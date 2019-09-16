Предварительный обзор Maingear Element. Игровой монстр

2019-09-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Maingear Element; [24]
Игровые ноутбуки пользуются невероятным спросом — пользователи готовы отдавать за них приличные деньги. И производители этим пользуются, создавая все более мощные решения за все большие деньги. Теперь пришло время посмотреть на то, к чему это привело, и оценить совершенно свежую новинку в данном сегменте. Кому-то ноутбук точно понравится.

Дизайн корпуса

Стоит отметить, что производитель при разработке ноутбука четко понимал — никто не будет использовать его как мобильную станцию, это просто мощное решение для игры дома, которое можно при необходимости куда-то компактно перевезти. Именно по этой причине толщина корпуса получилась приличная, да и вес тоже. Зато корпус обзавелся стильной тыльной крышкой, у него громадная сенсорная панель, есть клавиатура с подсветкой, большой экран и все необходимые порты для подключения периферии. Как по мне, это самое главное на текущий момент для заядлого геймера, который хочет поставить дома ноутбук и играть с комфортом. Да, здесь нет изящных линий и тонких граней, как у некоторых моделей на рынке, но в целом дизайн продукта мне очень даже понравился. Это явно того стоит, особенно если вы хотите дерзкий ноутбук на все случаи жизни. Черный цвет корпуса, кстати, тоже весьма хорош собой.

Характеристики

Производитель заметил, что за производительность ноутбука в играх будет отвечать видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q. Стоит сказать, что это далеко не оригинальная видеокарта, а лишь ее упрощенная версия. Производитель решил, что создавать игровой ноутбук на стационарной версии видеокарты дорого и тяжело, так что сюда поставили Max-Q. Не сказать, что это прямо плохо и ужасно, но производитель все же мог бы придумать более современное решение с большей производительностью. Сейчас это очень упрощенная версия видеокарты, которая и близко не даст вам того, что может оригинальная модель. Процессором здесь выступает модель Intel Core i7-9750H, которая работает на четырех вычислительных ядрах с четырьмя потоками и выдает достаточно возможностей для работы в любых играх или приложениях. Больше в ноутбук ставить просто нет смысла.

Особенности

Начнем с того, что ноутбук обзавелся довольно приличным объемом оперативной памяти — здесь DDR4-2666 на 32 гигабайта. Этого предостаточно, чтобы вы вообще не переживали о проблемах с оперативкой, могли запускать и держать в фоне тьму приложений, наслаждаясь их мгновенным запуском. Для многих пользователей, которые на игровых ноутбуках еще и работают с тяжелым контентом, это реальный бонус в работе — монтировать видео или фото гораздо эффективнее, когда ОЗУ позволяет. Также стоит отметить, что производитель говорит о продолжительности работы батареи до 10 часов, хотя нам в это верится с большим трудом. Нужно понимать, что это очень приличное время автономной работы, но при такой видеокарте таком экране потребление энергии будет крайне высоким. Сильно сомневаемся, что ноутбук хотя бы три часа проработает от батареи, особенно в тяжелой игре.

Итог

Ноутбук продают за 2200 долларов и это довольно высокая цена для устройства с не самыми лучшими характеристиками. Конечно, видеокарта и процессор мощные, они позволят играть в современные игры в FullHD разрешении, но на рынке есть тьма решений с 4К экраном, который выглядит еще интереснее и при этом меньше нагружает ваши глаза. Сможет ли данная модель конкурировать с другими устройствами на рынке, которые красивее и чуть-чуть мощнее? Будет очень тяжело, ведь геймеры все эти тонкости знают и понимают, как это работает.

Комментарии и отзывы Maingear Element
Предварительный обзор Deepcool Matrexx 5...
Предварительный обзор Deepcool Matrexx 5Давно мечтали о хорошем корпусе, который стоит своих денег на сто процентов? Сегодня мы поговорим о доста...
OPPO Reno Ace получит зарядку мощностью ...
OPPO Reno Ace получит зарядку мощностью OPPO имеет новую версию собственной системы зарядки SuperVOOC. Об этом было объявлено перед запуском ново...
Гигантский экран на технологии Crystal ...
Гигантский экран на технологии Crystal Sony готова выпустить свою технологию Crystal LED для систем домашнего кинотеатра. Состоит из микро-с...
BIOSTAR запускает новые сверхтонкие твер...
BIOSTAR запускает новые сверхтонкие тверКомпания Biostar, известная своими материнскими платами, расширила свой ассортимент устройств хранения да...
Phanteks представляет гибкие цифровые св...
Phanteks представляет гибкие цифровые свPhanteks объявил о выпуске новых светодиодных полос Neon Digital-RGB. Neon Digital-RGB LED поставляется в...
AMD рассмотрит возможность включения Rad...
AMD рассмотрит возможность включения RadAMD добавила новую функцию для новых видеокарт RX 5700 (XT) с архитектурой Navi, которая называется Radeo...
Обзор Baseus Wireless Charger Gravity Ca...
Обзор Baseus Wireless Charger Gravity CaСогласитесь, за последнее время многие предпочитают приобретать смартфоны с поддержкой технологии беспров...
ASUS ROG Phone II Ultimate Edition обойд...
ASUS ROG Phone II Ultimate Edition обойдОбновленная версия ROG Phone II Ultimate Edition будет иметь большой объем памяти в 1 ТБ и матовую черную...


Обзор Baseus Wireless Charger Gravity Car Mount. Держатель с беспроводной зарядкойОбзор Baseus Wireless Charger Gravity Car Mount. Держатель с беспроводной зарядкой
Обзор Motorola One Action. Недорогой смартфон с экшн-камеройОбзор Motorola One Action. Недорогой смартфон с экшн-камерой
Обзор HARPER HBT-1723. Недорогая Bluetooth-гарнитура для вашего автомобиляОбзор HARPER HBT-1723. Недорогая Bluetooth-гарнитура для вашего автомобиля
Обзор Defender G102. Беспроводной бумбоксОбзор Defender G102. Беспроводной бумбокс
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона HTC Wildfire EОбзор плюсов и минусов бюджетного смартфона HTC Wildfire E
Предварительный обзор Deepcool Matrexx 5...
Предварительный обзор Deepcool Matrexx 5Давно мечтали о хорошем корпусе, который стоит своих денег на сто процентов? Сегодня мы поговорим о доста...
Предварительный обзор iPad. Скучное седь...
Предварительный обзор iPad. Скучное седьКомпания Apple официально представила новый планшетный компьютер, который создан для тех, кто хочет недор...
Предварительный обзор Fujifilm X-A7. Сти...
Предварительный обзор Fujifilm X-A7. СтиДля любителей фотографии, которые хотят себе новый классный фотоаппарат, подготовили довольно интересную ...
Обзор Witch Hunt. Охота на ведьм...
Обзор Witch Hunt. Охота на ведьмСегодня речь пойдет об игре про охоту, только охота эта не на животных, как мы привыкли, а на монстров ра...
Предварительный обзор iPhone 11 Pro. Топ...
Предварительный обзор iPhone 11 Pro. ТопКроме обычного iPhone 11 компания Apple позавчера представила еще и свой флагман iPhone 11 Pro и его увел...
Обзор Pathologic 2. Довольно страшная иг...
Обзор Pathologic 2. Довольно страшная игДавайте поговорим о довольно сложной в моральном плане игре, которая вынуждает чувствовать себя никчемным...
Обзор Redeemer: Enhanced Edition или Вас...
Обзор Redeemer: Enhanced Edition или ВасЧем можно заняться, если вы пытаетесь убежать от своего темного прошлого в отдаленным монастыре, но «стар...
Обзор Ion Fury. Классический шутер...
Обзор Ion Fury. Классический шутерДалеко не все современные пользователи помнят, как выглядели шутеры в начале двадцать первого века. Тогда...
Предварительный обзор iPhone 11. Яркий ф...
Предварительный обзор iPhone 11. Яркий фВчера компания Apple провела официальное мероприятие и представила новый смартфон iPhone 11, который оказ...
Вышел фильм по вселенной Gears of War...
Вышел фильм по вселенной Gears of WarНа днях в продажу на консолях Xbox One и ПК c Windows 10 поступила игра Gears 5 – продолжение легендарной...
Предварительный обзор MSI Optix MPG341CQ...
Предварительный обзор MSI Optix MPG341CQКомпания MSI славится своими странными игровыми мониторами, которые, видимо, создают маркетологи, а не ин...
Обзор NBA 2K20. Готовы бросать в кольцо?...
Обзор NBA 2K20. Готовы бросать в кольцо?Нам удалось раздобыть пресс-копию полной версии NBA 2K20 и теперь я могу рассказать вам обо всех деталях,...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor