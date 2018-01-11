Предварительный обзор Nokia 6 2018. Новое поколение

2018-01-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Nokia 6 2018; [90]
Несмотря на то, что компания Nokia показала себя на старте достаточно хорошо, некоторые продукты компании вызывают больше вопросов, чем восторга. Например, новинка под названием Nokia 6 - это второе поколение смартфона, так что если хотите найти его в сети, то добавляйте после названия 2018, именно в этом году продукт анонсировали и это что-то вроде реинкарнации. Вот только можно ли данный продукт назвать действительно стоящим - большой вопрос, так как при своих характеристиках ценник кажется слишком уж высоким. С другой стороны, может мы просто привыкли к недорогим смартфонам из Китая, которые стоят копейки и выдают отличную картинку в любой ситуации. Сегодня я расскажу вам более подробно о данном продукте, дабы вы понимали стоит ли отдавать свои деньги за гаджет или не стоит. Но, в любом случае, компания двигается вперед и постоянно показывает что-то новое и интересное, за что ей ставим большой плюс.

Начинка

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Qualcomm Snapdragon 630, который пусть и не является ультра-новым, но в плане мощности у него все хорошо. Внутри установлено восемь вычислительных ядер с тактовой частотой 2,2 гигагерца, это в пиковой нагрузке, в штатном режиме тактовая частота заметно ниже. За графику гаджета отвечает контроллер Adreno 508, он неплохо справляется с современными играми и на рынке нет того продукта, который бы плохо работал на этом симбиозе процессоре и графического ускорителя. Поддерживать производительность мобильного телефона будет оперативная память на 4 гигабайта, это не самый крутой показатель, но для гаджета такого уровня памяти хватит с большим запасом, без всякого сомнения. Далее, у смартфона 32 или 64 гигабайта встроенной памяти, в зависимости от комплектации, плюс есть возможность поставить карту памяти до 128 гигабайт.

Дизайн корпуса

Производитель решил не отходить от привычного внешнего вида и оставил все фирменные черты компании - на передней панели в правом верхнем углу у нас так же располагается логотип компании, который почему-то не хотят оттуда убирать, там же имеется динамик, камера и набор датчиков. Снизу, под дисплеем, элементов управления нет, они все перенесены на экран смартфона. Тыльная панель порадовала лаконичными деталями и плавными линиями, плюс у смартфона есть два цветовых варианта, так что вы можете выбрать что-то на свой вкус.

Бонусы

Главным преимуществом продукта можно назвать его дисплей - при диагонали в 5,5 дюймов разрешение составляет 1920 на 1080 точек и это просто шикарная картинка. Яркость отличная, плотность пикселей позволяет играть или читать книги и глаза уставать не будут, плюс отличные углы обзора. С другой стороны - весь рынок перешел на дисплеи FullHD+ и соотношение сторон 18:9, тогда как тут разрешение осталось прежним и никто его меня пока что не планирует. Видимо, в Nokia не сильно следят за трендами рынка мобильных телефонов, либо же этот гаджет был спроектирован так давно, что тогда про новое соотношение еще и не слышали.

Итог

Стоимость мобильного телефона составляет 230 долларов в младшей версии на 32 гигабайта и 245 долларов за версию на 64 гигабайта. Язык не поворачивается сказать, что это дорого, но на фоне китайских конкурентов данная цифра кажется и правда слишком высокой. Плюс, производитель не поставил сюда популярного нынче дисплея с новым соотношением сторон, тогда как практически каждый второй покупатель жаждет получить именно такой продукт. Будет ли популярным новый смартфон - я сказать не могу, но у него есть шансы на определенный успех, без сомнений.


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