Предварительный обзор Maingear Element. Игровой монстр

Дизайн корпуса

Игровые ноутбуки пользуются невероятным спросом — пользователи готовы отдавать за них приличные деньги. И производители этим пользуются, создавая все более мощные решения за все большие деньги. Теперь пришло время посмотреть на то, к чему это привело, и оценить совершенно свежую новинку в данном сегменте. Кому-то ноутбук точно понравится.

Характеристики

Стоит отметить, что производитель при разработке ноутбука четко понимал — никто не будет использовать его как мобильную станцию, это просто мощное решение для игры дома, которое можно при необходимости куда-то компактно перевезти. Именно по этой причине толщина корпуса получилась приличная, да и вес тоже. Зато корпус обзавелся стильной тыльной крышкой, у него громадная сенсорная панель, есть клавиатура с подсветкой, большой экран и все необходимые порты для подключения периферии. Как по мне, это самое главное на текущий момент для заядлого геймера, который хочет поставить дома ноутбук и играть с комфортом. Да, здесь нет изящных линий и тонких граней, как у некоторых моделей на рынке, но в целом дизайн продукта мне очень даже понравился. Это явно того стоит, особенно если вы хотите дерзкий ноутбук на все случаи жизни. Черный цвет корпуса, кстати, тоже весьма хорош собой.

Особенности

Производитель заметил, что за производительность ноутбука в играх будет отвечать видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q. Стоит сказать, что это далеко не оригинальная видеокарта, а лишь ее упрощенная версия. Производитель решил, что создавать игровой ноутбук на стационарной версии видеокарты дорого и тяжело, так что сюда поставили Max-Q. Не сказать, что это прямо плохо и ужасно, но производитель все же мог бы придумать более современное решение с большей производительностью. Сейчас это очень упрощенная версия видеокарты, которая и близко не даст вам того, что может оригинальная модель. Процессором здесь выступает модель Intel Core i7-9750H, которая работает на четырех вычислительных ядрах с четырьмя потоками и выдает достаточно возможностей для работы в любых играх или приложениях. Больше в ноутбук ставить просто нет смысла.

Итог

Начнем с того, что ноутбук обзавелся довольно приличным объемом оперативной памяти — здесь DDR4-2666 на 32 гигабайта. Этого предостаточно, чтобы вы вообще не переживали о проблемах с оперативкой, могли запускать и держать в фоне тьму приложений, наслаждаясь их мгновенным запуском. Для многих пользователей, которые на игровых ноутбуках еще и работают с тяжелым контентом, это реальный бонус в работе — монтировать видео или фото гораздо эффективнее, когда ОЗУ позволяет. Также стоит отметить, что производитель говорит о продолжительности работы батареи до 10 часов, хотя нам в это верится с большим трудом. Нужно понимать, что это очень приличное время автономной работы, но при такой видеокарте таком экране потребление энергии будет крайне высоким. Сильно сомневаемся, что ноутбук хотя бы три часа проработает от батареи, особенно в тяжелой игре.

Ноутбук продают за 2200 долларов и это довольно высокая цена для устройства с не самыми лучшими характеристиками. Конечно, видеокарта и процессор мощные, они позволят играть в современные игры в FullHD разрешении, но на рынке есть тьма решений с 4К экраном, который выглядит еще интереснее и при этом меньше нагружает ваши глаза. Сможет ли данная модель конкурировать с другими устройствами на рынке, которые красивее и чуть-чуть мощнее? Будет очень тяжело, ведь геймеры все эти тонкости знают и понимают, как это работает.