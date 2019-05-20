Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. Очень компактный ПК

2019-05-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - One Mix 3 Yoga; [202]
В последнее время на рынке ноутбуков наблюдается серьёзный застой — производители не делают ничего нового, а просто обновляют характеристики. Вышло новое поколение процессоров, значит можно поменять железо и представить новую модель с теми же особенностями и параметрами, только с обновленным железом. Нельзя сказать, что это очень круто и интересно, плюс иногда пользователям нужны более продвинутые инструменты для работы. И именно таким инструментом является ноутбук One Mix 3 Yoga. Он максимально компактен, его можно носить в кармане или в руках и он не требует от вас здоровенной сумки. Для многих пользователей это решение будет максимально интересным по множеству параметров, а сейчас мы посмотрим на то, что же нам предлагает производитель за эти деньги. Думаю, вам будет интересно — ничего подобного на рынке просто нет, даже приблизительно.

Дизайн корпуса

Производитель поставил перед собой цель сделать максимально компактный ноутбук, так что от некоторых стандартных решений пришлось отказаться. Например, у данного устройства нет сенсорной панели — ее убрали полностью, так как она занимает много места и не совсем необходима в данной конфигурации. Клавиатуру тоже пришлось серьёзно переработать, чтобы уместить все нужные клавиши на одну панель. От бухгалтерского блока пришлось отказаться, так как он здесь тоже не очень нужен, а вот остальные клавиши основного блока присутствуют в полном составе. Дисплей размещен на вполне стандартных петлях, в этом нет ничего удивительного, рамки вокруг дисплея сведены к минимуму. Получается, что производитель просто взял готовый ноутбук, уменьшил его в несколько раз и убрал ненужные клавиши. Выглядит это крайне интересно и необычно — в плане дизайна и практичности реализовали все на высшем уровне.

Характеристики

За основу производительности данного ноутбука отвечает процессор Intel Core m3-8100Y поколения Amber Lake Y, который работает на двух вычислительных ядрах с тактовой частотой 1,1 гигагерц в режиме штатной нагрузки и 3,4 гигагерца в режиме повышенной нагрузки. За графику отвечает ускоритель Intel HD Graphics 615, который является встроенным решением и отлично справляется с поставленными задачами. Ожидать дискретную графику в таком ноутбуке было бы безумием. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память объемом 8 гигабайт, а встроенная память представлена накопителем PCIe NVMe на 256 гигабайт. Очень достойное железо на самом деле.

Особенности

Начнем с дисплея — диагональ достигает 8,4 дюйма, разрешение составляет 2560 на 1600 точек. То есть, это достаточно компактный 2К дисплей с высокой плотностью пикселей и отличной картинкой. Он, естественно, сенсорный и позволяет вам без труда вводить данные или изменять позицию курсора при помощи стилуса. Специальное перо, кстати, распознает 4096 степеней нажатия и позволяет делать заметки с большим комфортом. Также стоит отметить, что дисплей ноутбука можно отогнуть в обратную сторону и использовать его как планшет. Удобно, если вы решили посмотреть фильм, например.

Итог

За ноутбук просят 760 долларов и это, конечно же, сумма приличная. С другой стороны, не будем забывать, что ноутбук является достаточно уникальным — на рынке нет ничего, что могло бы сравниться с устройством в плане компактности. И если вам нужен ноутбук со всеми функциями полноценного компьютера, который чуть больше плитки шоколада, то этот продукт вам подойдет точно. Осталось только дождаться старта продаж на территории нашей страны.

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