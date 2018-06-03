Предварительный обзор Panasonic Toughbook FZ-T1. Защищен от всего

2018-06-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Panasonic Toughbook FZ-T1; [78]
В последнее время вышло достаточно много интересных смартфонов, но большинство из них не подходят для путешествий или работы в тяжелых условиях. Например, если вы решите отправиться в путешествия по горам, то любое падение рюкзака или просто неудачный удар по смартфону оставят ваз без средства связи прямо посреди тех самых гор. Да и для работы в определенных условиях смартфоны обычного типа не подойдут при всем желании — повышенные температуры или влага рано или поздно добивают практически любой девайс. Другое дело — Panasonic Toughbook FZ-T1. Это настоящий танк, который способен спокойно пережить все погодные условия, демонстрируя вам возможность работать в любой ситуации. Собственно, сегодня мы об этом устройстве и поговорим. Думаю, смартфон будет нужен далеко не каждому, но просто ради общего развития про такие устройства стоит знать, вдруг пригодится в будущем.

Дизайн корпуса

Начнем с того, что устройство получило сертификат защиты IP66/68 и MIL-STD-810G. Если первый стандарт вы еще видели в большинстве смартфонов, то вот второй — военный стандарт качества. Эти непонятные цифры и буквы говорят о том, что смартфон защищен от влаги, пыли, вибрации, ударов (с полутораметровой высоты можно бросать), плюс он может работать при температуре от минус десяти до плюс пятидесяти градусов Цельсия. То есть, если в мире и есть смартфон, который переживет все природные катаклизмы, то это явно этот аппарат. В плане же внешнего вида здесь нет ничего интересного — фронтальная панель обрамлена широкими рамками, которые при падении амортизируют удар, на тыльной стороне у нас имеется камера, а общей толщины девайса достаточно, чтобы колоть орехи или качать бицепс во время путешествий. Собственно, на то он и танк. Здоровый, прочный и увесистый.

Характеристики

За основу производительности взят процессор Qualcomm MSM8909, это модель Snapdragon 210. Отличная модель на тот случай, если вы хотите запускать приложения разного типа, общаться в социальных сетях или играть в какие-то казуальные игрушки. Модель содержит четыре вычислительных ядра с тактовой частотой 1,1 гигагерц, поддерживать производительность устройства будет оперативная память на 2 гигабайта. Не стоит ожидать от этого девайса рекордов производительности, ведь девайс предназначен немного для других задач и целей. На нем никто в игрушки играть не будет.

Бонусы

Сюда установили 5-дюймовый дисплей с диагональю 1280 на 720 точек. То есть, это достаточно старый вариант монитора, который вообще можно встретить на рынке, но, вполне вероятно, поставить более высокое разрешение не позволил бюджет. Встроенной памяти здесь 16 гигабайт, этого предостаточно для того, чтобы хранить массу личного контента — фильмы, игры, музыку для путешествий. Если вдруг вы решите поставить карту памяти и хранить еще больше контента, то слот под это имеется, без проблем. Камера здесь есть, но она довольно простая и я бы не сказал, что она может кого-то удивить своим качеством.

Итог

Пока что нет стоимости этого устройства, так что говорить с уверенностью о том, будет ли девайс находится в начальном уровне или среднем я не могу. Исходя из характеристик, я могу предсказать стоимость около 400 долларов. Меньше устройство стоить не будет — защищенный корпус и все эти технологии по защите девайса от падений и влаги стоят больших денег. Зато вы получаете гаджет, который может пережить буквально все, что встречается ему на пути, что в некоторых ситуациях будет весьма приятным бонусом. Осталось только дождаться релиза.

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