Предварительный обзор MSI P65 Creator. Для дизайнеров

Достаточно часто производители ноутбуков выпускают какую-то интересную штуку, которая по их мнению подходит для какой-то специальной задачи. Например, MSI P65 Creator рекомендуют разработчикам дизайна и анимаций, хотя на устройстве можно делать любые другие проекты — печатать, работать с фото, общаться или показывать презентации на работе. Тем не менее, создатели продукта уверены, что это гаджет для графического дизайна. Мы сегодня изучим продукт и расскажем вам обо всех преимуществах и недостатках новинки, ведь идеальных устройств нет. Стоит сразу отметить, что компания MSI ранее доступных ноутбуков не выпускала и каждый ее новый релиз стоит приличных денег. Вероятно, данная новинка тоже будет далеко не для всех и каждого, особенно если смотреть не на базовую комплектацию, а на продвинутую модель. Но, давайте не забегать вперед паровоза.

Характеристики

За основу производительности взят процессор Core i7 восьмого поколения от компании Intel, хотя точную модель не называют. Это странно, ведь устройство дорогое и создано для профессионалов, которые обычно хотят знать все детали и возможности гаджета. За графику ноутбука отвечает графический ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1070, который выполнен во вполне полноценном виде, то есть без урезания возможностей. Видеокарта мощная, у нее предостаточно возможностей для продуктивной работы в любых приложениях. Поддерживать производительность всей системы будет оперативная память на 32 гигабайта. Вероятно, это максимальный комплект и в базовой версии ОЗУ будет заметно меньше, ведь не всем нужно столько памяти для работы. Хранить данные вы будете на твердотельном накопителе формата PCIe SSD, объем пока что не уточняют. Хотя, сейчас каждый второй ноутбук с 1 терабайтом продают, этот тоже не будет исключением.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида ноутбук очень интересен, но не сказать, что идеален. Во-первых, производитель решил сделать продукт серебристым, но не как у MacBook, а больше в сторону белого цвета. Это не очень практично и есть ощущение, что он будет быстро пачкаться. Клавиатура здесь белая и хотя подсветка имеется, но печатать на таком устройстве днем будет не очень просто, нужно будет привыкать. И, конечно, сюда поставили несколько портов для подключения периферии, но от этого сам ноутбук стал заметно толще. Понравится далеко не всем.

Особенности

Теперь о дисплее — диагональ 15,6 дюймов с разрешением 1920 на 1080 точек. Сами понимаете, что на рынке есть и 2К дисплеи и 4К тоже, а здесь самый обычный FullHD. Дизайнеры с такими мониторами уже давно не работают, ведь детализация очень сильно уступает конкурентам. Второй момент — у монитора нет 100% поддержки цветовой палитры sRGB. Для дизайнеров и фотографов это невероятно важная функция, ведь работать нужно с реальными цветами. Уже этих двух параметров достаточно, чтобы вы могли не думать о покупке ноутбука для работы с графикой. Да и весит он 1,9 килограмма — тяжело получается такое носить.

Итог

Пока что стоимости продукта никто не называет, но есть ощущение, что это выстрел в пустоту. У данного ноутбука нет ничего, что могло бы привлечь внимание настоящих дизайнеров, аниматоров или фотографов. Дисплей посредственный, цветопередача далеко не идеальная, корпус толстый и тяжелый. Да, здесь неплохая начинка, но она есть на десятках других моделей от других компаний, которые тоже ставят адекватную стоимость. Думаю, что новинка должна быть либо доработана, либо она просто провалится в продажах. А что вы думаете о данном продукте?