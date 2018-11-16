Предварительный обзор Microsoft Surface Go. Отличное решение для работы

В последнее время все больше пользователей стали предпочитать планшеты на Windows вместо ноутбуков. В этом есть доля логики — если вы не планируете работать со сложным контентом, монтировать видео или что-то в таком духе, то зачем покупать мощное решение. Обычный планшет способен справиться с текстовыми документами и таблицами, развлекательными сервисами и прочим казуальными задачами. При этом, планшет гораздо удобнее при просмотре фильмов и сериалов, его можно использовать в гораздо больших сценариях повседневной жизни и он дешевле. Яркий пример действительно достойного продукта — Microsoft Surface Go. И теперь этот гаджет, который впервые показали на презентации прошлым летом, обновили и привезли в Россию. Теперь давайте посмотрим на то, что умеет этот продукт, почему он так интересен публике и в чем преимущества именно этого планшета. Не зря же его называют лучшим решением на рынке.

Характеристики

За основу производительности данного продукта взят процессор Intel Pentium Gold 4415Y, который работает на двух вычислительных ядрах с тактовой частотой 1,6 гигагерца. Этого вполне достаточно для того, чтобы вы могли спокойно работать и получать от этого удовольствие — Word и Excel запускаются без труда, тоже самое можно сказать про видео в высоком разрешении. Конечно, это далеко не самый производительный процессор на рынке, но его возможностей предостаточно для всех задач обычного пользователя. Поддерживать производительность продукта будет оперативная память на 8 гигабайт, для этого планшета даже слишком много ОЗУ, а встроенная память представлена накопителем на 128 гигабайт. Встроенной памяти хотелось бы больше, ее всегда хочется больше, но это недорогое решение и ждать от него терабайта памяти не стоит. Да и облачные сервисы имеются.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида ничего нового заметить не удалось — производитель решил не выделять свое устройство на фоне остальных планшетных компьютеров, чтобы пользователи получали все те же преимущества, что и флагманы. Здесь минимальная рамка вокруг дисплея, которая удобно ложится в руки и не мешает просмотру фильмов, сзади имеется ножка-подставка, позволяющая поставить планшет в стоячем положении на столе или любой другой ровной поверхности. Очень компактное и легкое устройство, которое еще и выглядит довольно дорого. Думаю, претензий к этой составляющей устройства у вас точно не возникнет.

Особенности

Главным преимуществом данного планшета лично я считаю дисплей — диагональ составляет 10 дюймов при разрешении 1800 на 1200 точек. Картинка плотная, четкая и яркая, на ней удобно читать, смотреть фильмы, изучать интернет и общаться в социальных сетях. Собственно, плотность пикселей такая, что заметить точки тяжело даже при детальном осмотре. Помимо этого, планшет поддерживает LTE — вы можете пользоваться интернетом не только там, где есть Wi-Fi, но и в любой другой точке мира. Отличный вариант тем, кто много путешествует и нуждается в интернете.

Итог

На текущий момент стоимость планшета составляет 399 долларов — это довольно доступное решение для тех, кто хочет получить отличное устройство для работы и отдыха. На этом планшете можно смотреть фильмы, сериалы, играть в казуальные игры, общаться с друзьями и так далее. Конечно, вы можете купить недорогой ноутбук и получить примерно те же функции, но даже самый доступный ноутбук стоит около 700-800 долларов. Это совсем не то, что хочется рекомендовать своим читателям. А вот планшет от Microsoft вполне справится с поставленными задачами.