Предварительный обзор MSI Modern 15. Играй везде

2019-11-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - MSI Modern 15; [83]
Давненько не было ничего нового по игровым ноутбукам и сейчас пришло время посмотреть в сторону новинки от компании MSI, которая показывает отличные варианты для мобильности и комфорта. Если вы геймер и вам очень нужно иметь именно мобильную станцию, то данный продукт вас точно заинтересует. У него для этого есть абсолютно все необходимое.

Дизайн корпуса

Начнем прежде всего с внешнего вида ноутбука и его дизайна, ведь это довольно важный элемент, на который многие обращают внимание при покупке игрового устройства. Производитель решил сделать упор на черный цвет корпуса, так что гаджет выглядит и правда достаточно привлекательно и броско, при этом у ноутбука есть логотип с подсветкой и клавиатура с подсветкой белого цвета — игра на контрасте позволила сделать устройство еще более привлекательным. Клавиатура у новинки немного утоплена в корпус, она довольно компактная и позволяет как играть, так и набирать текст, например, или работать над какими-то иными задачами. Это серьезное преимущество, которое делает продукт универсальным. Также стоит отметить приличное количество портов расширения на боковой грани — хотя ноутбук тонкий, в него смогли поставить предостаточно портов для подключения периферии.

Характеристики

Теперь давайте поговорим о том, что делает MSI Modern 15 игровым ноутбуком. За основу производительности устройства взят процессор Intel Core i7 десятого поколения, который позволяет вам без труда работать с любым развлекательным контентом. Современные игры все равно не умеют работать с большим количеством ядер или потоков, так что буквально для любой игры вам данного процессора хватит с головой. Кроме того, производитель позаботился и об дискретной видеокарте — здесь она представлена мобильным решением GeForce MX250. Нельзя сказать, что это прямо лучшая видеокарта на рынке ноутбуков, но ее производительности вполне достаточно, чтобы даже не думать о том, что какие-то игры будут тормозить или лагать. С этим проблем нет, ведь у видеокарты предостаточно мощности для запуска всех современных игр на высоких настройках графики в родном разрешении.

Особенности

Здесь мы переходим к достаточно интересной хитрости инженеров из MSI — ноутбук оборудовали дисплеем с диагональю 15,6 дюймов с разрешением 1920 на 1080 точек. С одной стороны, все сейчас хотят 4К-разрешение и все в таком духе, но, с другой, это же ноутбук и вы сидите перед ним на расстоянии вытянутой руки. С такого расстояния вы не заметите пикселей, не заметите разницу между 1080p и 4К, так зачем ставить сюда более прожорливую матрицу? Кроме того, стоит понимать, что при наличии FullHD-дисплей не обязательно ставить в ноутбук очень уж мощную видеокарту, ведь в таком разрешении картинка у вас и без того получается крайне сочной и четкой. Разработчики ноутбука просто взяли и убили двух зайцев одним весьма достойным выстрелом — мы получаем и высокую производительность с недорогой видеокартой, и качественный дисплей с приемлемым разрешением.

Итог

На текущий момент у нас нет информации о том, сколько такой ноутбук будет стоить, когда именно его будут продавать в магазинах розничной продажи и все в этом ключе. Ноутбук вроде как презентовали, но детальной информации нет — нужно подождать, пока устройство отправят к нам в страну и тогда можно будет поговорить о потенциальных преимуществах и недостатках решения. Конечно, кому-то такой ноутбук понравится, ведь он весит всего 1,6 килограмма, что для игрового ноутбука очень даже неплохо. Подождем релиза в нашей стране.

Комментарии и отзывы MSI Modern 15
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