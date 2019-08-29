Предварительный обзор Meizu 16s Pro. Доступный флагман

Характеристики

Буквально недавно мы писали о том, что компания Meizu официально закрыла массу своих магазинов, сократила штат сотрудников на 40% и многие решили, что это крах компании и больше ждать достойных смартфонов не стоит. На самом же деле компания просто готовила шикарную новинку, которая заставит вас немного иначе смотреть на данный бренд.

Дизайн корпуса

За основу производительности доступного флагмана, на этом нужно сделать акцент, взят процессор Snapdragon 855 Plus. На текущий момент это самый производительный процессор на рынке, который не ощущает проблем ни с играми, ни с программами, ни с чем-либо в таком духе. Работает процессор на восьми вычислительных ядрах с довольно высокой тактовой частотой, за графику смартфона отвечает ускоритель Adreno 640. То есть, как для доступного флагмана это очень крутой продукт в плане системы-на-чипе. Далее, производитель предлагает вам выбрать комплектацию устройства. В базовой комплектации установлено 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти — этого предостаточно, чтобы хранить тьму контента на смартфоне и при этом не переживать о количестве оперативной памяти. Более продвинутая комплектация порадует вас накопителем на 256 гигабайт и 8 гигабайтами оперативной памяти.

Особенности

Фронтальная сторона смартфона порадовала отсутствием каких-либо неприличных вырезов, декоративных элементов и прочих вещей, которые нам очень не нравятся. Это достаточно стильное решение — на передней панели нового устройства расположен только дисплей, плюс датчики слежения. Вы берете устройство в руки и смотрите на большую диагональ, которая ничем не испорчена и выглядит крайне привлекательно. На тыльной стороне можно заметить явное копирование Xiaomi — система из трех камер выполнена точно в том же стиле, что и у флагмана Mi9, да и в целом цветовая палитра даже немного похожа. С другой стороны, это не говорит, что смартфон стал хуже — дизайн весьма стильный, есть на что посмотреть и чем похвастаться, плюс нет ничего ненужного, что тоже радует. Дизайн нового смартфона лично мне очень понравился.

Итог

Смартфон может похвастаться достаточно качественным экраном с диагональю 6,2 дюйма, который даже по современным меркам можно назвать достаточно продвинутым. Разрешение составляет 2232 на 1080 точек, матрица построена по технологии AMOLED с отличной цветопередачей и широкими углами обзора, яркость тоже на приличном уровне. Все это говорит нам о том, что пользователь получает возможность наслаждаться просмотром фильмов и сериалов в действительно высоком качестве и на протяжении длительного времени. Отдельно хотелось бы отметить, что работает гаджет на операционной системе Android 9 Pie с фирменной оболочкой Flyme OS 8, что крайне приятно, ведь она в некоторых ситуациях даже более удобная, чем стандартный Android. Система камер тоже неплохая — снимает в довольно высоком разрешении, если как стандартный объектив, так и широкоугольный.

Теперь давайте поговорим о стоимости — флагманский смартфон с топовым процессором, 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти стоит всего 375 долларов. Да, это даже дешевле, чем смартфоны некоторых компаний из среднего класса, не говоря уже о том, что флагманы известных брендов стоят почти в три раза дороже при абсолютно тех же характеристиках. Конечно, за более продвинутую модель вам придется заплатить немного больше денег, но в целом это не так уж проблематично — гаджет все равно намного доступнее, чем конкуренты.