Предварительный обзор Meizu 16s Pro. Доступный флагман

2019-08-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Meizu 16s Pro; [67]
Буквально недавно мы писали о том, что компания Meizu официально закрыла массу своих магазинов, сократила штат сотрудников на 40% и многие решили, что это крах компании и больше ждать достойных смартфонов не стоит. На самом же деле компания просто готовила шикарную новинку, которая заставит вас немного иначе смотреть на данный бренд.

Характеристики

За основу производительности доступного флагмана, на этом нужно сделать акцент, взят процессор Snapdragon 855 Plus. На текущий момент это самый производительный процессор на рынке, который не ощущает проблем ни с играми, ни с программами, ни с чем-либо в таком духе. Работает процессор на восьми вычислительных ядрах с довольно высокой тактовой частотой, за графику смартфона отвечает ускоритель Adreno 640. То есть, как для доступного флагмана это очень крутой продукт в плане системы-на-чипе. Далее, производитель предлагает вам выбрать комплектацию устройства. В базовой комплектации установлено 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти — этого предостаточно, чтобы хранить тьму контента на смартфоне и при этом не переживать о количестве оперативной памяти. Более продвинутая комплектация порадует вас накопителем на 256 гигабайт и 8 гигабайтами оперативной памяти.

Дизайн корпуса

Фронтальная сторона смартфона порадовала отсутствием каких-либо неприличных вырезов, декоративных элементов и прочих вещей, которые нам очень не нравятся. Это достаточно стильное решение — на передней панели нового устройства расположен только дисплей, плюс датчики слежения. Вы берете устройство в руки и смотрите на большую диагональ, которая ничем не испорчена и выглядит крайне привлекательно. На тыльной стороне можно заметить явное копирование Xiaomi — система из трех камер выполнена точно в том же стиле, что и у флагмана Mi9, да и в целом цветовая палитра даже немного похожа. С другой стороны, это не говорит, что смартфон стал хуже — дизайн весьма стильный, есть на что посмотреть и чем похвастаться, плюс нет ничего ненужного, что тоже радует. Дизайн нового смартфона лично мне очень понравился.

Особенности

Смартфон может похвастаться достаточно качественным экраном с диагональю 6,2 дюйма, который даже по современным меркам можно назвать достаточно продвинутым. Разрешение составляет 2232 на 1080 точек, матрица построена по технологии AMOLED с отличной цветопередачей и широкими углами обзора, яркость тоже на приличном уровне. Все это говорит нам о том, что пользователь получает возможность наслаждаться просмотром фильмов и сериалов в действительно высоком качестве и на протяжении длительного времени. Отдельно хотелось бы отметить, что работает гаджет на операционной системе Android 9 Pie с фирменной оболочкой Flyme OS 8, что крайне приятно, ведь она в некоторых ситуациях даже более удобная, чем стандартный Android. Система камер тоже неплохая — снимает в довольно высоком разрешении, если как стандартный объектив, так и широкоугольный.

Итог

Теперь давайте поговорим о стоимости — флагманский смартфон с топовым процессором, 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти стоит всего 375 долларов. Да, это даже дешевле, чем смартфоны некоторых компаний из среднего класса, не говоря уже о том, что флагманы известных брендов стоят почти в три раза дороже при абсолютно тех же характеристиках. Конечно, за более продвинутую модель вам придется заплатить немного больше денег, но в целом это не так уж проблематично — гаджет все равно намного доступнее, чем конкуренты.

Комментарии и отзывы Meizu 16s Pro
Be Quiet Shadow Wings 2 White ...
Be Quiet Shadow Wings 2 White Немецкая компания Be Quiet анонсировала новую серию Shadow Wings 2 White. Благодаря эксклюзивному белому ...
Представлен проектор LG HU70L с поддержк...
Представлен проектор LG HU70L с поддержкКомпания LG Electronics (LG) представила проектор HU70L, который подойдет для создания домашнего кинотеат...
Samsung Galaxy A71 и Galaxy A91 выйдут с...
Samsung Galaxy A71 и Galaxy A91 выйдут сНе так давно индийский инсайдер Судханшу Амбхоре сообщил о том, что смартфоны Samsung Galaxy A71 и Samsun...
Pornhub снял видеоролик под названием Th...
Pornhub снял видеоролик под названием ThНо на самом деле это не фильм для взрослых, а социальный проект. ...
Google удалила из своего магазина Google...
Google удалила из своего магазина GoogleGoogle удалила из своего магазина Google Play популярное приложение CamScanner. ...
Fairphone анонсировала модульный смартфо...
Fairphone анонсировала модульный смартфоКомпания Fairphone официально анонсировала модульный смартфон Fairphone 3. Аппарат изготовлен из экологич...
Модульный смартфон Fairphone 3 представл...
Модульный смартфон Fairphone 3 представлКомпания Fairphone представила третье поколения своего модульного смартфона, который появится в продаже 3...
Объектив Panasonic Lumix S Pro 24-70mm F...
Объектив Panasonic Lumix S Pro 24-70mm FКомпания Panasonic представила универсальный зум-объектив Lumix S Pro 24-70mm F2.8 для фотоаппаратов с ба...


Обзор Philips FC6728 SpeedPro Aqua. Вертикальный пылесос для влажной и сухой уборкиОбзор Philips FC6728 SpeedPro Aqua. Вертикальный пылесос для влажной и сухой уборки
Обзор Gamdias ULISSES MF1. Надежное игровое кресло до 200 кг и рост до 200 смОбзор Gamdias ULISSES MF1. Надежное игровое кресло до 200 кг и рост до 200 см
Обзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Игровая мышка с 2 вариантами беспроводного подключенияОбзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Игровая мышка с 2 вариантами беспроводного подключения
Обзор ADATA Ultimate SU630 480GB (ASU630SS-480GQ-R). Тведотельный диск с 3D QLC и 3-летней гарантиейОбзор ADATA Ultimate SU630 480GB (ASU630SS-480GQ-R). Тведотельный диск с 3D QLC и 3-летней гарантией
Обзор Candy CDI 3DS633 D. Встраиваемая посудомоечная машина с NFCОбзор Candy CDI 3DS633 D. Встраиваемая посудомоечная машина с NFC
Обзор Warlocks 2: God Slayers. Пиксельна...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. ПиксельнаИногда на глаза попадаются весьма неплохие игры, которые вроде и не обладают серьезным бюджетом, но в цел...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip ...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip Современные ноутбуки в большинстве своем выходят на процессорах Intel и показывают нам неплохую производи...
Предварительный обзор Philips PicoPix Ma...
Предварительный обзор Philips PicoPix MaЕсли вы давно мечтали о проекторе, который можно спокойно уместить в своем рюкзаке или даже просто носить...
Обзор Control. Весьма достойный релиз...
Обзор Control. Весьма достойный релизВ релиз отправилась Control — достаточно достойная игра с увлекательным сюжетом, необычным геймплеем и пр...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300Сегодня мы поговорим о достаточно интересном ноутбуке, который выглядит круто, у него весьма привлекатель...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная график...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная графикДанная игра очень понравилась аудитории и многие восточные стримеры провели в ней десятки часов своего св...
Предварительный обзор Jonsbo A4. Компакт...
Предварительный обзор Jonsbo A4. КомпактСегодня речь пойдет о достаточно компактном варианте корпуса, который позволит вам не переживать о том, ч...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красота...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красотаПрежде чем начинать данный обзор, давайте обсудим одну важную деталь — данная игра весит всего 48 мегабай...
Samsung Electronics открыла своей стенд ...
Samsung Electronics открыла своей стенд Компания Samsung Electronics торжественно открыла своей стенд на чемпионате WorldSkills Kazan 2019 на тер...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2Геймерские мониторы это всегда очень непонятная тема для обсуждения — стоят дорого, не дают ничего нового...
Обзор Emberlight. Почти как Герои меча и...
Обзор Emberlight. Почти как Герои меча иДовольно часто на глаза попадаются интересные игры, которые после определенного времени рекомендовал друг...
Предварительный обзор Alienware Aurora. ...
Предварительный обзор Alienware Aurora. В последнее время крупные производители все больше стали выпускать готовых компьютеров. Это удобно в том ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor