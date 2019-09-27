Предварительный обзор OnePlus 7T. Флагман нового уровня

Дизайн корпуса

Официально представлен новый флагманский смартфон, который является улучшенной версией прошлогоднего устройства. Смартфон получил более придвинутую камеру, более мощный процессор и немного иной дизайн корпуса. Давайте детальнее изучим данное устройство и поговорим о том, стоит ли тратить на него свое время и деньги. Хотя, думаю, все и так понятно.

Характеристики

Производитель решил, что нужно радовать пользователей интересным дизайном и ради этого решил не отходить от своего фирменного стиля. Внешне смартфон от предыдущей модели отличается очень слабо — настолько, что заметить разницу смогут лишь те, кто следят за рынком современных технологий. На фронтальной стороне все еще минимальные рамки вокруг экрана, снизу небольшой подбородок и сверху имеется очень небольшая капля под камеру. Нельзя сказать, что это прямо уникальное решение, но в предыдущих моделях OnePlus была выезжающая камера, а теперь вот появился вырез. Это, конечно, шаг назад, но так уж решили производители. Также на тыльной стороне появилась платформа из нескольких камер, которая выглядит очень необычно. Она круглая, заметно выпирает за пределы корпуса и позволяет вам не думать даже о том, чтобы использовать смартфон без чехла. В целом, дизайн мне понравился.

Особенности

Никто даже не сомневался, что за основу производительности смартфона возьмут процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Это, фактически, разогнанная версия Snapdragon 855 — здесь те же ядра, только у них тактовая частота на пике достигает 2,96 гигагерц. Этого предостаточно, учитывая наличие восьми вычислительных ядер, чтобы вы работали с комфортом, получали от этого тьму удовольствия и наслаждались тем, что происходит у вас на экране. Конечно, с оперативной памятью тоже все очень хорошо — 8 гигабайт ОЗУ позволяют не переживать о запущенных в фоне приложениях и не думать даже о том, что у вас перезагрузится страница в браузере. Встроенная же память представлена накопителями на 128 и 256 гигабайт. Производитель решил не уходить в нереальные объемы и не пугать пользователей заоблачными ценами. В плане начинки очень достойно.

Итог

Естественно, смартфон может похвастаться хорошим экраном с диагональю 6,55 дюймов и разрешением 2400 на 1080 точек. Матрица при этом построена по технологии Fluid AMOLED, которая обеспечивает вас отличной цветопередачей, качественной картинкой, широкими углами обзора и высокой яркостью. Это очень хороший экран, позволяющий наслаждаться хоть фильмами, хоть сериалами, хоть чем-угодно. Более того, производитель заявил, что у экрана яркость достигает 1000 кд/м2 — это очень ярко. Конечно, порадовал смартфон и тремя камерами — можно снимать на обычную камеру в разрешении 48 мегапикселей, можно снимать на широкоугольный объектив или на теле-фото. Для фанатов мобильной фотографии этого предостаточно, тем более, что более качественных камер на рынке все равно ни у кого нет. Никаких невероятных фишек у устройства нет, но приятные мелочи все же имеются и это очень хорошо.

Теперь о самом вкусном — смартфон поступит в продажу в США по цене 599 долларов за базовую версию на 128 гигабайт встроенной памяти. Естественно, за версию на 256 гигабайт памяти попросят больше денег, но пока что эта информация под секретом. У нас стоимость устройства пока что не анонсирована, но можно смело накинуть сверху 100 долларов и получится отличное решение. На текущий момент это самый доступный флагман от известной компании, даже Xiaomi уступает. И это громадный бонус на самом деле.