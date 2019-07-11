Предварительный обзор Raidmax Tornado RC. Стильная СЖО

2019-07-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Raidmax Tornado RC; [101]
Довольно активно в последнее время стали продвигать системы жидкостного охлаждения, которые позволяют вам охлаждать процессор и при этом не переживать об излишнем шуме или каких-то других проблемах. И, что самое приятное, в последнее время они еще и доступными стали — можно заказать классную модель и не разорить бюджет.

Дизайн корпуса

Главной фишкой данной системы охлаждения, точнее ее внешнего вида, является красивая помпа с подсветкой. Она имеет вполне стандартную форму, которая позволяет вам не переживать о том, что помпа не поместится в корпус или будут проблемы при монтаже, но при этом у нее на лицевой стороне имеется красивая зона с подсветкой и даже логотип, который светится. Это очень приятный бонус на тот случай, если у вас в корпусе есть стеклянная панель на левой стороне и вы хотите видеть красивую подсветку сквозь стекло. Дальше внешний вид уже более стандартный, так как производителю системы жидкостного охлаждения крайне тяжело как-то выделиться на фоне остальных — идут от помпы две трубки, которые поверх закрыты тканью, потом радиатор на одну или две секции и на радиаторах находятся вентиляторы. Конструкция довольно стандартная, но вот помпа заслуживает отдельного внимания — она довольно стильно реализована.

Характеристики

В плане характеристик ничего удивительного нет, так как в целом системы жидкостного охлаждения не менялись уже очень давно и разница в характеристиках от модели к модели очень слабая. Данная модель устанавливается на процессоры AMD в исполнении AM4, AM3(+) и FM2(+) и на процессоры Intel в исполнении LGA115x, LGA2066, LGA2011(v3) и LGA1366. То есть, все современные платформы поддерживаются и если у вас процессор не старше лет десяти, то вы точно сможете поставить на него новенькую жидкостную систему охлаждения. Кроме того, как я уже сказал, есть система с одной секцией радиатора, а есть модель на две секции. Первая подходит для рассеивания тепла с процессора на 200 Вт, вторая — 400 Вт. Это говорит нам о том, что можно даже горячий процессор разогнать и он будет нормально себя чувствовать. В плане характеристик вопросов вообще нет — все отлично.

Особенности

Главной особенностью данной системы охлаждения является подсветка, которую вы можете настроить по разным параметрам и подстроить под те требования, которые у вас есть. Либо же вы можете использовать систему синхронизации и подключить данную систему охлаждения с системами ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync. Это очень удобно — вы просто подключаете комплектующие, потом синхронизируете всю систему и у вас подсветка работает синхронно с другими компонентами компьютера. Ничего удивительного в этом нет, так как буквально каждый второй продукт на рынке умеет это делать, но все же бонус приятный. Остается только надеяться, что подсветка будет в тон, ведь иногда бывают ситуации, когда цветовая тема видеокарты, к примеру, отличается от аналогичной на помпе или вентиляторах.

Итог

К сожалению, на текущий момент никто не называет стоимость данной СЖО, что существенно усложняет нам процесс сравнения с конкурентами по рынку. Но, ранее данный производитель радовал нас достаточно привлекательными ценами без излишней накрутки. Это далеко не самый известный бренд, так что проблем с ценой быть не должно и если вы давно мечтали о чем-то подобном, то самое время обратить свое внимание на данную модель. Конечно, она не будет прямо очень дешевая, так как это все же СЖО с подсветкой, но среди конкурентов, вероятно, модель будет самая доступная.

Комментарии и отзывы Raidmax Tornado RC
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