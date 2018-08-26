Предварительный обзор Poco F1. Новинка от Xiaomi

2018-08-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Poco F1; [707]
Иногда крупные компании запускают сторонние линейки своей продукции, чтобы опробовать новые стратегии развития и посмотреть на реакцию пользователей. Например, можно выпустить новый смартфон под неизвестным брендом и повысить диагональ дисплея, после чего посмотреть на реакцию пользователей. Если все хорошо, то тогда можно и в основном бренде выпускать нововведение и получать от этого прибыль и любовь пользователей. Примерно по этим причинам и появился смартфон Poco F1 — мощная модель, которая стоит довольно дешево даже по меркам современного китайского рынка. За данным брендом стоит компания Xiaomi, которая решила проверить свои силы в новом поприще. Новинку еще в первый день после релиза окрестили невероятно классной и пользователи прямо сейчас ищут магазины, где можно было бы приобрести новый продукт. Мы же сегодня посмотрим на преимущества нового смартфона.

Характеристики

За основу производительности смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 845. Это флагманская модель, которую сейчас устанавливают на все топовые смартфоны в мире. Новый Note 9 построен именно на этом модели камня. Работает процессор на восьми вычислительных ядрах Kryo 385 с достаточно высокой тактовой частотой 2,8 гигагерца. Этого предостаточно для запуска всех современных игр, для работы с фото или видео контентом, для общения в социальных сетях и так далее. За графику отвечает контроллер Adreno 630, который выдает приличное качество картинки. Производитель решил не идти на компромиссы и предложил пользователю действительно мощное современное железо. Это круто, так как вы можете за небольшую сумму получить флагманский процессор и массу мощности для любых задач. В плане оперативной и встроенной памяти тоже все неплохо.

Самая младшая модель, хотя тяжело ее так называть в силу характеристик, получила 6 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной. Этого предостаточно, чтобы вы могли спокойно работать абсолютно с любым контентом. Дальше идет средний уровень комплектации с 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами встроенной памяти. Старшая же модель поставляется с 8 гигабайтами оперативки и 256 гигабайтами встроенной памяти. Стоит отметить, что топовая модель не особо нужна большинству пользователей — если вы не играете сразу в пару шутеров, то столько ОЗУ вам не нужно. Какой смысл тогда переплачивать?

Бонусы

Диагональ дисплея составляет 6,18 дюйма. Нужно уточнить, что диагональ считается с учетом челки, которая установлена в верхней части экрана. Ее можно отключить при помощи специальной функции — тогда «ушки» закрываются черным цветом и вы получаете полноценный дисплей без вырезов. Функция необходима для комфортной игры, просмотра видео или фотографий. Порадовал дизайн смартфона — теперь у вас масса разнообразных вариантов реализации с цветовыми схемами и текстурами на крышке. Сзади даже систему камер неплохо реализовали, без ничего лишнего. Такой дизайн даже мне понравился.

Итог

Теперь о самом интересном, что и привлекает пользователей. Стоимость базовой версии смартфона составляет 300 долларов. Это при наличии камеры от Sony, при наличии сенсоров, распознающих лицо, флагманского процессора, огромного дисплея и прочих бонусов. Вы получаете флагманский смартфон за совершенно смешные деньги. Более оптимальный вариант со 128 гигабайтами памяти стоит 340 долларов и если вы любите хранить много контента, то обязательно посмотрите на эту комплектацию. Топовый вариант стоит 415 долларов и лично я не вижу смысла его покупать. Но, новинка шикарная.


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