Предварительный обзор OnePlus 6. Настоящий убийца флагманов

2018-05-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - OnePlus 6; [132]
Буквально час назад закончилась презентация нового флагмана OnePlus 6. Достаточно большое количество информации мы получили заранее из сторонних источников, но дебют новинки оказался весьма феерическим. Сразу видно, что производитель хотел сделать максимально круто, доступно и стильно. Давайте же посмотрим на то, что нам показала OnePlus на своей презентации. Помимо наушников, о них немного позже.

Характеристики

Как и ожидалось, за основу производительности нового смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 845. Это флагманская модель на мобильном рынке, которая работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,8 гигагерц. Самый мощный мобильный CPU, легко запускает любые игры, программы и прочий развлекательный контент.

А вот дальше у нас начинаются неожиданности. Компания представила целых три варианта «начинки» своего нового флагмана. Младшая модель поставляется с 6 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенной. Дальше у нас идёт середнячок — 8 гигабайт ОЗУ и 128 гигабайт встроенного накопителя для хранения личного контента. И, старшая модель получила те же 8 Гб ОЗУ, но вот встроенной памяти уже 256 гигабайт. Стремление нарастить объем встроенного пространства весьма радует, да и оперативной памяти более чем достаточно.

Дизайн корпуса

Внешний вид смартфона, как оказалось, тоже слили за много недель до официального анонса. С другой стороны, это не сделало смартфон хуже. На фронтальной стороне устройства расположен дисплей, он занимает почти всю лицевую сторону. Сверху рамка сведена к минимуму, но есть вставка по центру («чёлка»), на которой разместили камеру и динамик. Снизу рамка немного толще. На тыльной стороне расположена система из двух камер, она немного выпирает за пределы корпуса и расположена по центру, под ней двойная вспышка, сканер отпечатков пальцев и логотип компании.

Стоит отметить важные особенности корпуса. Во-первых, младшая модель поставляется только в варианте Mirror Black. То есть, тыльная панель глянцевая и чёрного цвета. Среднюю модель продают уже в вариантах Mirror Black и Midnight Black, второй цвет аналогичен первому, только покрытие матовое и больше похоже на пепельный оттенок. Старшая модель продается только в Midnight Black. И, как отдельная специальная версия, будет продаваться средняя комплектация в варианте Silk White.

Особенности

Главной фишкой смартфона можно назвать дисплей. Диагональ составляет 6,28 дюйма, разрешение достигает 2280 на 1080 точек (FullHD+), матрица построена по технологии Optic AMOLED. Соотношение сторон составляет 19:9, но если учитывать полосы справа и слева от «козырька», то получается 18:9. Дисплей яркий, сочный, с отличными углами обзора и цветопередачей. Играть или смотреть фильмы на таком дисплее будет одно удовольствие.

Система из дву хкамер построена на сенсорах с разрешением 16 и 20 мегапикселей. Благодаря умной системе работы камер, вы получите красивое боке, массу функций и настроек в приложении Камера. В сети уже есть фотографии, сделанные на данный смартфон, и они просто великолепны. Вполне можно ожидать, что устройство будет снимать на уровне iPhone X и Galaxy S9.

Итог

Теперь о таком важном моменте как стоимость. За младшую модель с 6/64 Гб просят 529 долларов. Учитывая дисплей, процессор и камеры, это самая выгодная покупка на рынке смартфонов. Далее, средний комплект с 8/128 Гб оценили в 579 долларов. Опять же, если вам нужно больше ОЗУ и больше памяти, то это самый дешевый флагман на рынке, даже близко никто не стоит. И, за максимальную комплектацию с 8/256 Гб просят 629 долларов. Отличный дизайн корпуса, производительная начинка, масса пространства для хранения личного контента, отличная система камер, возможность разблокировать смартфон при помощи сканера лица и пальца — вот что предлагает крутой флагман OnePlus 6.


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