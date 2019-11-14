Предварительный обзор Motorola Razr. Весьма интересно

2019-11-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Motorola Razr; [57]
Эра складных смартфонов еще не настала, но рынок постепенно двигается в этом направлении. Производители показывают свои необычные решения и у некоторых компаний они даже выглядят привлекательно. Сегодня мы поговорим об устройстве компании Motorola и обсудим, стоит ли за такие гаджеты отдавать свои личные деньги. Все же гаджет интересный, но довольно дорогой.

Дисплей

Главной особенностью смартфона Motorola Razr, естественно, является дисплей — он гибкий, складной и поваляет совершенно иначе посмотреть на устройства данного типа. Диагональ внутреннего дисплея, который еще можно назвать основным, достигает 6,2 дюйма и это весьма много на первый взгляд. На самом же деле дисплей просто довольно вытянут по-вертикали, так что диагональ на самом деле не такая большая, как кажется по цифрам. Разрешение дисплея составляет 2142 на 876 пикселей, а по центру дисплей складывается пополам. Это довольно интересно выглядит и если вы хотите именно складной смартфон, то такое решение может показаться интересным. Производитель заявил, что дисплей выдерживает 100 тысяч складываний и раскладываний, что равно трем годам активного использования устройства. Вполне неплохо, на самом деле, ведь три года для такого смартфона это очень достойный результат.

Характеристики

В плане производительности смартфон почему-то решили не делать слишком мощным, хотя для такого продукта было бы логично использовать самые передовые технологии. У смартфона в основе производительности лежит процессор Snapdragon 710 от компании Qualcomm, который является представителем среднего класса, работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,2 гигагерца. Это отличное решение, которое справляется со всеми поставленными задачами, но мы не совсем понимаем, почему сюда нельзя было поставить более мощный процессор, ведь это уникальный смартфон и начинка у него должна быть уникальная. Встроенная память смартфона представлена в единственном варианте на 128 гигабайт, а оперативная память представлена 6 гигабайтами быстрой памяти LPPDDR4x. В целом, начинка получилась неплохая, а значит можно смело пользоваться.

Особенности

На одном гибком дисплее производитель решил не останавливаться и буквально напичкал свой смартфон необычными решениями. Например, на внешней стороне смартфона расположен еще один дисплей Quick View с диагональю 2,7 дюйма и разрешением 800х600 точек. Это достаточно удобное решение, ведь вам не нужно будет для прочтения сообщения или просмотра уведомлений открывать основной экран, что лишь продлит службу смартфона. Более того, через этот дисплей вы можете управлять плеером, принимать или отклонять звонки, платить при помощи бесконтактных платежей и всего в таком духе. Чуть ниже от внешнего дисплея расположена основная камера на 16 мегапикселей, которая выглядит достаточно привлекательно и делает неплохие снимки. В целом, производитель не делал большого упора на камерах — этот смартфон снимает просто хорошо и этого предостаточно.

Итог

Стоимость смартфона составляет 1500 долларов и сейчас многие могли подумать, что это дорого и какой вообще смысл отдавать такие деньги за совершенно простой смартфон. Если смотреть на железо устройства, то да — это представитель среднего класса, который можно купить буквально долларов за 400-500. Однако давайте не забывать, что железо этого смартфона разместили в складном устройстве — вы можете складывать его, получая более компактное решение, а при необходимости получать большую диагональ.

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