Предварительный обзор MacBook Air. Совсем не доступно

Ноутбук MacBook Air прошлого поколения, алюминиевый с широкими рамками вокруг экрана, является настоящим народным гаджетом. Данная модель продавалась за 999 долларов и это был самый доступный ноутбук компании Apple на рынке. Ноутбуками MacBook Air пользовались студенты, журналисты, менеджеры, управляющие компаниями, дизайнеры, музыканты. Да кто-угодно. И в этом году мы очень ждали обновления линейки ноутбуков, которые уже морально себя истощили и требовали срочного апгрейда экрана. Многие думали, что компания действительно лишь улучшит дисплей и все, большего никто и не требовал. Однако, в Apple решили немного иначе и запустили совершенно новый ноутбук под названием MacBook Air. Да, с наименованием продукции у яблочного гиганта явно большие проблемы. Но, давайте об этом немного позже, сейчас посмотрим на новый дизайн и возможности ноутбука в повседневной жизни.

Дизайн

Устройство выполнили в дизайне MacBook 12, который пользуется неимоверной популярностью среди пользователей. Правда, теперь диагональ немного выросла до 13 дюймов и появился вентилятор, тогда как у «двенашки» охлаждение полностью пассивное. Клавиатура третьего поколения никого не удивила, она отлично себя зарекомендовала и работает как нужно, зато сенсорная панель стала больше и теперь она поддерживает новые технологии с обратной отдачей. Рамки вокруг дисплея тоже уменьшили, это позволило сделать ноутбук более компактным и легким. Все разъемы для подключения периферии вынесли на левую грань — там всего два USB Type-C, а справа у нас разъем для наушников. И, конечно, теперь устройство доступно в трех цветовых вариантах — золотистом, сером и темно-сером. В плане дизайна вопросов вообще нет, это шикарное устройство с легким и удобным корпусом.

Начинка

Разработчики ноутбука решили отказаться от разных комплектаций, так что набор железа здесь один. За основу производительности ноутбука взят процессор Intel Core i5 восьмого поколения, который работает в штатном режиме на тактовой частоте 1,6 гигагерца. В режиме повышенной нагрузки частота поднимается до 3,6 гигагерца, чего должно хватить для казуальных задач. Оперативная память представлена 8 гигабайтами ОЗУ, можно поставить до 16 гигабайт при необходимости. Встроенная же память представлена накопителем на 128 гигабайт, это минимальный объем. В максимальной комплектации можно поставить 1,5 терабайта.

Особенности

Важнейшим преимуществом данного ноутбука является его дисплей с диагональю 13 дюймов и разрешением 2560 на 1600 точек. Это ретина, которую все так ждали, и экран ничем не отличается от MacBook Pro этого года выпуска. Картинка сочная, четкая, приятная и работать на таком дисплее вам точно будет приятнее. Помимо этого, производитель уделил массу внимания защите информации — теперь на месте клавиши включения расположен сканер отпечатков пальцев, который умеет считывать данные. Это удобно для блокировки ноутбука и оплаты в сети.

Итог

Теперь о главной проблеме нового ноутбука — стоимости. Дело в том, что все ожидали увидеть доступный ноутбук с улучшенным дисплеем. Ранее MacBook Air стоит 999 долларов, теперь же базовая версия стоит 1199 долларов. При этом, в базе у вас всего 128 гигабайт памяти, из которых доступно будет 89 гигабайт. Хватит ли вам такого объема для всех необходимых задач? Версия же на 256 гигабайт стоит уже 1400 долларов, это практически цена MacBook Pro на 13 дюймов без тачбара. Как-то нет ощущения, что Apple обновила народный ноутбук. Скорее она убила единственный доступный компьютер.