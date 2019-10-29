Предварительный обзор Philips Brilliance 272P7VUBN. Для дома и офиса

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о весьма интересном мониторе, который идеально впишется как в ваш домашний кабинет, так и в небольшой офис. Дело в том, что Philips выпустила в продажу совершенно новый продукт с простеньким дизайном и просто шикарными характеристиками, которые просто не смогут оставить вас равнодушными. Значит, нужно уделить новинке немного внимания и разобраться во всех тонкостях.

Характеристики

Стоит сразу отметить, что монитор не является чем-то невероятным, это не флагманская модель и не продукт для дизайнеров, так что вполне логично, что производитель решил не делать какого-то излишне стильного корпуса. Нет, у нас на фронтальной панели достаточно тонкая рамка черного цвета сверху, слева и справа, а снизу имеется толстая панель такого же цвета с логотипом компании. Это стандартный дизайн для устройства такого класса — производитель делает все с упором на практичность и низкую цену. На тыльной стороне продукта расположено крепление для ножки, которая позволяет менять высоту положения монитора, плюс от ножки идет переход в подставку. Это весьма достойное решение, которое производитель уже использовал много раз в своих предыдущих устройствах. Ножка прочная и надежная, а подставка имеет плоскую форму и занимает не так уж много места на столе.

Особенности

Несмотря на то, что монитор Philips Brilliance 272P7VUBN является достаточно довольно простым решением, характеристики у него очень даже неплохие. Например, диагональ дисплея составляет 3840 на 2160 точек, то есть это полноценный 4К-дисплей с высокой четкостью изображения, на котором удобно читать, работать с изображениями и прочими вещами. Также порадовала яркость дисплея — 550 кд/м2. Обычно у мониторов яркость составляет 300 или 350 кд/м2, а тут на двести единиц больше, что говорит нам о том, что можно будет использовать монитор с комфортом даже в очень светлом помещении, да еще и не на максимальном уровне яркости. Контрастность на стандартном уровне в 1000:1, а частота обновления дисплея составляет 60 Гц. То есть, это монитор исключительно для работы, а не для игр или чего-то в таком духе. Производитель делал упор именно на рабочие задачи.

Итог

Если уж производитель решил делать устройство для работы с графикой, то и характеристики цветопередачи здесь должны быть на достаточно высоком уровне. Собственно, так и получилось — монитор на 122% покрывает цветовое пространство sRGB и на 103% цветовое пространство NTSC, что говорит о достаточно высоком качестве картинки. Конечно, лучше применить калибратор и настроить цвета таким образом, чтобы они лучше всего отвечали вашим запросам, но даже из коробки цветовая палитра буде крайне реалистичная. А нам большего и не нужно — для большинства дизайнеров, фотографов или художников вышеописанных преимуществ хватит с большим запасом на весьма длительный период. Ведь если вам хочется работать с графикой, то реалистичная цветопередача, высокое разрешение и высокая яркость позволят работать с максимальным комфортом и радостью. Здесь все это есть.

Новинка уже поступила в продажу и если вы очень хотите сделать себе небольшой подарок, который позволит работать эффективнее, то стоит присмотреться к данному продукту. Монитор достаточно компактный за счет тонких рамок, у него весьма гибкая система настройки положения монитора, плюс 4К-разрешение, отличная цветопередача и прочие бонусы. За 350 долларов, а именно столько просят за данный продукт, получить что-то более крутое у вас точно не получится, ведь это цена очень доступного монитора в данном сегменте.