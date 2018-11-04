Предварительный обзор MacBook Air. Совсем не доступно

Ноутбук MacBook Air прошлого поколения, алюминиевый с широкими рамками вокруг экрана, является настоящим народным гаджетом. Данная модель продавалась за 999 долларов и это был самый доступный ноутбук компании Apple на рынке. Ноутбуками MacBook Air пользовались студенты, журналисты, менеджеры, управляющие компаниями, дизайнеры, музыканты. Да кто-угодно. И в этом году мы очень ждали обновления линейки ноутбуков, которые уже морально себя истощили и требовали срочного апгрейда экрана. Многие думали, что компания действительно лишь улучшит дисплей и все, большего никто и не требовал. Однако, в Apple решили немного иначе и запустили совершенно новый ноутбук под названием MacBook Air. Да, с наименованием продукции у яблочного гиганта явно большие проблемы. Но, давайте об этом немного позже, сейчас посмотрим на новый дизайн и возможности ноутбука в повседневной жизни.
ДизайнУстройство выполнили в дизайне MacBook 12, который пользуется неимоверной популярностью среди пользователей. Правда, теперь диагональ немного выросла до 13 дюймов и появился вентилятор, тогда как у «двенашки» охлаждение полностью пассивное. Клавиатура третьего поколения никого не удивила, она отлично себя зарекомендовала и работает как нужно, зато сенсорная панель стала больше и теперь она поддерживает новые технологии с обратной отдачей. Рамки вокруг дисплея тоже уменьшили, это позволило сделать ноутбук более компактным и легким. Все разъемы для подключения периферии вынесли на левую грань — там всего два USB Type-C, а справа у нас разъем для наушников. И, конечно, теперь устройство доступно в трех цветовых вариантах — золотистом, сером и темно-сером. В плане дизайна вопросов вообще нет, это шикарное устройство с легким и удобным корпусом.
НачинкаРазработчики ноутбука решили отказаться от разных комплектаций, так что набор железа здесь один. За основу производительности ноутбука взят процессор Intel Core i5 восьмого поколения, который работает в штатном режиме на тактовой частоте 1,6 гигагерца. В режиме повышенной нагрузки частота поднимается до 3,6 гигагерца, чего должно хватить для казуальных задач. Оперативная память представлена 8 гигабайтами ОЗУ, можно поставить до 16 гигабайт при необходимости. Встроенная же память представлена накопителем на 128 гигабайт, это минимальный объем. В максимальной комплектации можно поставить 1,5 терабайта.
ОсобенностиВажнейшим преимуществом данного ноутбука является его дисплей с диагональю 13 дюймов и разрешением 2560 на 1600 точек. Это ретина, которую все так ждали, и экран ничем не отличается от MacBook Pro этого года выпуска. Картинка сочная, четкая, приятная и работать на таком дисплее вам точно будет приятнее. Помимо этого, производитель уделил массу внимания защите информации — теперь на месте клавиши включения расположен сканер отпечатков пальцев, который умеет считывать данные. Это удобно для блокировки ноутбука и оплаты в сети.