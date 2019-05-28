Предварительный обзор MSI GT76 Titan. Очень мощный игровой ноутбук

2019-05-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - MSI GT76 Titan; [90]
Многие пользователи привыкли, что игровые ноутбуки используются исключительно для игр и не для чего более. Из-за этого большая часть новых продуктов получает негативные отзывы и комментарии со стороны тех, кто просто не понимает ценности подобных устройств. К примеру, вот в продажу поступил новый ноутбук MSI GT76 Titan, который специально создан для тех пользователей, которым нужна эта мощность в мобильном виде. Естественно, ноутбук такого типа стоит заметно дороже, чем устройства в стандартном корпусе настольного компьютера. Однако, у него есть целый ряд преимуществ, которые делают устройство более универсальным и интересным. Сегодня мы поговорим о главных особенностях нового ноутбука и расскажем, почему он стоит так дорого. Конечно, согласятся далеко не все, но мы хотя бы попытаемся. Итак, давайте заглянем под капот MSI GT76 Titan.

Характеристики

За основу производительности данного игрового ноутбука взят процессор Core i9-9900K от компании Intel, который показывает достаточно высокую производительность в играх и программах. Стоит отметить, что он отлично подходит далеко не только для игровых проектов — монтировать видео или работать с фото гораздо удобнее, когда у тебя внутри ноутбука масса производительного железа. У вас даже есть возможность разгонять данную модель процессора для достижения более высокой тактовой частоты. За графику новинки отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080, которая пусть и не является самой мощной в линейке, но все же выдает приличные показатели в играх даже при 4К разрешении. Оперативной и встроенной памяти здесь тоже предостаточно — можно даже не переживать о том, что у вас что-то будет тормозить или зависать. В плане железа ноутбук просто шикарно, это настоящий монстр.

Особенности

Стоит понимать, что игровые ноутбуки довольно часто используются для каких-то сложных задач, не только для запуска игр. Благодаря высокой производительности, данные устройства часто используют для работы с видео, фото, объемными объектами, разного рода обработкой данных и вычислений. То есть, мощность игрового компьютера идеально подходит для того, чтобы вы могли работать с каким-то тяжелым контентом. Это позволяет человеку ездить по миру или брать ноутбук с работы домой и доделывать задание в более комфортной обстановке без переноса данных. Кроме того, компьютеры такого плана часто используют стримеры, так как MSI GT76 Titan позволяет ездить по миру, путешествовать и при это не терять заработок и продолжать вести прямые трансляции. Это тоже важный элемент, так как обычный стационарный игровой компьютер не дает вам такой возможности. Именно по этой причине игровые ноутбуки так дорого стоят.

Итог

На текущий момент стоимости ноутбука никто не называет, так как производитель проводит последние приготовления. Но, нужно понимать, что это крайне мощное решение и за него попросят довольно много денег. Взамен пользователь получает производительную начинку, которая справляется с любыми задачами, в компактном для транспортировки корпусе. Естественно, если вам не нужна эта мобильность, то вы можете собрать за эти же деньги более производительный ПК, который будет светится, круто звучать и выдавать даже больше мощности, но вы его не сможете бросить в рюкзак и уехать на работу. Именно в этом заключается главное преимущество именно этого решения — ноутбук привлекает своей мобильностью и удобством при транспортировке. Если вам нужно именно это, то можно смело платить, если нет — ноутбуки игрового плана вас точно не заинтересуют.

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