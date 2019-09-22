Предварительный обзор Movado Connect 2.0. Стильные часы

2019-09-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Movado Connect 2.0; [98]
Пользователи привыкли к тому, что на современном рынке умных часов всего несколько брендов, которые могут действительно увлечь пользователя и вынудить его купить данное устройство. Однако, производители крупных компаний, которые ранее даже не смотрели на этот рынок, постепенно выпускают свои новинки и они очень даже неплохо смотрятся.

Дизайн корпуса

Внешний вид часов говорит нам о том, что устройство создавали с целью угодить ценителям классических часов — здесь круглый циферблат, а не квадратны, как во многих новинках, плюс есть аппаратные элементы управления на корпусе. Во многих современных решениях производитель отказывается от аппаратных элементов управления в пользу сенсорного экрана, вот только это не очень удобно на самом деле. В Movado Connect 2.0 все реализовано более стандартно — на правой части корпуса установлены элементы переключения, которые позволяют настраивать часы, управлять важными функциями и так далее. Более того, эти клавиши можно запрограммировать и получить больше удовольствия от удобной работы с новинкой. И, конечно, есть сразу несколько вариантов циферблатов, корпусов и ремешков — вы сами вольны выбрать то, что вам нравится. Конечно, и цена отличается от модели к модели, но это уже детали.

Характеристики

За основу производительности часов взят процессор Qualcomm Snapdragon Wear 3100, который работает на четырех вычислительных ядрах с довольно высокой тактовой частотой. Нужно понимать, что это очень мощный процессор для часов, которые только показывают время и передают информацию на смартфон о звонках или сообщениях. Проблем с производительностью устройства нет и не будет даже в будущем, так как аппаратная составляющая сделана с большим запасом. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 1 гигабайт, чего тоже хватит с головой — пару лет назад флагманы с таким объемом оперативной памяти выходили. Встроенная же память представлена накопителем на 8 гигабайт и на ней вы сможете хранить приложения, личный контент и все в таком духе. Памяти хотелось бы больше, но имеем то, что имеем и на том спасибо.

Особенности

Стоит отметить, что производитель установил в умные часы датчик частоты сердечных сокращений — вы можете в режиме реального времени наблюдать за своим здоровьем, контролировать пульс и прочие моменты. Это очень важная функция, которая делает часы еще более удобными в повседневном использовании — не нужно носить дополнительные устройства и переживать о том, что там происходит с вашим здоровьем. Также стоит отметить, что продукт вышел в двух вариантах циферблата — 40 и 42 миллиметра. Это предоставляет вам возможность посмотреть на то, как часы сидят на руке и решить, какой вариант более предпочтительный. Также стоит отметить, что в часах есть модуль NFC и вы можете в магазинах или ресторанах платить часами и не носить с собой кредитную карту. Это очень удобно на самом деле и часы вы уж точно не забудете дома. Это крайне приятный бонус в умных часах.

Итог

Стоимость часов начинается с 495 долларов и заканчивается на 795 долларах. Естественно, базовая версия часов стоит дешевле и вы получаете более простой корпус, более простой ремешок и все в таком духе. За более дорогую версию придется отдать больше средств, но там будет намного более крутой ремешок, более дорогие материалы корпуса. Функции же у всех моделей одинаковые и получить что-то больше за большую сумму денег у вас не получится. Это делает устройство достаточно привлекательным для тех, кто не привык платить много денег за умные часы.

Комментарии и отзывы Movado Connect 2.0
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