Предварительный обзор Oppo A7n. Стильно и недорого

Характерстики

Если вы следите за рынком смартфонов, то заметили, что китайские компании в последнее время очень поджимают крупных производителей. Пока крупные компании продают свои гаджеты за невероятно большие деньги и вынуждают покупателей брать кредиты, у Oppo выходит крутой продукт, который раз в пять дешевле топового флагмана. Стоит ли отдавать за него свои деньги? Сегодня мы посмотрим на характеристики продукта и постараемся ответить на этот вопрос. Думаю, многим это будет интересно.

Дизайн корпуса

За основу производительности смартфона Oppo A7n взят вполне неплохой процессор MediaTek Helio P35, который работает на восьми вычислительных ядрах ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 2,3 гигагерца. Этого предостаточно, чтобы вы могли без труда запускать любые современные игровые или рабочие проекты, работать в интернете с большим количеством запущенных страниц и прочими задачами. Не стоит думать, что процессоры MediaTek чем-то проигрывают своему основному конкуренту. За графику смартфона отвечает процессор IMG PowerVR GE8320, который тоже себя вполне неплохо показал как в синтетических тестах, так и в реальных сценариях использования — даже самые тяжелые игры работают достаточно хорошо и выдают приличную картинку. В целом, если посмотреть на систему-на-чипе, то претензий вовсе нет — очень качественный продукт, у которого достаточно мощности.

Особенности

В плане внешнего вида всё достаточно просто и понятно — разработчики смартфона продолжают использовать фирменный стиль и получается у них это очень даже достойно. На фронтальной панели размещена камера в небольшом каплевидном вырезе, который лишь немного отнимает площади у дисплея. Это не делает экран менее привлекательным, зато дизайнерам удалось свести рамки к минимуму. На фронтальной панели помимо дисплея и фронтальной камеры больше ничего нет, что очень радует и складывается впечатление, что дисплей просто огромный. На тыльной стороне тоже ничего удивительного нет — камера обрамлена золотистой окантовкой, вспышка выведена в отдельный блок. Есть еще сканер отпечатков пальцев, он неплохо себя зарекомендовал и отлично справляется с поставленными задачами. Пока что продукт показали в зеленом цвете и выглядит он крайне привлекательно, намного красивее черного или белого вариантов.

Итог

Диагональ дисплея смартфона составляет 6,2 дюйма при разрешении 1520 на 720 точек. Это достаточно качественный дисплей, который позволяет вам без труда наслаждаться фильмами или сериалами, плюс можно с комфортом в игры играть или общаться в социальных сетях. Экран действительно большой, яркий, сочный и приносит исключительно удовольствие. Оперативной памяти, которая будет поддерживать производительности смартфона, здесь 4 гигабайта, а встроенная память представлена накопителем на 64 гигабайта. То есть, у продукта есть все, чтобы вы наслаждались его функциями и не думали даже о покупке чего-то более мощного.

На текущий момент производитель не называет стоимости смартфона, что немного грустно — хотелось бы уже узнать о том, сколько за устройство будут просить денег. С другой стороны, даже без официальной цены можно с уверенностью сказать, что гаджет будет доступным продуктом. У него процессор не самый дорогой, оперативной памяти не так уж и много, встроенной памяти — тоже. Это просто классное устройство с производительной начинкой для пользователя, который хочет стильный продукт на каждый день, но не готов отдавать громадные деньги за флагманское устройство.