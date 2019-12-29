Предварительный обзор OPPO Reno3 Pro 5G. Лучший в своем классе

Дизайн корпуса

В последнее время буквально каждый смартфон, выходящий на рынок, выглядит как и все остальные. Однако компания OPPO отлично справляется с конкурентами, выпуская достаточно крутые устройства, способные изменить впечатления пользователей о современном рынке. Сегодня мы о данном устройстве поговорим более подробно, чтобы вы знали, какими могут быть смартфоны.

Характеристики

Стоит отметить, что в плане дизайна корпуса смартфон OPPO Reno3 Pro 5G действительно выглядит привлекательней всех остальных устройств на рынке. Конечно, это субъективное мнение и каждому нравится тот или иной элемент дизайна современных устройств, но в этом продукта разработчики использовали самые современные решения. Дисплей на фронтальной панели загнут по краям, благодаря чему и без того тонкие рамки кажутся еще более незаметными, плюс сверху и снизу от дисплея рамка сведена к минимуму. Выглядит лицевая панель очень круто, сразу становится понятно, что производитель хотел привлечь покупателя шикарным дисплеем. На тыльной стороне расположена платформа черного цвета, на которой расположены камеры основной системы. Тоже выглядит довольно привлекательно, хотя такой дизайн используют многие производители. И, конечно, стоит похвалить устройство за различные цветовые схемы тыльной панели.

Особенности

Естественно, производитель решил использовать самые современные технологии, чтобы OPPO Reno3 Pro 5G привлекал не только своим дизайном, но и высокой производительностью. За основу смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 765G, который построен на восьми вычислительных ядрах Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 гигагерц. Это мощнейшее решение, которое позволит вам играть в игры, запускать различный софт и наслаждаться плавной работой операционной системы. Также стоит отметить, что за графику смартфона будет отвечать графический ускоритель Adreno 620, который отлично показал себя в синтетических тестах, а за подключение к сотовой сети отвечает модем X52 5G. Да, данная модель смартфона поддерживает сотовые сети пятого поколения, которые предоставляют просто нереальную скорость подключения.

Итог

Начнем с того, что у смартфона диагональ дисплея составляет 6,5 дюйма при разрешении 2400 на 1080 точек — это довольно большой дисплей, даже по меркам современного рынка, который отлично справляется с поставленными задачами. Вам будет комфортно смотреть фильмы и сериалы, играть в игры, наслаждаться просмотром различного контента в социальных сетях и так далее. Все же это действительно большая панель, которая еще года четыре назад казалась нам слишком большой лопатой, тогда как сейчас пользователи воспринимают устройство вполне адекватно и спокойно. Также стоит отметить тыльную систему из камер, которая позволяет делать снимки в высоком разрешении. Конечно, система камер обеспечивает пользователя как возможностью снимать с размытым фоном, так и под широким углом. Это важный момент, так как при покупке смартфона с таким набором камер хочется получить высокое качество снимков.Стоит сказать, что производитель ранее выпускал достаточно доступные смартфоны, которые при достаточно высокой производительности были очень доступными. Теперь ситуация изменилась — смартфон все еще доступнее, чем потенциальные конкуренты, но назвать его доступным тяжело. За смартфон просят 640 долларов, что при учете не флагманского процессора довольно дорого и накладно. Будем ждать стоимость для отечественного рынка и тогда поговорим о конкурентах.