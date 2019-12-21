Предварительный обзор MSI Creator 17. Очень мощно

2019-12-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - MSI Creator 17; [124]
На рынке ноутбуков довольно давно не было ничего интересного, так как крупные производители просто повышают производительность компонентов, не меняя даже дизайн корпуса. Сегодня мы с вами поговорим о довольно необычном решении, которое может изменить ситуацию в корне, ведь тут есть уникальные особенности, которыми можно похвастаться. Итак, давайте смотреть.

Дизайн корпуса

Стоит сказать, что в плане дизайна производитель решил потенциального покупателя ничем не удивлять, так как это продукт для тех, кто хочет производительность, а не какой-то ультратонкий корпус с декоративными элементами. Корпус данного ноутбука нельзя назвать очень уж тонким, так как внутри установлено достаточно производительное железо, плюс он полностью выполнен в одном цвете — серебристом. На тыльной стороне крышки расположен логотип компании MSI, а клавиатура немного утоплена внутрь корпуса. Это довольно интересное решение, так как некоторые производители в попытках сделать устройство тоньше делают клавиатуру выступающей за пределы корпуса. На боковых гранях можно заметить довольно интересную декоративную решетку, которая позволяет системе охлаждения получать достаточно воздуха. Вот, собственно, и весь дизайн — ничего особенного.

Характеристики

К сожалению, производитель не особо горит желанием рассказывать о технических характеристиках данного ноутбука, так что рассказать о видеокарте или процессоре мы пока что ничего не можем. Однако производитель заявил, что ноутбук получит более мощный процессор и видеокарту, чем те, что сейчас установлены в ноутбуках конкурентов, что наталкивает нас на мысль о чем-то действительно серьезном. Естественно, данный ноутбук просто обязан получить производительное железо, ведь у него цель покорить рынок профессионалов. Да и большое количество декоративных решеток говорит нам о том, что в ноутбуке реализована серьезная система охлаждения, которая обычно необходима для процессоров с высоким уровнем нагрева или для видеокарты, которая не уступает настольной версии по производительности. Будем надеяться, что устройство нас не разочарует в этом плане.

Особенности

Стоит отметить, что главной фишкой данного ноутбука является его дисплей — это первый в мире ноутбука с дисплеем на технологии Mini LED. Данная технология не подлежит выгоранию, как OLED, так что вы можете спокойно оставлять на экране статичную картинку и не переживать о том, что у вас появится на экране остаточное изображение. Также монитор может похвастаться яркостью на уровне 1000 кд/м2, чего нет даже на стационарных отдельных мониторах высокого класса. Фактически, это очень крутой в плане характеристик дисплей, передающий реалистичную картинку с хорошей яркостью, отличными углами обзора и прочими бонусами. Учитывая производительность системы можно спокойно заявить, что производитель не зря делает упор на этот элемент — дизайнерам такая яркость и отсутствие негативных дополнений понравится точно. Хотя, конечно, ноутбук с таким дисплеем будет очень дорогим.

Итог

Естественно, информации о стоимости ноутбука, как и о дате старта продаж, у нас нет — производитель пока что только приценивается и готовится к полноценному релизу. Вероятно, он случится уже в 2020 году, так как ждать релиза до Нового года уже не стоит. Устройство очень интересное и необычное, оно явно будет пользоваться спросом у профессионалов, ценящих высокую производительность и строгий дизайн, да и уникальный дисплей тоже сыграет важную роль. Ждем релиза, чтобы обсудить цену.

Комментарии и отзывы MSI Creator 17
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