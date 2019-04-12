Предварительный обзор Nokia X71. Крутой средний класс

2019-04-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Nokia X71; [562]
Недавно был анонсирован новый смартфон Nokia X71, который оказался крайне привлекательным устройством. За свои деньги он предоставляет очень большой набор возможностей, от которого будет тяжело отказаться. Здесь вам и система из трех камер, которая снимает отлично, и производительный процессор, и дисплей, который занимает 93% лицевой панели. Давайте же посмотрим, почему продукт настолько интересен аудитории и почему за него стоит отдавать свои деньги.

Характеристики

За основу производительности смартфона Nokia X71 взят процессор Qualcomm Snapdragon 660, который относится к среднему классу мобильных процессоров. Стоит отметить, что хотя это и средний класс, но в основе «камня» лежат те же ядра, что и во флагманском процессоре — Kryo 260. Здесь их тоже восемь, они работают по системе 4+4 и выдают приличную производительность как в синтетических тестах, так и в реальных сценариях использования. Фактически, данный процессор проигрывает флагманской модели только в плане тактовой частоты и модуля сотовой связи, все остальное у них равное. Улавливаете преимущество? За графическую составлявшую смартфона отвечает процессор Adreno 512, который тоже себя уже давно зарекомендовал как лучшее решение на рынке. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 6 гигабайт, встроенная память представлена накопителем на 128 гигабайт.

Дизайн корпуса

Самое интересное в этом смартфоне — дизайнерские решения, которые существенно выделяют гаджет на фоне остальных представителей даже среднего класса. Дело в том, что разработчикам удалось добиться действительно тонких рамок вокруг дисплея. На фронтальной панели большую часть всей площади занимает дисплей, он действительно громадный. Здесь даже нет выреза под фронтальную камеру, так как ее разместили в специальном отверстии прямо в дисплее. Выглядит это достаточно аккуратно и сразу понимаешь, что разработчики постарались сделать все максимально аккуратно и интересно. На тыльной же стороне у нас расположена специальная площадка с системой камер. Всего здесь три объектива, смотрится привлекательно, а сразу под ними располагается сканер отпечатков пальцев и логотип компании. К дизайну новинки тоже претензий нет.

Особенности

Очень интересный дисплей у данного смартфона — у него диагональ 6,3 дюйма с разрешением 2316 на 1080 точек. То есть, это FullHD+ дисплей, но у него нет привычного выреза под экран и вы можете смотреть контент на всю диагональ. Конечно, нужно будет немного привыкнуть к дизайну дисплея с отверстием для камеры, но в целом качество картинки отличное и разрешение тоже порадовало. Для игр, сериалов и общения в социальных сетях его хватает с громадным запасом. Также стоит отметить три камеры на тыльной панели смартфона — они отлично себя зарекомендовали. Снимают и под широким углом, и в вечернее время, есть функция съемки видео в высоком разрешении. В этом плане смартфон очень порадовал.

Итог

Производитель решил покорить нас не только качественной сборкой и приличными характеристиками, но и стоимостью. На текущий момент официальная цена смартфона составляет 380 долларов и для продукта с таким набором характеристик это просто шикарно. Нужно понимать, что здесь очень мощный процессор, много встроенной памяти, шикарная камера и дисплей нового поколения. Все это вы получите у других брендов за какие-то космические деньги, а в случае с Nokia все получается более-менее демократично и доступно. Намного лучше, чем покупка флагмана за 1000 долларов.

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