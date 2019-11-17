Предварительный обзор Porsche Design Ultra One. Очень стильно

2019-11-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Porsche Design Ultra One; [2]
Сегодня мы поговорим о дизайнерском устройстве, которое выглядит очень необычно, но все же немного недотягивает до своего громкого названия. Мы ждали чего-то невероятно крутого, дорогого и удивительного, а получили странный дизайн и завышенную стоимость. Однако давайте сначала посмотрим, что это за устройство.

Дизайн корпуса

Исходя из названия ноутбука Porsche Design Ultra One можно подумать, что это какой-то нереально красивый ноутбук со стильными линиями, красивыми элементами и утонченным вкусом. Однако если посмотреть на устройство поближе и оценить потенциальные возможности ноутбука, то сразу становится понятно, что Porsche Design здесь только в названии. Например, посмотрите на декоративную решетку динамиков слева и справа — решетка короткая, совершенно некрасиво вписана в дизайн корпуса, смотрится с клавиатурой негармонично. Зачем от слева от клавиши Enter, которая всегда была крайней на ноутбуках, добавили еще ряд бесполезных клавиш, по которым вы будете постоянно попадать при наборе. Отдельную боль доставляют порты на торце ноутбука — их почему-то решили разместить не по центру, а справа, что выглядит максимально убого. Зачем так уродовать ноутбук?

Характеристики

Разработчики ноутбука Porsche Design Ultra One почему-то решили предоставить геймерам возможность выбрать начинку своего устройства, хотя на самом деле опций достаточно мало. К примеру, внутри ноутбука может быть установлен процессор Core i7-8500Y или Core i5-8200Y. Стоит сказать, что обе модели процессора оборудованы лишь двумя вычислительными ядрами и отличаются друг от друга лишь по паре параметров и тактовым частотам. Учитывая, что дискретной графики здесь все равно нет, ноутбук можно смело назвать «печатной машинкой» и от мощного процессора вам ни холодно, ни жарко. Именно по этой причине мы советуем потенциальным покупателям брать младшую модель — по мощности разницы почти нет, а цена ниже. Оперативная память здесь представлена 8 и 16 гигабайтами, но максимальный объем, опять же, не имеет смысла — монтировать видео вы и так не сможете.

Особенности

Собственно, несмотря на наличие довольно необычного дизайна и достаточно высокой стоимости, ноутбук не может похвастаться какими-то серьезными преимуществами на фоне конкурентов. Например, дисплей здесь с диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920 на 1080 точек — это совершенно стандартный экран, который есть буквально в каждом втором ноутбуке на рынке. Он не отгибается в обратную сторону, не сенсорный, без высокой частоты кадров — просто обычный FullHD-дисплей. Да, здесь вроде как неплохая аудио-система, но кто сейчас смотрит фильмы или слушает музыку на динамиках ноутбука? Обычно для таких целей в дороге используются наушники, а дома вы, скорее всего, не будете смотреть фильмы на такой скромной диагонали. Добавляем в список преимуществ еще один бонус — сканер отпечатков пальцев, который позволяет защитить ваши секретные данные от третьих лиц.

Итог

Теперь давайте поговорим о стоимости — ноутбук в младшей комплектации стоит 1350 долларов и это достаточно дешево, учитывая уникальный дизайн и прочие премиальные элементы. С другой стороны, давайте будем честными, что бы вы купили за эту сумму — MacBook Air 2019 года или данный ноутбук? Думаю, ответ очевиден. Топовая комплектация стоит 1800 долларов и это довольно дорогое удовольствие, хотя за эти деньги вы получаете 1 терабайт памяти на твердотельном накопителе и это вполне достойное решение. Напишите в комментарии, купили ли бы вы себе такой гаджет за такую сумму?

Комментарии и отзывы Porsche Design Ultra One
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