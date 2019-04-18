Предварительный обзор OPPO Reno 10X. Смартфон нового поколения

2019-04-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - OPPO Reno 10X; [165]
Длительное время пользователи весьма пренебрежительно относились к смартфонам китайских компаний считая, что они делают хуже именитых брендов. Сейчас этот миф разве в пух и прах, ведь китайские компании легко уделывают своих потенциальных конкурентов в плане качества, производительности начинки, набора уникальных функций. Сегодня мы поговорим о новом устройте, которое уже сейчас готов выносить флагманские смартфона других компаний.

Характеристики

Естественно, производитель решил не идти на какие-то компромиссы и представил максимально производительный смартфон, который позволит вам вовсе не переживать о запуске каких-то тяжелых игр или программ. За основу производительности устройства взят процессор Qualcomm Snapdragon 855, который работает на восьми вычислительных ядрах с достаточно высокой тактовой частотой. В режиме максимальной нагрузки эта частота достигает 2,84 гигагерца, чего вам хватит и на игры тяжелые, и на более простой контент. За графику смартфона отвечает графический ускоритель Adreno 640, который отлично себя зарекомендовал как в синтетических тестах, так и в реальных сценариях использования — игры, даже самые красивые и нагруженные, запускаются на самых максимальных настройках графики. А нам большего и не нужно — лишь бы контент работал так, как надо.

Особенности

Главной особенностью данного смартфона является его дисплей. Производитель разместил камеру в отдельном модуле, так что экран удалось растянуть почти на всю лицевую панель — рамки справа, слева и сверху минимальные, их почти не видно. Снизу лишь находится небольшой подбородок, который тоже еле-еле заметен. Диагональ дисплея при этом составляет 6,6 дюйма, матрица построена по технологии AMOLED с отличной цветопередачей, шикарными углами обзора и прочими преимуществами. Многие считают этот дисплей лучшим из всего, что есть на рынке. Разрешение у него составляет 2340 на 1080 точек, заявлен 100% охват цветового пространства NTSC, защищает дисплей от царапин каленое стекло Corning Gorilla Glass 6. Также стоит отметить, что в дисплей встроен сканер отпечатков пальцев — больше не нужно прикладывать палец к тыльной стороне смартфона, просто приложите его на дисплей.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида у смартфона все тоже достаточно неплохо, хотя стоит понимать, что на современном рынке смартфонов дизайна практически не осталось. Например, на фронтальной стороне смартфона расположен дисплей, который занимает почти всю лицевую панель. Тут просто нет места для того, чтобы продемонстрировать какие-то изыски дизайна. На тыльной стороне расположена система из трех камер, там же красивый минималистичный логотип компании. Цвета интересные, но в целом никаких новых решений в дизайне нет, ведь разработчикам просто нет места для полета фантазии. Отметить стоит лишь дизайн модуля камеры, который теперь выезжает из верхней части корпуса.

Итог

Теперь давайте обсудим стоимость новинки, ведь это достаточно важный момент. За базовую версию смартфона с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти просят всего 600 долларов. Учитывая, что здесь установлен лучший мобильный процессор, классная система камер и громадный дисплей — цена более чем оправдана. Помимо этого, есть еще более продвинутая комплектация с 8 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами встроенной памяти за 715 долларов — тоже отличный вариант, особенно если вы любите носить с собой массу фильмов в телефоне. На фоне конкурентов цена выглядит отличной.

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