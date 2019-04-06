Предварительный обзор Oppo A7n. Стильно и недорого

2019-04-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Oppo A7n; [24]
Если вы следите за рынком смартфонов, то заметили, что китайские компании в последнее время очень поджимают крупных производителей. Пока крупные компании продают свои гаджеты за невероятно большие деньги и вынуждают покупателей брать кредиты, у Oppo выходит крутой продукт, который раз в пять дешевле топового флагмана. Стоит ли отдавать за него свои деньги? Сегодня мы посмотрим на характеристики продукта и постараемся ответить на этот вопрос. Думаю, многим это будет интересно.

Характерстики

За основу производительности смартфона Oppo A7n взят вполне неплохой процессор MediaTek Helio P35, который работает на восьми вычислительных ядрах ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 2,3 гигагерца. Этого предостаточно, чтобы вы могли без труда запускать любые современные игровые или рабочие проекты, работать в интернете с большим количеством запущенных страниц и прочими задачами. Не стоит думать, что процессоры MediaTek чем-то проигрывают своему основному конкуренту. За графику смартфона отвечает процессор IMG PowerVR GE8320, который тоже себя вполне неплохо показал как в синтетических тестах, так и в реальных сценариях использования — даже самые тяжелые игры работают достаточно хорошо и выдают приличную картинку. В целом, если посмотреть на систему-на-чипе, то претензий вовсе нет — очень качественный продукт, у которого достаточно мощности.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида всё достаточно просто и понятно — разработчики смартфона продолжают использовать фирменный стиль и получается у них это очень даже достойно. На фронтальной панели размещена камера в небольшом каплевидном вырезе, который лишь немного отнимает площади у дисплея. Это не делает экран менее привлекательным, зато дизайнерам удалось свести рамки к минимуму. На фронтальной панели помимо дисплея и фронтальной камеры больше ничего нет, что очень радует и складывается впечатление, что дисплей просто огромный. На тыльной стороне тоже ничего удивительного нет — камера обрамлена золотистой окантовкой, вспышка выведена в отдельный блок. Есть еще сканер отпечатков пальцев, он неплохо себя зарекомендовал и отлично справляется с поставленными задачами. Пока что продукт показали в зеленом цвете и выглядит он крайне привлекательно, намного красивее черного или белого вариантов.

Особенности

Диагональ дисплея смартфона составляет 6,2 дюйма при разрешении 1520 на 720 точек. Это достаточно качественный дисплей, который позволяет вам без труда наслаждаться фильмами или сериалами, плюс можно с комфортом в игры играть или общаться в социальных сетях. Экран действительно большой, яркий, сочный и приносит исключительно удовольствие. Оперативной памяти, которая будет поддерживать производительности смартфона, здесь 4 гигабайта, а встроенная память представлена накопителем на 64 гигабайта. То есть, у продукта есть все, чтобы вы наслаждались его функциями и не думали даже о покупке чего-то более мощного.

Итог

На текущий момент производитель не называет стоимости смартфона, что немного грустно — хотелось бы уже узнать о том, сколько за устройство будут просить денег. С другой стороны, даже без официальной цены можно с уверенностью сказать, что гаджет будет доступным продуктом. У него процессор не самый дорогой, оперативной памяти не так уж и много, встроенной памяти — тоже. Это просто классное устройство с производительной начинкой для пользователя, который хочет стильный продукт на каждый день, но не готов отдавать громадные деньги за флагманское устройство.

Комментарии:
С RaceRoom каждый сможет почувствовать с...
С RaceRoom каждый сможет почувствовать сЕсли некоторые думают, что компьютерные клубы и игровые автоматы канули в лету, то спешу их огорчить: и п...
Dell выпустила ноутбуки на AMD Ryzen Mob...
Dell выпустила ноутбуки на AMD Ryzen MobКомпания Dell официально представила новое поколение ноутбуков линейки Inspiron 5000 на процессорах AMD R...
Lenovo K6 Enjoy стоит 185 евро...
Lenovo K6 Enjoy стоит 185 евроСостоялся официальный анонс нового смартфона Lenovo K6 Enjoy, который компания относит к среднему классу....
Panasonic Lumix DC-G95 стоит 1200 доллар...
Panasonic Lumix DC-G95 стоит 1200 долларДлительное время камера Panasonic Lumix GH-5 пользовалась невероятным спросом на рынке, так как она позво...
TECNO выпустила CAMON 11S...
TECNO выпустила CAMON 11SСегодня компания TECNO официально выпустила доступный смартфон CAMON 11S. Его главное преимущество заключ...
Презентация фотоаппаратов моментальной п...
Презентация фотоаппаратов моментальной пКоманда Instax снова в городе! В Казани 4 апреля в модном баре MORE прошла в неформально...
Xiaomi Pocophone F2 попал на рендеры...
Xiaomi Pocophone F2 попал на рендерыПостепенно смартфон Xiaomi Pocophone F2 обрастает интересной информацией, которая поможет вам сделать сво...
Samsung активно теряет прибыль...
Samsung активно теряет прибыльВ сети появилась информация о том, что операционная прибыль компании Samsung упала на 60% и что это насто...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Vizant 740 Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор Vizant 740 Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Trust GXT 170 HERON RGB. Многофункциональная игровая мышь Обзор Trust GXT 170 HERON RGB. Многофункциональная игровая мышь
Обзор Logitech ConferenceCam Rally. Лучшее решение для видеоконференций?Обзор Logitech ConferenceCam Rally. Лучшее решение для видеоконференций?
Обзор TrendVision Tube 2.0. Компактный 2К-видеорегистратор с Wi-FiОбзор TrendVision Tube 2.0. Компактный 2К-видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор BIOSTAR A10N-8800E. Материнская плата под HTPC и офисные ПКОбзор BIOSTAR A10N-8800E. Материнская плата под HTPC и офисные ПК
Презентация фотоаппаратов моментальной п...
Презентация фотоаппаратов моментальной пКоманда Instax снова в городе! В Казани 4 апреля в модном баре MORE прошла в неформально...
В России показали Xiaomi Mi 9 и Xiaomi R...
В России показали Xiaomi Mi 9 и Xiaomi R4 апреля в Москве прошла официальная презентация флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 и бюджетной модели Xi...
Обзор CryoFall. Симулятор выживания с из...
Обзор CryoFall. Симулятор выживания с изДовольно редко игры в раннем доступе могут похвастаться действительно достойным качеством «исполнения». Ч...
Предварительный обзор ASUS ROG Swift PG3...
Предварительный обзор ASUS ROG Swift PG3Если вы следите за рынком игровых мониторов, да и в целом любой продукции, которая связана с играми, то в...
Обзор Between the Stars. Лучшая игра про...
Обзор Between the Stars. Лучшая игра проОбычно в начале обзора я стараюсь как-то заинтриговать пользователя, чтобы он дочитал обзор до конца. Но,...
В России представили Huawei P30, P30 Lit...
В России представили Huawei P30, P30 Lit2 апреля в Москве состоялась российская презентация флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, которые ...
Предварительный обзор LG K12+. Защищенны...
Предварительный обзор LG K12+. ЗащищенныСегодня мы поговорим о достаточно непривычном для нас гаджете под названием LG K12+, который недавно был ...
Обзор Sekiro: Shadows Die Twice. Очень с...
Обзор Sekiro: Shadows Die Twice. Очень сЕсть определенная категория пользователей, которые обожают сложные игры и хотят получать удовольствие не ...
Обзор VICTORINOX RANGERGRIP 61 0.9553.MC...
Обзор VICTORINOX RANGERGRIP 61 0.9553.MCВы ведете активный образ жизни и часто выезжаете загород? Кажется, пришло время обзавестись многофункцион...
Предварительный обзор SilentiumPC Signum...
Предварительный обзор SilentiumPC SignumСегодня мы рассмотрим очень интересный продукт, который можно смело назвать классическим решением для сбо...
Обзор Willowbrooke Post. Пиксельная крас...
Обзор Willowbrooke Post. Пиксельная красОчень редко игры от небольших команд разработчиков могут действительно увлечь. Обычно они просто берут ка...
Обзор STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004....
Обзор STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004.Вы можете себе представить отдых без горячего чая или прохладительного напитка со льдом? Да, жаркие летни...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor