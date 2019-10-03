Предварительный обзор Microsoft Surface Laptop 3. Странный ноутбук

2019-10-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Microsoft Surface Laptop 3; [53]
Компания Microsoft вновь попробовала выйти на рынок ноутбуков и в этот раз получилось гораздо лучше — производитель показал очень крутое устройство с неплохим ценником. Сегодня мы познакомимся с новинкой поближе и расскажем вам, почему этот ноутбук, точнее два ноутбука, стоят внимания и своих денег. Теперь конкурентам есть над чем задуматься и над чем поработать.

Характеристики

С начинкой Microsoft Surface Laptop 3 получилась очень необычная ситуация, так как в Microsoft решили пойти по пути Apple и представили один ноутбук в разных форматах. Есть две диагонали экрана — 13,5 и 15 дюймов. Более того, версии отличаются не только диагональю, но и характеристиками. У базовой модели на 13,5 дюймов установлен процессор Intel Core поколения Ice Lake, который работает на четырех вычислительных ядрах и выдает весьма неплохой уровень производительности. Также ноутбук оборудован 16 гигабайтами оперативной памяти (есть более скромная комплектация) и твердотельным накопителем до 1 терабайта. Опять же, это максимальная комплектация модели, но есть и более доступные варианты с меньшим объемом оперативной и встроенной памяти. Это же предельные возможности, которые можно выжать из ноутбука на 13,5 дюймов. И очень даже неплохие характеристики получаются.

Правда, старшая модель на 15 дюймов смотрится куда более интересно. Во-первых, слухи подтвердились и за основу ноутбука взят процессор от компании AMD, да еще и не простой, а AMD Ryzen 7. Это очень мощное решение с большим количеством ядер и потоков, которое позволяет не переживать о производительности — ее хватит всегда. Оперативной памяти у ноутбука может быть до 32 гигабайт включительно, а встроенный накопитель остался нетронутым — твердотельный накопитель до 1 терабайта. У этого ноутбука, естественно, тоже есть более простые модели, которые стоят дешевле и являются более доступным вариантом. В целом, характеристики ноутбуков смотрятся весьма достойно и они точно смогут конкурировать с потенциальными лидерами рынка ноутбуков. Хотя, конечно, пользователям долго придется привыкать к AMD Ryzen 7 в ноутбуке топового уровня — это очень непривычно.

Дизайн корпуса

Еще после презентации многие пользователи отметили, что ноутбуки компании Microsoft уж больно похожи на ноутбуки компании Apple. И это действительно так — за исключением парочки моментов новые Surface Laptop 3 выглядят очень схоже с MacBook Air нового поколения. Во-первых, вокруг экрана у нас теперь черная рамка довольно компактного размер, клавиатура утоплена в корпус, а сенсорная панель занимает львиную долю пространства и выполнена из стекла. Даже цветовая палитра похожа — Surface Laptop 3 предоставлен в темно-сером, серебристом и золотистом цветах. Боковые грани загнуты, нет ничего лишнего в дизайне. В целом, новые гаджеты выглядят очень стильно и современно, но Microsoft еще очень долго будут упрекать в копировании более успешного конкурента. Осталось только решить, к чему это приведет. Так все начнут копировать Apple и ничего уникального не останется.

Итог

Производитель явно решил уделать яблочного конкурента если не в плане дизайна, то хотя бы в плане стоимости. За базовую версию ноутбука с диагональю 13,5 дюймов производитель просит всего 1000 долларов, что достаточно доступно на самом деле — на рынке тьма конкурентов, которые при этих же характеристиках стоят 1200 долларов и дороже. За типовую модель с диагональю 15 дюймов производитель просит 1200 долларов и это тоже довольно доступно. Осталось только узнать цену на флагманские модели.

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