбук просто обязан получить производительное железо, ведь у него цель покорить рынок профессионалов. Да и большое количество декоративных решеток говорит нам о том, что в ноутбуке реализована серьезная система охлаждения, которая обычно необходима для процессоров с высоким уровнем нагрева или для видеокарты, которая не уступает настольной версии по производительности. Будем надеяться, что устройство нас не разочарует в этом плане.

Итог

Стоит отметить, что главной фишкой данного ноутбука является его дисплей — это первый в мире ноутбука с дисплеем на технологии Mini LED. Данная технология не подлежит выгоранию, как OLED, так что вы можете спокойно оставлять на экране статичную картинку и не переживать о том, что у вас появится на экране остаточное изображение. Также монитор может похвастаться яркостью на уровне 1000 кд/м2, чего нет даже на стационарных отдельных мониторах высокого класса. Фактически, это очень крутой в плане характеристик дисплей, передающий реалистичную картинку с хорошей яркостью, отличными углами обзора и прочими бонусами. Учитывая производительность системы можно спокойно заявить, что производитель не зря делает упор на этот элемент — дизайнерам такая яркость и отсутствие негативных дополнений понравится точно. Хотя, конечно, ноутбук с таким дисплеем будет очень дорогим.

Естественно, информации о стоимости ноутбука, как и о дате старта продаж, у нас нет — производитель пока что только приценивается и готовится к полноценному релизу. Вероятно, он случится уже в 2020 году, так как ждать релиза до Нового года уже не стоит. Устройство очень интересное и необычное, оно явно будет пользоваться спросом у профессионалов, ценящих высокую производительность и строгий дизайн, да и уникальный дисплей тоже сыграет важную роль. Ждем релиза, чтобы обсудить цену.